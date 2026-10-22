Balón de Oro 2026: candidatos y cuándo se entrega

El Balón de Oro 2026, el premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada, se entrega este lunes 26 de octubre a las 17 (horario argentino) en The London Palladium de Londres, Inglaterra. El período contemplado para la votación del centenar de periodistas que actúan como jurado es entre julio de 2025 y el 19 de julio de 2026, fecha de la final de la Copa del Mundo en la que España derrotó a la Argentina por 1 a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Todo indica que Lionel Messi, el máximo ganador del premio con ocho coronaciones y uno de los candidatos de esta edición, competirá por el galardón con Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rodri. El Top 5, de no mediar sorpresas, estará integrado por dichos protagonistas, por lo que Messi mantiene vivas las chances de levantar su noveno Balón de Oro para estirar su hegemonía.

Un Lionel Messi de 20 años baña a Lamine Yamal, quien entonces tenía seis meses, durante una sesión de fotos en 2007 Joan Monfort - MONFJ

La “lógica” indica que Messi, jugando en la Major League Soccer (MLS), no es el principal favorito al premio. Pero la actuación impresionante que tuvo con la selección argentina en el Mundial 2026, a los 39 años, lo ponen como uno de los firmes candidatos. Anotó ocho goles en el certamen ecuménico y, estadísticamente, fue su mejor Copa del Mundo, además de erigirse como subcampeón y figura excluyente del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

En cuanto al resto de los candidatos, Kane la rompió en Bayern Múnich, donde ganó la Bundesliga y fue el máximo goleador con 36 tantos en 31 partidos, y también con Inglaterra, pero se quedó afuera de la Champions y de la Copa del Mundo en semifinales. Yamal, por su parte, tuvo un rendimiento muy discreto en el Mundial que quedó en manos de España y se quedó afuera en los cuartos de final de la Champions League, aunque ganó LaLiga con Barcelona siendo clave.

Harry Kane, más alejado de los flashes que Messi y Lamine Yamal, es uno de los candidatos al Balón de Oro BEN STANSALL - AFP

Mbappé no ganó títulos con Real Madrid y tampoco con Francia, pero mostró un nivel excepcional y obtuvo la Bota de Oro en la Copa del Mundo, competencia en la que ya es el máximo anotador de la historia. Por último, Rodri fue campeón del mundo con la Furia Roja y elegido como el mejor futbolista del certamen ecuménico, aunque no tuvo grandes actuaciones con Manchester City a lo largo de la temporada.

Nominados al Balón de Oro 2026