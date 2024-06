Boca: Gary Medel está disponible para jugar la Copa Argentina, le puso presión al DT Diego Martínez y dejó un mensaje para Ramón Díaz

Escuchar

Prácticamente de un día para el otro, el chileno Gary Medel dejó Vasco da Gama, se subió a un avión y aterrizó en Buenos Aires para convertirse en jugador de Boca. Una semana después, está entre los convocados por el entrenador Diego Martínez que viajaron a Mendoza para el partido de este miércoles entre el Xeneize y Almirante Brown por la Copa Argentina. Y antes de sumar minutos en el segundo ciclo en el club, dejó algunas frases picantes en una entrevista en el canal oficial.

El Pitbull, de 36 años, regresó a la entidad de la Ribera luego de 14 temporadas, y está disponible para el DT desde este encuentro, ya que no podía ser parte de la última fecha disputada por la Liga Profesional. Sin embargo, en principio, Martínez lo considera mediocampista y evalúa que no sea titular el jugador que llegó respondiendo a un deseo de su presidente, Juan Román Riquelme.

“La relación con Román siempre fue abierta, cercana y amigable”, aseguró Medel sobre el vínculo con quien fuera su compañero en tiempos de jugador y con quien ya tuviera conversaciones. Pero enseguida marcó que no se conformará con integrar el grupo. “Estos días estuve un poco estresado y nervioso por todo lo que viví. Sé lo que es estar en Boca, vengo a ganar y a competir”, subrayó.

Eso dio paso a las especulaciones, ya que Martínez no confirmó a los titulares y se especula que el chileno comenzará como suplente. “Estoy disponible para jugar ya en la Copa Argentina. Soy una persona muy entregada al club, voy a dar lo mejor como siempre lo hice. A mi me gusta jugar, no me gusta ser suplente. Tuve la suerte de que toda mi vida fui titular”, aseguró.

Medel llegó a Ezeiza, se sacó fotos con los primeros hinchas de Boca a los que cruzó en el aeropuerto y tras firmar con el club se puso la camiseta número 19, la que dejó Valentín Barco al irse a Brighton. Se entrenó de inmediato con sus compañeros y al día siguiente, casi en soledad, junto a unos pocos que no habían sido convocados para el partido ante Vélez, que siguió desde el palco con Román. No quiere perder tiempo, ya quiere estar. Todo vertiginoso.

El jugador había sido pieza clave de Vasco da Gama, al que conduce Ramón Díaz, pero de pronto dejó de estar en la consideración del exDT de River y dio el portazo. “En Vasco me sacaron del equipo y no sé por qué. Me fui porque me cansé”, aseguró, en un mensaje que puede tener una doble lectura. Por un lado, la presión para su nuevo entrenador, que prefiere considerarlo como alternativa de Pol Fernández antes que como defensor central, su último puesto en Brasil, tras pasar por Europa. Por el otro, un mensaje que podría encerrar algún conflicto con Ramón.

“Desde que me fui del club, seguí siempre a Boca y estuve atento a lo que pasaba. La final del Maracaná (la Copa Libertadores que perdió ante Fluminense) fue muy extraña, merecían algo más”, analizó quien en su etapa previa en el club jugó como lateral por derecha y mediocampista por ese sector.

La bienvenida del plantel de Boca a Gary Medel, el primer refuerzo para Diego Martínez y ya convocado para la Copa Argentina. Prensa Boca

“Vengo a entregar lo mejor de mí. No soy una leyenda. El fútbol argentino es extraordinario y muy competitivo. El club cambió mucho desde que me fui, para bien. El predio que tiene Boca está al nivel europeo”, comparó el bicampeón de América con Chile, un seleccionado que ya no integra.

“Me pone contento ver a ex jugadores acá trabajando; les dieron algo lindo a Boca. Eso habla bien de la dirigencia, que tienen dirigentes que saben de fútbol, que compitieron, que saben lo que es sentir esta camiseta. Me alegra bastante que estén aquí trabajando”, completó.

