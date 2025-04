Premier League: Dibu Martínez siempre es noticia y la sugestiva frase de Guardiola que afecta al Diablito Echeverri

Cuatro días después de haber quedado eliminado en la Champions League tras tener a Paris Saint Germain contra las cuerdas, Aston Villa retomó su buena campaña en la Premier League con un triunfo que lo mantiene en la disputa por un puesto para la principal competencia europea de clubes del año próximo.

El equipo de Emiliano Martínez demostró que tiene recursos futbolísticos para reponerse al golpe anímico que significó la caída por los cuartos de final. Su victoria por 4-1 adquiere más valor porque fue ante Newcastle, tercero en las posiciones, y al que ahora persigue a dos puntos.

De acuerdo con el ranking UEFA por los rendimientos de los equipos ingleses en la copas europeas, la Premier League tiene aseguradas cinco plazas para la próxima Champions League, que podrían ser seis si Arsenal conquista la Orejona. Aston Villa se ubica sexto -da lugar para la Europa League- con la posibilidad de que este domingo lo alcance el Chelsea de Enzo Fernández si supera a Fulham. Cuando restan cinco fechas, Aston Villa enfrentará el martes a Manchester City, que venció 2-0 a Everton, con goles del juvenil Nico O’Reilly y de Mateo Kovacic, y es un adversario directo por el objetivo de regresar a la Champions.

Finalmente, tras entrenarse toda la semana con el plantel principal, Claudio Echeverri quedó fuera de la convocatoria de Pep Guardiola y sigue sin haber integrado al menos una vez el banco de los suplentes. Antes del encuentro, Guardiola, sin referirse específicamente a Echeverri, hizo una observación que involucra al Diablito y podría arrojar alguna pista sobre su futuro, en el cual figura la posibilidad de un préstamo a otro equipo: “No me gustan los planteles grandes. Ahora, uno o dos jugadores ni siquiera pudieron viajar a Goodison Park. Es terrible, horrible. No tiene sentido para esos jugadores. Ni siquiera van al banco, se quedan en casa. Se van a sus casas y dicen: ‘¿Qué hago aquí?‘. No pueden hacer su trabajo".

Nico O'Reilly festeja su gol en la victoria de Manchester City sobre Everton Peter Byrne - PA

En la cuarta victoria consecutiva del conjunto de Birmingham por la Premier, Dibu Martínez se repuso a un gol de caño que le propinó un cabezazo de Fabian Schär de pique al piso.

Después, el arquero argentino entregó un muy buen pase desde fuera del área grande en la construcción del ataque que finalizó con el 2-1, convertido por Ian Maatsen.

El arquero de la selección argentina venía de cometer un error en el primer gol de Paris Saint Germain, al dejar suelta la pelota cuando se arrojó para cortar un centro rasante. Después, en el segundo tiempo, se reivindicó con varias tapadas, en otra demostración de que una falla puntual no lo hunde por el resto del encuentro. Se rehace con intervenciones de mérito. En este caso, no solo aportó con un sutil pase de 20 metros para sortear la presión rival en la construcción del segundo tanto, sino que con el cotejo 1-1, desvió un remate cruzado de Sandro Tonali que se metía junto a un poste.

El 1-0 para Aston Villa lo marcó Ollie Watkins, goleador del equipo en el curso pasado (19) y también en el actual (14), además de haberse ganado un lugar en la selección de Inglaterra. Watkins recuperó la titularidad este sábado, condición que no tuvo en la serie ante Paris Saint Germain y le provocó un malestar que no ocultó: “Jugué solo 20 minutos en los dos partidos contra PSG, así que no voy a mentir: estaba furioso. Se lo hice saber al entrenador (Unai Emery). Respeto su decisión, pero no soy de los que se conforman con estar en el banco. Yo quería estar mucho más tiempo en el campo, quería ser titular en los partidos importantes, porque he contribuido mucho a llegar hasta donde estamos hoy. En lugar de dejar que eso te perjudique, tienes que usar esa rabia y dejar que te estimule para demostrarle al entrenador que no era así”.

Emery, que eligió a Marcus Rashford en los encuentros contra PSG, respondió sobre la postura que Watkins hizo pública: “Es fantástico estar enojado, fantástico jugar como lo hizo hoy y fantástico estar listo y disponible en cada partido. Cuando responde así, me alegro mucho”.

Este domingo puede haber campeón con cinco fechas de anticipación si se da la combinación de un par de resultados: el triunfo del puntero Liverpool, que visita al casi descendido Leicester, y la derrota del escolta Arsenal en su salida Ipswich, tan comprometido como Leicester. El equipo de Mikel Arteta en las últimas dos semanas clarificó sus metas: los dos empates consecutivos por la Premier lo alejaron de la posibilidad de luchar por el título y el doble triunfo frente a Real Madrid lo posicionó en las semifinales de la Champions League, ante PSG, como candidato a ser campeón.

Alexis Mac Allister tendrá este domingo la primera oportunidad de ser campeón de la Premier League con Liverpool Adam Davy - PA Wire

Liverpool se encamina a cortar el póker de títulos de Manchester City en la Premier. Tiene un valor especial porque volverá a coronarse después de cinco años y es el primer título tras los casi nueve años de gestión de Jürgen Klopp. Un aval para el nuevo conductor, el neerlandés Arne Slot, y también una satisfacción para el consolidado Alexis Mac Allister, que en su segunda temporada es una pieza vital en el mediocampo. El volante campeón del mundo de encamina a ganar su primer título importante en Inglaterra, adonde llegó a principios de 2020 para incorporarse a Brighton; en el curso pasado conquistó la Copa de la Liga (Carabao Cup) en Liverpool.

