Barcelona vs. Real Madrid, por la Liga de España 2026-2027: día, horario, TV y cómo ver online

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 10 de LaLiga de España 2026-2027. Con 264 duelos entre sí, el historial registra una paridad absoluta con 106 victorias por lado y 52 empates. El encuentro está programado para las 17 (horario argentino) en el Camp Nou, con arbitraje de Juan Martínez Munuera, y televisación de DSports y el canal 109 de Flow. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Hansi Flick, que viene de golear por 5 a 2 a Real Betis como visitante (luego perdió 4 a 2 con PSG en la UEFA Champions League) es el líder indiscutido de la tabla de posiciones del certamen español con puntaje ideal, 27, y un saldo de nueve victorias. El Merengue, por su parte, está tercero con 21 unidades, producto de siete triunfos y dos derrotas, y en la última jornada le ganó 4 a 1 a Sevilla como local (días más tarde logró el mismo resultado ante RB Leipzig en la Champions).

Real Madrid ganó sus últimos dos partidos por 4 a 1 y quiere dar el golpe ante Barcelona en el Camp Nou OSCAR DEL POZO - AFP

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 10 de mayo de este año, por la 35° fecha de LaLiga 2025-2026. Entonces, Barcelona se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Ferrán Torres y Marcus Rashford y se consagró campeón con tres fechas de anticipación. Lo llamativo es que ninguno de ellos sigue en el Barça: el delantero español fue transferido a Paris Saint Germain y el extremo inglés regresó a Manchester United tras un cumplir un año cedido.

No empatan desde el 18 de diciembre de 2019, cuando igualaron 0 a 0 en el Camp Nou. Desde entonces, Real Madrid cosechó 11 victorias y Barcelona celebró la victoria en 10 ocasiones.

Barcelona vs. Real Madrid: todo lo que hay que saber

Fecha 10 de LaLiga de España 2026-2027.

Día : Domingo 25 de octubre.

: Domingo 25 de octubre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Camp Nou.

: Camp Nou. Árbitro: Juan Martínez Munuera.

Barcelona vs. Real Madrid: cómo ver online

El encuentro se disputa este domingo a las 17 (horario argentino) en España y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow. Por su parte, quienes cuenten con DGO y Flow pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma correspondiente (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

109 de Flow.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Barcelona corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.64 contra los 4.32 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Madrid. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.80.