Belgrano vs. River, en vivo, por el torneo Clausura: horario, TV y formaciones

Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Belgrano y River, correspondiente a la fecha 13 del grupo B del torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 20.15 en el estadio Kempes de Córdoba, con arbitraje de Pablo Dóvalo. El encuentro tendrá la presencia de hinchas del Millonario.

El Millonario llega a este partido en el noveno lugar, por el momento fuera de la zona de clasificación a los playoffs, luego de ponerse al día con un empate 1 a 1 ante Sarmiento el último miércoles. El Pirata, por su parte, viene de dos victorias seguidas de visitante: ganó el clásico ante Talleres por 1 a 0 y 2 a 0 a Racing. Además, está tercero en la zona.