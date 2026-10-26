Barracas Central sufrió con Estudiantes de Río Cuarto, pero lo revirtió en una ráfaga y con detalles polémicos del árbitro

Barracas Central ganó un partido clave que nunca creyó que se le complicaría ante el ya descendido Estudiantes, de Río Cuarto. Perdía de local, pero lo revirtió en el segundo tiempo gracias a un golazo y una justa expulsión que facilitó el 2-1 definitivo. Además, con un arbitraje de Andrés Merlos que pareció ayudar con mínimos detalles al vencedor.

Ibrahim Hesar aprovechó un error del arquero y convirtió el gol que puso en aprietos a Barracas. FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

El soporífero desarrollo que presentó la primera mitad fue acorde a los equipos que se presentaron en el estadio Claudio Tapia. Ambos incluidos habitualmente en el lote de clubes que “están de más” en una primera división con exceso de participantes. Porque el conjunto riocuartense descendió hace dos jornadas y, si bien es cierto que Barracas está dentro de los primeros ocho que hoy jugarían los octavos de final desde la zona B, también lo es que ciertos arbitrajes colaboraron con ese empujoncito.

En definitiva, había un objetivo para el Guapo. Los tres puntos le permitirían ganar una posición, relegando a Sarmiento al séptimo puesto, e igualar la línea de los 22 puntos que contabiliza Belgrano. Por eso, las oportunidades más destacadas de los 45 minutos iniciales fueron escasas, pero del local, con apenas una que obligó al arquero Lautaro Herrera al vuelo para desviar el remate de Rodrigo Bogarín desde media distancia.

La correcta expulsión a Gonzalo Maffini por una plancha sobre Maroni condicionó los intentos del club riocuartense. FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Sin embargo, el golpe lo propinaría el equipo que ya volvió a la Primera Nacional. El hecho consumado no le generó relajación, sino ganas de despedirse con una versión más digna. Es decir, con resultados netamente positivos. Luego de vencer a Aldosivi una semana antes (2-1), anoche intentó mostrar el mismo orgullo. Y en la última de la primera mitad, un puñetazo corto de Marcelo Miño le dejó la pelota al goleador Ibrahim Hesar, que remató fuerte a la red.

Intentó, claro. Porque se replegó y, entonces, se entregó en el segundo tiempo al monólogo de su rival. Entonces, volvió a su realidad: no ganar de visitante en todo el año. Al León del Imperio se le derrumbó todo lo construido en un lapso de ocho minutos. Aunque con la conducción de Merlos en la mira.

TODO ESTUDIANTES PIDIÓ MANO PREVIA EN EL GOL DE BARRACAS



Los jugadores del León reclamaron mano de Maroni en la previa del 2-1 del Guapo.



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Porque a los 21, Enzo Taborda hizo un golazo de media distancia, el primero de su carrera. No obstante, la jugada se realizó cuando Estudiantes tenía un jugador esperando afuera por... una falta de Rodrigo Insua no sancionada.

Enseguida, el defensor Gonzalo Maffini le bajó la plancha a Gonzalo Maroni y fue expulsado correctamente. Y a los 29 minutos, Rafael Barrios apareció por el fondo del área para conectar un tiro de esquina que peinó primero Gastón Campi: también anotó su primer tanto con la camiseta del Guapo. Eso sí, fue un segundo gol que se armó con una previa polémica: Merlos no vio la mano de Maroni en el ataque que desembocó en el córner.

Lo mejor de Barracas Central vs. Estudiantes (RC)

“Creo que pasaron otras cosas alrededor de algunas jugadas muy finitas”, soltó apenas Rubén Forestello, entrenador de Estudiantes (RC), aunque prefirió no enfatizar en “excusas”.

Siempre con polémicas detrás, Barracas Central terminó sufriendo, pero se impuso. Ahora se posiciona sexto y, en efecto, aspira a clasificarse a los octavos de final del Clausura. En las dos fechas que restan deberá visitar en Córdoba al complejo Belgrano y, luego, recibirá a Racing, ya sin chances de entrar en los playoffs.