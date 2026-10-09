Barcelona vs. Getafe por el Liga de España 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Barcelona y Getafe, correspondiente a la jornada 8 de la Liga de España 2026, se disputará este sábado 10 de octubre a las 13.30 h en el estadio Spotify Camp Nou de la ciudad de Barcelona.

El presente de ambos equipos

Barcelona llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Sevilla en su última presentación. Por su parte, el Getafe también arriba con un resultado positivo tras imponerse por 1-0 ante el Málaga en la fecha anterior, buscando ahora mantener el impulso fuera de casa.

Estadísticas y antecedentes

Ambos conjuntos atraviesan rachas positivas, habiendo ganado sus respectivos partidos previos. El desempeño mostrado por Barcelona en el Spotify Camp Nou y la solidez defensiva que demostró Getafe en su reciente victoria serán factores determinantes en el desarrollo del encuentro en esta octava jornada del certamen.

Qué está en juego

Para el Barcelona, el objetivo es sumar tres puntos que le permitan consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga de España. Getafe, por su parte, intentará dar el golpe como visitante para escalar ubicaciones y ratificar su buen momento tras el triunfo frente a Málaga.

Todo lo que hay que saber

Barcelona vs. Getafe

Hora: las 13.30 h

Partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.