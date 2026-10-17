Balón de Oro 2026: favoritos y cuándo se entrega

La gala del Balón de Oro 2026, organizada por la revista France Football, será el lunes 26 de octubre. En esta edición, el galardón reconoce al mejor futbolista del período comprendido entre julio de 2025 y el 19 de julio de 2026, día de la final del Mundial. En los papeles, hay cinco principales candidatos: Lionel Messi, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rodri.

Las casas de apuestas señalan al inglés como el máximo favorito. El delantero de Bayern Múnich tuvo un rendimiento superlativo con su club al ganar la Bundesliga y anotar 36 goles en 31 partidos. Su desempeño con Inglaterra en la Copa del Mundo también fue notable, pero la eliminación de los Tres Leones en las semifinales y la salida temprana del combinado bávaro en la Champions League representan puntos débiles en su candidatura.

Harry Kane es el máximo candidato a ganar el Balón de Oro 2026, según las apuestas CARINA JOHANSEN - NTB

El mediocampista español, quien ya obtuvo el premio en 2024, suena con fuerza para volver a quedarse con el galardón tras su consagración mundial con España. El ahora futbolista de Barcelona fue reconocido como el mejor jugador del certamen ecuménico, un factor determinante a pesar de su labor irregular con Manchester City durante la última temporada (se sumó al Barca en agosto de este año).

El mejor jugador de todos los tiempos, a pesar de jugar en la Major League Soccer (MLS), se mantiene como un aspirante sólido. Su actuación en la Copa del Mundo a los 39 años resultó sobresaliente: sumó ocho goles y lideró a la Argentina hasta el subcampeonato como figura excluyente. Dichas estadísticas respaldan su camino al premio, dado que este torneo fue uno de los mejores de su carrera. Es quien más veces ganó el Balón de Oro con un total de ocho premiaciones, la última de ellas en 2023 tras ganar el Mundial Qatar 2022.

Lionel Messi con su octavo Balón de Oro, tras ganar el Mundial 2022 con la selección argentina FRANCE FOOTBALL - FRANCE FOOTBALL

El joven extremo de Barcelona también tiene sus argumentos para obtener el premio. Si bien su actuación individual en el Mundial fue discreta y se despidió de la Champions League en cuartos de final, su peso en la obtención de LaLiga con su equipo y la consagración con la Furia Roja le permiten ilusionarse. “Es el premio al mejor jugador del año, al diferente, al que disfrutas viendo jugar. Todo el que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos”, declaró él mismo con plena confianza en reiteradas ocasiones.

Finalmente, el delantero francés cierra el grupo de candidatos. La estrella de Real Madrid no logró títulos colectivos con su club ni con Francia, pero se quedó con la Bota de Oro del Mundial, donde consolidó su marca como el máximo anotador histórico de la competición. La elección final depende ahora de la ponderación que el jurado, conformado por un centenar de periodistas -uno por cada país que integra el Top 100 del ranking FIFA- tenga sobre los logros internacionales frente a la constancia en las ligas locales.

Kylian Mbappé quedó tercero en la lucha por el Balón de Oro 2023; sueña ganarlo por primera vez Alessandra Tarantino - AP

Apuestas para el Balón de Oro 2026