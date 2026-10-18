Boca dio pistas sobre el estado de Leandro Paredes en medio de las especulaciones sobre su presencia ante Vasco Da Gama

Cada hora de descanso que transcurre resulta vital para Rodolfo Arruabarrena, de cara a la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco Da Gama. Y mucho gira alrededor de la recuperación de Leandro Paredes, un jugador fundamental desde el mismo momento en que volvió al club xeneize. Tras la caída en la ida (1-0), su Boca debe revertir la serie en el estadio Maracanã y, frente a ese contexto, los rumores indican hace días que su capitán quiere ser titular pese a estar desgarrado hace apenas ocho días. Este sábado, la cuenta oficial del club dio pistas de cómo está la situación del 5.

No solo aportó fotos optimistas, con el volante sonriendo y moviéndose en un entrenamiento que fue solitario pero intenso, sino también un video efímero en el que se lo observa como si la lesión no existiera. Trabajó con los botines puestos y le pegó a la pelota sin aparentes cuidados extremos. Entonces, los hinchas empiezan a ilusionarse con el milagroso aporte del pilar fundamental que tiene el equipo titular.

Leandro Paredes entrenando hoy en el predio de Boca @BocaJrsOficial

Arruabarrena había intentado jugar al misterio en su conferencia de prensa del viernes, posterior al triunfo ante Talleres (2-1) que tuvo a Paredes mirando las acciones desde uno de los palcos de la Bombonera. Primero, parecía ponerse firme para descartar la posibilidad de contar con el campeón del mundo: “No sé de dónde sacan esas versiones. Leandro está en su recuperación, es un chico que siempre quiere estar y es importante para nosotros, pero hay tiempos...”, dijo inicialmente, exponiendo muecas que inclinaban la balanza a un “no”.

Solo unas preguntas después cambió el sentido, aparentando acercarse a la verdadera situación: “De 1 a 10, está 5 puntos, pero yo no acierto nunca, le erro un millón. Hay que preguntarle a él cómo se siente. Para nosotros, que lo tenemos ahí, es complicado decirle que no”, empezó a aflojar. Enseguida se soltó: “Llegado el momento, hablaré con él y la parte médica, que es lo que me interesa”.

El DT necesitó tener ese diálogo en la práctica de este sábado, ya que el domingo el plantel emprende el vuelo hacia Río de Janeiro. Y el futbolista, evidentemente, respondió con el pulgar elevado. Los convenció y, entonces, fue sometido a trabajos exigentes.

Si bien el video ofrecido por Boca tuvo una duración que no de apenas 26 segundos, se lo vio en un ritmo que incluyó aceleraciones, frenos, pases y remates. Una pierna derecha más suelta que lo imaginado. Y el título del posteo de fotos en el que fue incluido (“Siguiente destino, Río de Janeiro”) no parece ser una casualidad.

Siguiente destino ➡️ Río de Janeiro pic.twitter.com/O7dpDLlCT1 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 17, 2026

“Yo miento bastante”, admitió el técnico boquense en alusión a cómo habla sobre el estado médico de sus dirigidos. Paredes parece ser uno de los casos. ¿Juega?

Vasco da Gama sufrió la lesión de un titular

A contramano del optimismo de Boca, anoche los brasileños se agarraron la cabeza varias veces. Primero, porque debieron utilizar varios titulares (ocho) debido a su comprometida situación en el Brasileirão, que lo tiene peleando la zona baja. Segundo, porque uno de ellos, el lateral derecho Paulo Henrique, debió ser reemplazado antes del inicio del segundo tiempo por una molestia muscular que podría dejarlo afuera de la revancha del martes.

Facundo Colidio, habitual titular, no puede jugar la serie contra Boca y, en efecto, jugó los 90 minutos ante San Pablo. Alexandre Schneider - Getty Images South America

Como si eso fuera poco, cayó 1-0 ante San Pablo y solo tres puntos lo separan del descenso a falta de siete jornadas. Mientras está a un paso de la final de la Copa Sudamericana, la cabeza de los cariocas también viaja por la preocupación.