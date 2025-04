Boca cumple 120 años: mitos y verdades de su fundación, libro especial y camiseta nueva

Boca está de festejo. Este jueves se cumplen 120 años desde que cinco jóvenes soñadores decidieron fundar un club de barrio que superó todas las expectativas hasta convertirse en un movimiento popular que trascendió largamente las fronteras del país y América, potenciado por sus éxitos internacionales (la Gira por Europa en 1925, su título intercontinental logrado en Alemania en 1978 y la década dorada entre 1998 y 2007 como pilares) y el rol fundamental de Diego Maradona como embajador espontáneo del club a lo largo del planeta.

Hace unos años, LA NACION contacó a Juan Antonio Farenga, hijo de uno de los fundadores del Club Atlético Boca Juniors y fallecido en 2022 a los 94 años. Gracias a su testimonio se pudieron desempolvar una serie de mitos y verdades sobre aquel momento emblemático donde se fundó el club xeneize.

Juan Antonio Farenga, hijo de uno de los fundadores de Boca, fallecido en 2022 Matías Aimar

1. Los fundadores fueron cinco

VERDAD. “Los fundadores son los cinco ya famosos. Esteban Baglietto, Santiago Sana, Alfredo Scarpatti, mi tío Teodoro y mi padre Juan Antonio Farenga. Pero no fueron ellos solos. Ese mismo día había al menos cinco vocales y otros muchachos que conformaron el primer equipo. Así que si bien son 5 los elegidos como fundadores, hubo un grupo grande que los rodeó esos días, que se concreta el 3 de abril, pero que comenzó mucho antes, tal vez a mediados de marzo. De hecho, al no haber nada escrito, en la Memoria y Balance del club de 1935 se plantea nombrar socios fundadores a ¡37 personas!, pero la idea no prosperó”.

2. Boca se fundó en un banco de la Plaza Solís

MITO. “El banco de la Plaza Solís fue un lugar fundamental en la historia de la creación de Boca, como lo fue la casa de Baglietto. En ambos lugares hubo varias reuniones importantísimas desde mediados de marzo de 1905 hasta el día decisivo. Sin embargo, según lo que me contó mi padre, la reunión del lunes 3 de abril se concretó por la tarde/noche, después de la jornada laboral o de cursada de todos los protagonistas, en el patio de la casa donde él vivía, en Pinzón 267. Allí se fundó Boca Juniors”.

Banco de la plaza Solis en donde comenzó la historia de Boca como club (Twitter @BocaJrsOficial)

3. Existe un acta de fundación

MITO. “No hay ningún acta de fundación, lamentablemente. Sana recién comienza a escribir en marzo de 1906 las actas de las primeras reuniones, a mano y en un cuadernito propio. El primer dato sobre la creación de un club llamado Boca aparece en un diario llamado La Argentina, el 13 de abril de 1905”.

El primer recorte de diario donde figura la constitución del Club Atlético Boca Juniors, una acta de 1905 que reafirma la fecha de fundación y la foto de los cinco fundadores. (https://historiadeboca.com.ar/) https://historiadeboca.com.ar/

4. El primer presidente fue Esteban Baglietto

VERDAD. “Fue Baglietto el primer presidente. Son varios los historiadores que colocan a Luis Cerezo ene se lugar. Sin embargo, él ingresa como socio de Boca el 12 de abril de 1905, es decir nueve días después de la fundación. La confusión tal vez surja porque Baglietto deja de ser socio en mayo de 1905, apenas un mes después, por cuestiones personales”.

Esteban Luis Miguel Baglietto fue el primer jugador de Boca en alcanzar el cargo de presidente. O, mejor dicho, en ser futbolista y dirigente de manera simultánea. Nació en el barrio de La Boca en 1887. Archivo General de la Nación

5. Boca perdió los colores de su camiseta en un desafío contra Almagro

MITO. “No existe en absoluto ese partido. De ninguna manera. Boca juega los primeros cuatro o cinco partidos con una camiseta blanca con tiras negras. Eran camisetas comunes, de las que se usaban para ir al trabajo, y se compraban en el turco de la esquina, a las que mi tía Manuela, que cosió las primeras camisetas, les agregaba unas tiras negras verticales que sacaba de unos vestidos de luto de la época.”

6. El azul y oro, gracias a un barco sueco

MITO. “Imposible lo que se cuenta. No quiero desvirtuar el mito del barco o el concepto, pero hay dos versiones de lo que pudo haber pasado, y es algo que está siendo investigado. La opción más fácil: había un barco sueco anclado en el puerto, gustaron los colores y allí nació el azul y oro. Pero hay otra rama de la investigación que se enfoca en 1903, cuando mi padre y Juan Bricchetto formaban parte de un equipo llamado Jóvenes de la Boca, en donde todo indica que ya usaban camisetas azules y amarillas, y en 1907 retomaron esos colores para Boca.”

Primera imagen que existe de un equipo de Boca Juniors Archivo

Bonus track: la primera camiseta, ¿fue rosa?

MITO. “¡Es completamente ridículo! ¡Inventan…! Boca juega sus primeros cuatro o cinco partidos con una camiseta blanca con tiras negras. Eran camisetas comunes, de las que se usaban para ir al trabajo, y que se compraban en el turco de la esquina, a las que mi tía Manuela les zurcía unas tiras negras verticales que sacaba de unos vestidos de luto de la época. Además de aquellas camisetas blancas y negras, similares a la que usa la Juventus, por entonces empezaron a aparecer las camisetas teñidas, para jugar contra equipos cuyos colores eran similares. Tal vez se usó una roja, que desteñida quedó rosa y es probable que se haya usado así en un partido, pero jamás el primero, y no por decisión de usar ese color sino por falta de dinero para usar otra remera. ¡Si hasta aparecen fotos de Boca con camisetas celestes!, que originalmente seguro que eran azules. Para que quede claro: la primera camiseta de Boca fue blanca con tiras negras. Y lo sé porque ¡las cosía mi tía! Igual, todo ese año no existió una camiseta definitiva de Boca”.

Libro de colección y nueva web

Además del clásico homenaje a los socios fundadores en la Plaza Solís que se realizará esta tarde a las 18, Boca también presenta una serie de producciones que honran su gloriosa historia y también construyen futuro: un libro institucional de colección, una nueva página web, y un nuevo modelo de la tercera camiseta, acompañan los festejos.

El libro institucional llamado “120 años a tu lado”, que es un reflejo del camino recorrido y también un legado, es de tapa dura y con 264 páginas con imágenes y momentos icónicos y textos que sirven para describir el sentimiento del hincha.

"120 años a tu lado", el libro institucional que sacó Boca por su nuevo aniversario

La nueva web también se enmarca en las novedades por este aniversario tan especial, con una renovación completa y un salto de calidad en cuanto al diseño, la estética y una navegabilidad amigable para los usuarios que buscan una información o un acercamiento al club.

La tercera equipación se vende desde este mismo jueves y será estrenada el domingo, cuando Boca reciba a Barracas, por la fecha 12 del Apertura. Su diseño es azul con varias estrellas doradas que además se identificar los títulos del club, emulan a la vez a los papelitos que arrojan los hinchas cada vez que sale el equipo.

Edinson Cavani, Ander Herrera y Marcos Rojo posan con la nueva camiseta alternativa de Boca

