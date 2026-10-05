Bielorrusia vs. Finlandia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bielorrusia y Finlandia correspondiente al grupo C1 de la Liga de Naciones se disputará este martes 6 de octubre a las 15.45 h en el Illovszky Rudolf Stadion de la ciudad de Budapest.

El presente de ambos equipos

Ambos seleccionados llegan con confianza tras conseguir resultados positivos en sus presentaciones anteriores. Bielorrusia viene de una contundente victoria por 4-0 frente a San Marino, mientras que Finlandia arriba al compromiso tras imponerse 2-1 ante Albania en un duelo disputado.

Estadísticas y contexto

El duelo en Budapest resulta fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en el marco de la fase de grupos. La efectividad mostrada por Bielorrusia en su último encuentro ofensivo contrasta con la solidez demostrada por Finlandia, que llega tras un triunfo ajustado que le permite mantenerse competitiva en la zona.

Lo que está en juego

Los puntos en disputa en esta cuarta jornada de la Liga de Naciones son determinantes para definir el posicionamiento de cara a la segunda mitad del torneo. Tanto Bielorrusia como Finlandia buscan sumar para consolidar sus aspiraciones dentro del grupo C1 y escalar posiciones en la tabla general.