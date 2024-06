Barnabás Varga, el futbolista húngaro que se desplomó en pleno partido de la Eurocopa 2024, recibió el alta y regresó a su país

Escuchar

El delantero húngaro Barnabás Varga recibió el alta en el hospital de Stuttgart (Alemania) para seguir en su domicilio el proceso de recuperación, después de romperse varios huesos de la cara al sufrir el lunes un fuerte golpe provocado por el arquero escocés Angus Gunn en una salida, según confirmó la Federación Húngara de Fútbol. “Barnabás Varga fue dado de alta esta mañana del hospital de Stuttgart y actualmente se recupera en su casa en Hungría ”, informó la entidad este miércoles en sus redes sociales.

El delantero del Ferencvaros, de 29 años, se fracturó varios huesos de la cara y sufrió una conmoción cerebral grave en un choque con el arquero Gunn durante el segundo tiempo del último partido del Grupo A de la Euro, que se juega en Alemania. Varga tuvo que ser atendido en el terreno de juego al quedar semiinconsciente en el césped y fue en camilla tapado por una sábana. El delantero pasó por el quirófano por las graves lesiones, y ahora regresó a su casa en Hungría para continuar con la recuperación junto a su novia Laura Skrapits.

“Gracias por todo el cariño y los mensajes de apoyo. Está bueno regresar a casa. Miré para atrás la escena (de la lesión): no soy el tipo de persona que tiene miedo”, dijo el futbolista húngaro, que ya regresó a su país y que verá las alternativas del certamen continental por televisión. Varga fue visitado el martes en el hospital de Stuttgart por el entrenador del seleccionado magyar, Marco Rossi, y algunos de sus compañeros.

Así fue la atención al futbolista húngaro

El médico Raymond Best integra el equipo médico del Stuttgart, equipo de la Bundesliga. El partido entre Escocia y Hungría se jugó en su estadio, por lo que Best estuvo en el campo y colaboró con las tareas de diagnóstico al momento de la lesión de Varga. Habló con el diario alemán BILD y contó cómo fueron aquellos instantes. La jugada ocurrió en el minuto 23 del segundo tiempo del partido, que estaba igualado sin goles. Unos 15 segundos después del choque entre el húngaro y el arquero Gunn -reporta Bild-, “el médico del equipo húngaro, el doctor Ádám Szilas, estuvo junto al jugador para hacerse una primera idea de lo que había pasado. Cuando se dio cuenta de que la situación era grave hizo una X con ambas manos . De esa manera les indicó al médico de emergencias que estaba en la cancha y al propio Best -oficial médico del encuentro- que se unieran a él para colaborar”.

Bild informa que los médicos “siguieron el protocolo establecido para este tipo de acciones en el campo de juego”. Y Best recordó aquellos instantes: “Cuando llegamos, lo primero que hacemos es comprobar las constantes vitales, como el corazón, la circulación y la respiración, para ver si el herido tiene restricciones en esas áreas. No era el caso”. Primera certeza: Varga respondía, no había perdido la conciencia y movía apenas sus piernas. Era un buen indicio.

Los médicos se dirigen a socorrer al futbolista húngaro Barnabas Varga durante el partido entre Escocia y Hungría, por la Euro que se disputa en Alemania DAMIEN MEYER - AFP

La crónica de Bild continúa: “En el paso siguiente, Best y su equipo de médicos realizaron pruebas en las vértebras cervicales y la cabeza para comprobar si esas zonas estaban afectadas por el golpe. Luego, el futbolista fue colocado en posición de recuperación sobre un colchón especial. Y debido a la barrera idiomática -los médicos alemanes no hablan húngaro-, el doctor del equipo magyar se encargó de la comunicación con el jugador todo el tiempo. Protegido de las miradas indiscretas con mantas, Varga fue sacado del estadio en camilla tras cinco minutos de tratamiento en el césped, y en medio de ovaciones de los espectadores”. Luego sería conducido directamente desde los vestuarios a un hospital de Stuttgart donde sería operado de sus lesiones.

El testimonio del doctor Best -el médico alemán de Stuttgart y oficial sanitario del partido entre Escocia y Hungría- prosigue: “Una vez estabilizado Varga en la primera fase, pudimos realizar pruebas de imagen en el hospital y hacer un diagnóstico exacto”. Las pruebas arrojaron que Varga había sufrido una fractura en el pómulo y una “grave conmoción” cerebral. Bild refiere que hubo un abrazo de agradecimiento entre Best y el médico del plantel húngaro. Y hace una aclaración: “Si bien el capitán del equipo magyar Dominik Szoboszlai había acusado tras el partido a los paramédicos de reaccionar con demasiada lentitud, una investigación de la UEFA, que examinó 16 ángulos de cámara diferentes, reveló que todo ocurrió según lo previsto por los protocolos”. Best, el médico alemán que atendió a Varga, agrega: “ La cooperación fue tranquila y centrada: fue inmejorable ”. El lunes, Varga fue operado con éxito de su fractura en el Katharinenhospital de Stuttgart y este miércoles recibió el alta médica y regresó a su país, tal como confirmaron tanto la Federación Húngara de Fútbol como su club, Ferencvárosi TC.

(Con información de la agencia DPA).

