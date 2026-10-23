Balón de Oro 2026: cuándo se entrega el premio al mejor jugador del mundo

El Balón de Oro 026 se entrega este lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra, a partir de las 17 (horario argentino). La ceremonia que premiará al mejor jugador de la última temporada se podrá ver en vivo en la Argentina únicamente por streaming a través de la plataforma DAZN y el sitio oficial del Balón de Oro. Lionel Messi y Lautaro Martínez están nominados, pero ‘Leo’ se perfila como el único de los dos con chances concretas de quedarse con el galardón.

En los papeles, hay cinco principales candidatos: Messi, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rodri. De ellos, los únicos que ya saben lo que es ser elegido como el más destacado del planeta son el mediocampista español, ganador en 2024; y el astro argentino, el máximo poseedor del Balón de Oro con ocho conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 y 2026. Las casas de apuestas, sin embargo, señalan al delantero inglés como el máximo favorito.

Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri y Harry Kane, los candidatos a ganar el Balón de Oro Canchallena

El último ganador fue Ousmane Dembélé, el talentoso ambidiestro de París Saint Germain (PSG). Quedó por delante de Lamine Yamal (Barcelona) y el portugués Vitinha (PSG) en las votaciones y se adjudicó el galardón por primera vez en su carrera. Así, se convirtió en el sexto francés en quedarse con el Balón de Oro, dejando al país galo en lo más alto de las coronaciones, con ocho, junto a la Argentina, que ganó todos gracias a Lionel Messi (Alfredo Di Stéfano y Omar Sívori lo ganaron bajo la nacionalidad española e italiana, respectivamente, ya que antes de 1995 solo lo podían ganar europeos).

Cómo ver online la ceremonia del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes en Londres, Inglaterra, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).

Todos los ganadores del Balón de Oro

Lionel Messi (Argentina) - Ocho

Cristiano Ronaldo (Portugal) - Cinco

Michel Platini (Francia), Johan Cruyff y Marco van Basten (Países Bajos) - Tres

Franz Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge (Alemania), Ronaldo Nazário (Brasil), Alfredo Di Stéfano (Argentina - España) y Kevin Keegan (Inglaterra) - Dos

Luis Suárez y Rodri (España); Eusébio y Luis Figo (Portugal); Stanley Matthews, Michael Owen, George Best y Bobby Charton (Inglaterra); Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Raymond Kopa, Karim Benzema y Ousmane Dembélé (Francia); Lothar Matthaus, Matthias Sammer y Gerd Müller (Alemania); Fabio Cannavaro, Paolo Rossi, Roberto Baggio y Gianni Rivera (Italia); Ruud Gullit (Países Bajos); Hristo Stoichkov (Bulgaria); Andriy Shevchenko (Ucrania); Ronaldinho, Rivaldo y Kaká (Brasil); Allan Simonsen (Dinamarca); Omar Sivori (Argentina - Italia); Josef Masopust y Pavel Nedved (Checoslovaquia - República Checa); Igor Belanov, Oleg Blojin y Lev Yashin (Unión Soviética); Denis Law (Escocia); Floran Albert (Hungría); George Weah (Liberia) y Luka Modric (Croacia) - Uno