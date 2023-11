escuchar

9.15. Último entrenamiento de Boca antes de la final

Hoy a las 10 Boca tendrá el último entrenamiento en el predio de Vasco da Gama antes de enfrentar a Fluminense por la final de la Copa Libertadores, este sábado a las 17. El entrenador Jorge Almirón tiene el equipo casi definido y el único cambio con respecto a la alineación que presentó ante Palmeiras, en el partido de vuelta de las semifinales, sería el ingreso de Nicolás Valentini en lugar del expulsado Marcos Rojo.

La posible alineación de Boca sería: Sergio Romero; Luís Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Pol Fernández, Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Jorge Almirón.

Boca se prepara en el predio de Vasco da Gama Aníbal Greco

8.54. Daniel Scioli, duro con la policía brasileña

“Estoy indignado con el accionar irracional de la policía y la brutalidad con la que tiraron gases lacrimógenos en la playa donde había niños. Las leyes acá son muy rigurosas, pero nada justifica una represión policial de estas características en el marco de lo que es la pasión del fútbol. Le pido a la CONMEBOL que intervenga. Vi el comunicado y la verdad es que exige mayor firmeza y rigurosidad. Tengo preocupación porque mañana llega un grupo muy duro de la hinchada: los barras”, señaló Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil.

8.50. La palabra de la cónsul en Río de Janeiro

“Hace dos semanas venimos hablando con la policía militar y la policía civil para contener a la masa de hinchas que no pueden entrar al partido, pero no tuvimos una buena recepción por parte de las autoridades de Río de Janeiro ni de Conmebol. No sabemos qué va a pasar”, admitió Ana Sarrabayrouse, cónsul argentina en Río de Janeiro, sobre las gestiones que está llevando a cabo para tratar de hallar soluciones a los incidentes que se vienen registrando entre hinchas de Boca y Fluminense en la ciudad carioca. En diálogo con radio Urbana Play, la funcionaria agregó: “Esta situación vivida ayer fue horrible, porque los emboscaron, les tiraron gases lacrimógenos... Anoche también se vio cómo entre 6 u 8 personas le pegaron a un hincha de Boca en una esquina... En la medida en la que no haya una contención para el resto de la gente esto se va a reproducir”, señaló la cónsul, con un tono resignado.

8.50. El comunicado de la Conmebol

“La CONMEBOL hace un llamado a los hinchas de Boca y Fluminense a compartir todos juntos los momentos de alegría y celebración que nos dan nuestro fútbol. Los valores del deporte que más nos apasiona deben ser inspiradores de conductas de paz y armonía. Por eso, repudiamos los actos de violencia y racismo que se puedan producir en el marco de esta final”, puso en sus redes la Conmebol, a raíz de los hechos de violencia que vienen sucediéndose en Río de Janeiro en la previa de la final. Nada dijeron sus autoridades sobre medidas de prevención para que no sigan produciéndose estos episodios.

8.30. Bienvenidos al minuto a minuto de Boca en Río de Janeiro

