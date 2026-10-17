Bahia vs. Flamengo por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bahia y Flamengo, correspondiente a la jornada 31 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 18 de octubre a las 18.30 h en el estadio Casa de Apostas Arena Fonte Nova, ubicado en la ciudad de Salvador.

El presente de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este enfrentamiento con el ánimo en alza tras haber conseguido resultados positivos en sus presentaciones anteriores. El local, Bahia, llega al duelo tras imponerse por 1-0 ante Mirassol, mientras que el conjunto visitante, Flamengo, también viene de ganar en su última presentación tras superar a Fluminense por el mismo marcador de 1-0.

Estadísticas del torneo

El duelo en la Arena Fonte Nova se presenta como uno de los más atractivos de la fecha, dado el presente positivo de ambos planteles. Los números reflejan la consistencia de los equipos en esta etapa del Brasileirao, donde tanto Bahia como Flamengo buscarán prolongar su racha ganadora para escalar posiciones en la tabla general de la temporada 2026.

Lo que está en juego

Los tres puntos en disputa en Salvador son fundamentales para las aspiraciones de ambos clubes. Mientras que Bahia busca hacer valer su localía para consolidar su buen momento, Flamengo intentará sumar fuera de casa para mantenerse firme en la parte alta de la tabla y continuar su lucha por los objetivos principales del torneo en esta recta final de la temporada.