Boca llegó a un acuerdo por Tomás Belmonte y espera al segundo refuerzo para la pretemporada

De a poco, Boca empieza a resolver las múltiples ausencias que tendrá en el mediocampo cuando se reanuden la liga Profesional y la Copa Sudamericana. El Xeneize llegó a un acuerdo con Toluca, de México, para adquirir el 50 por ciento del pase del volante Tomás Belmonte, que llegará entre el miércoles y el jueves a Buenos Aires, y el viernes se sumará a los entrenamientos, a las órdenes del director técnico Diego Martínez.

Belmonte, que surgió en Lanús, regresará a nuestro país después de que Boca y Toluca resolvieron las diferencias que quedaban en la negociación, y el club argentino abonará cerca de 4 millones de dólares por la mitad de la ficha del mediocampista; también quedaron solucionados algunos aspectos del contrato con Belmonte, que se convierte en el segundo refuerzo para Martínez, tras la llegada del chileno Gary Medel. Está previsto que firme contrato hasta diciembre de 2028.

Después de unos días de descanso, Boca regresará este viernes a los entrenamientos, con la mira puesta en la serie de 16avos de final de la Copa Sudamericana, que disputará a mediados de julio contra Independiente del Valle, de Ecuador; como visitante primero, y con desquite en la Bombonera. Para la vuelta a los ensayos, el DT también contará con el esperado regreso de Exequiel Zeballos, recuperado de una lesión ligamentaria en la rodilla derecha que lo marginó de las canchas hace unos ocho meses.

Belmonte, con la camiseta de Toluca, celebra uno de sus goles en México Jam Media - Getty Images South America

Belmonte, de 26 años, llegó el año pasado a los Diablos Rojos mexicanos, pero solamente disputó 31 encuentros, con dos goles y tres asistencias. Previamente, había disputado 172 cotejos para Lanús, además de tener participación en las selecciones Sub 20 y Sub 23.

La eliminatoria contra el equipo ecuatoriano se disputará el 17 y el 24 de julio, respectivamente, y en este contexto es muy probable que Boca no cuente con sus tres titulares en el mediocampo, ya que el entrenador de la selección argentina Sub 23, Javier Mascherano, llevará a los Juegos Olímpicos de París a Cristian Medina, Equi Fernández y Kevin Zenón, además del arquero Leandro Brey. Por esto, a lo que se suma la decisión de Guillermo “Pol” Fernández de no renovar su contrato y alejarse a fines de diciembre próximo, Boca necesita con urgencia reforzarse en la mitad de la cancha, y en este panorama ya se aseguró los ingresos de Belmonte y Medel.

La bienvenida del plantel de Boca a Gary Medel, el primer refuerzo que tuvo Diego Martínez Prensa Boca

A estas ausencias se podría sumar la de Aaron Anselmino, el joven defensor de 19 años, por el que Chelsea, de Inglaterra, ofertó 18 millones de dólares, mientras que hay preocupación por el lateral Luis Advíncula, que se lesionó el talón de Aquiles en el debut de la selección de Perú en la Copa América. La intención de Boca es contar al menos una temporada más con Anselmino antes de que el joven zaguero emigre a Europa.

Para continuar la búsqueda de refuerzos, continúan las gestiones por Matías Galarza, que actúa en Genk, de Bélgica, y Fausto Vera, de Corinthians. Ambos, surgidos en Argentinos Juniors, son jugadores apuntados desde hace rato por la dirigencia de Boca, y son los principales objetivos que se buscan alcanzar en los próximos días. Corinthians desestimó una primera oferta de Boca de 2 millones de dólares por la mitad del pase de Vera. También hay interés por el delantero Brian Aguirre, de Newell’s, y se enfrió la posible llegada de Thiago Almada, después de que Botafogo habría ofertado 20 millones de dólares por el campeón del mundo, una cifra inalcanzable para la chequera xeneize. Un poco más atrás aparece la opción de sumar al lateral derecho Federico Vera, de Unión, como posible reemplazo de Advíncula, que en este momento no tiene un suplente en su posición, tras la lesión ligamentaria que sufrió Lucas Blondel.

LA NACION