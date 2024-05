Barcelona: entre el último partido con Xavi y la negociación con su posible reemplazante, el alemán Hansi Flick

Escuchar

Barcelona vive una montaña rusa que ya lleva casi un mes. Su presidente, Joan Laporta, pasó de ratificar a Xavi Hernández, su entrenador, para la próxima temporada, a enojarse con el DT, que meses atrás había dicho que se iba al finalizar la actual campaña. La decisión parece tomada: el ex número 6 y capitán blaugrana no continuará y la secretaría deportiva busca reemplazante. Según medios alemanes y españoles, parece haberlo encontrado: se trata de Hansi Flick, libre desde que en septiembre del año pasado fuera despedido de la selección alemana tras apenas nueve meses en el cargo. El DT de 59 años, que también registra un paso por Bayern Münich, habría dado el visto bueno a un contrato por los próximos dos años .

El diario As informa este jueves que Flick y su agente, el israelí Pini Zahavi, se encontraron en Londres con el director deportivo del club catalán, el portugués Deco, y su segundo, Bojan Krkic. La conclusión de esa reunión habría sido el “sí, quiero” del entrenador germano, quien estaba en la mira de Chelsea para reemplazar a Mauricio Pochettino pero que, ante la avanzada de Barcelona, optó por enfriar las negociaciones con los londinenses. “Barcelona debe ahora resolver la situación contractual de Xavi y el resto de sus colaboradores. Al entrenador nadie del club le comunicó nada de manera oficial. No habrá nada concreto hasta después del partido del domingo ante Sevilla -por la última fecha de la Liga de España-. Entre el lunes o el martes está prevista una reunión con la Comisión Deportiva en la que se le explicarán al DT los motivos de su destitución. Deco será el maestro de ceremonias, debido a que parte de la decisión se sustenta en el informe del director deportivo. El jueves, la Junta Directiva del club tendrá que refrendar la decisión de los responsables del área deportiva. No se esperan sorpresas: la mayor parte de los directivos ya abogaron por su marcha, antes de que fuera ratificado por Laporta en el célebre ‘pacto del sushi’”, cuenta el rotativo madrileño.

Otros tiempos: Deco (director deportivo de Barelona), Joan Laporta (presidente) y Xavi Hernández (entrenador) Emilio Morenatti - AP

A Xavi le queda un año de contrato con el club catalán, donde se recibió de ídolo y pasó la mayor parte de su carrera deportiva. La gran pregunta es qué pasará con su indemnización: si renunciará o no a esos doce meses de sueldo. Se trata de un gran interrogante para Barcelona, envuelto en problemas de liquidez que deberán ser resueltos antes de la próxima temporada si es que el club quiere intervenir en el mercado de pases. Según As, Xavi podría “renunciar a buena parte” de lo que le queda de contrato a cambio de que se resuelva la situación de sus ayudantes. Las cuentas bancarias de sus auxiliares no tienen la misma cantidad de ceros que la del entrenador.

La admiración de Laporta por el fútbol alemán y los pasos de Flick

“La tercera es la vencida”, puede decir Laporta. El máximo dirigente de Barcelona había pensado en dos entrenadores alemanes para hacerse cargo del equipo ni bien asumió el cargo -apoyado en las elecciones de 2021 por Lionel Messi, por entonces todavía en el club-. Los dos primeros candidatos eran Julian Nageslmann y Thomas Tuchel. No llegó ninguno de los dos y Laporta optó por un viejo conocido de la casa: Ronald Koeman. Duró apenas tres meses, lo reemplazó en forma interina Sergi Barjuán y, más tarde, llegó Xavi desde Qatar .

El alemán Hansi Flick tendría un acuerdo para las próximas dos temporadas con Barcelona JOHN MACDOUGALL - AFP

Ahora, herido el ciclo del ex mediocampista, Laporta vuelve a insistir con la solución alemana. Tuchel, que abandonará Bayern al final de la temporada, podría haber sido candidato también al banquillo azulgrana, pero su nombre está en la agenda de otros clubes, sobre todo de la Premier League. Flick tiene muchas más ganas de mudarse a Cataluña, y eso también influye. De hecho, según los medios españoles, el ex DT de la selección alemana aprendió nociones básicas de castellano en las últimas semanas. Además, sumó a su repertorio conceptos del fútbol que le gusta al hincha blaugrana: juego posicional y posesión de pelota. Con el Manchester City de Pep Guardiola y el Brighton del italiano Roberto De Zerbi como máximos exponentes.

Del “pacto del sushi” al despido

El diario catalán Sport reveló hace unos días el enojo de Laporta con Xavi por lo que considera un “doble discurso” de parte del -todavía- entrenador del equipo. El pasado 24 de abril, Laporta invitó a su casa a Xavi para cenar junto a otros dirigentes. En el cónclave notó al ídolo “súper motivado” para la próxima temporada. “Contento” con el plantel que ya tiene, más allá de lo que se pudiera hacer en el mercado de pases del verano europeo. Y sin ningún tipo de cuestionamiento hacia los directivos. El optimismo de Xavi llevó a Laporta a celebrar por su continuidad -que unos meses antes el propio Xavi había descartado-. Hubo comida japonesa -cara- y a aquel encuentro se lo bautizó como “el pacto del sushi”.

Sin embargo, el entrenador dio en público una imagen muy distinta a la que había mostrado en privado con Laporta. Antes del partido con Almería -los catalanes terminarían imponiéndose por 2-0-, el DT optó por un baño de realismo. Nada de la energía que había contagiado en los directivos comida oriental de por medio. Nada de satisfacción con lo que ya tiene. Nada de certeza sobre los títulos que podrían llegar a venir: “Vamos a intentar competir contra el Madrid. Pienso que el culé debe entender que la situación es muy difícil. Sobre todo, a nivel económico. Tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con hace 25 años. No estamos en las mismas condiciones que otros clubes con situaciones económicas muy ventajosas. El barcelonista lo tiene que entender. Eso no significa que no queramos competir, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Necesitamos estabilidad y tiempo, pero intentaremos competir ”, dijo Xavi.

A Xavi Hernández, DT de Barcelona, todavía le queda un año de contrato con el club, que la próxima semana haría oficial su salida Joan Monfort - AP

Laporta, que ya intuía la voltereta del entrenador, ni siquiera viajó a tierras almerienses. La decisión de prescindir de Xavi estaba tomada, como adelantaron entonces varios periodistas. Sólo faltaba saber quién lo reemplazaría. Ahora, el nombre apareció. Y todo apunta a Alemania. El presidente se salió con la suya: a falta de la confirmación oficial, el próximo DT de Barcelona sería germano.

