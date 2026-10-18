Belgrano vs. River, en vivo, por el torneo Clausura: horario, TV y formaciones
El choque por la fecha 13 se disputa en el estadio Kempes, de Córdoba, con ambas parcialidades
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Kempes tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
El historial y la última vez con alegría cordobesa
River y Belgrano se midieron en 42 partidos oportunidades. El equipo de la ciudad de Buenos Aires ganó 26 partidos, los cordobeses obtuvieron 9 victorias y las siete restantes fueron empates. El último choque entre ambos fue el pasado 24 de mayo, en la final del torneo Apertura y fue victoria de Belgrano por 3 a 2, encuentro con el que el Pirata se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en la historia.
La entrada en calor
Desde hace algunos minutos los jugadores salieron al campo de juego del Kempes a realizar los movimientos previos al duelo que comenzará 20.15.
Equipos confirmados
El entrenador del Pirata, Ricardo Zielinski, eligió a los siguientes futbolistas para recibir al Millonario: Cardozo; Morales, López, Maldonado y Spörle; Rigoni, Sánchez, Vázquez y Hernandes; Zelarayán y Passerini.
Leonardo Ponzio eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Belgrano: Santiago Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
📋 Los 11 del Millonario para esta noche en Córdoba ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/E5N9ikkmDz— River Plate (@RiverPlate) October 18, 2026
Una presencia con ovación
Enzo Pérez llegó a la tribuna que ocupará la hinchada de River y los fanáticos lo recibieron con una ovación mientras se acomodaba en el lugar que ocupará en la tribuna.
¡¡ENZO PÉREZ LLEGÓ A LA POPULAR DE RIVER EN EL KEMPES Y LOS HINCHAS ENLOQUECIERON!! pic.twitter.com/K8aIEjUBkk— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026
Cómo ver online Belgrano vs. River
El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante
Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Belgrano y River, correspondiente a la fecha 13 del grupo B del torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 20.15 en el estadio Kempes de Córdoba, con arbitraje de Pablo Dóvalo. El encuentro tendrá la presencia de hinchas del Millonario.
El Millonario llega a este partido en el noveno lugar, por el momento fuera de la zona de clasificación a los playoffs, luego de ponerse al día con un empate 1 a 1 ante Sarmiento el último miércoles. El Pirata, por su parte, viene de dos victorias seguidas de visitante: ganó el clásico ante Talleres por 1 a 0 y 2 a 0 a Racing. Además, está tercero en la zona.