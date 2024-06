Boca vs. Vélez: la loca noche de Edinson Cavani incluyó un cabezazo fácil que no fue gol, uno más difícil que sí y la primera expulsión

Escuchar

Boca ya se acostumbró: si hay gol, es bastante posible que haya flechazo. La actual versión de Edinson Cavani está en sintonía con lo que se esperaba cuando el uruguayo arribó a mediados del año pasado, pero que tardó en aparecer. Si bien su calidad siempre se notó, aquel semestre dejó muchos más lamentos por las situaciones que resolvió de manera extraña e impropia para un futbolista lleno de jerarquía internacional y de goles. Que ahora aparecen una y otra veces: Cavani hizo el único de la victoria sobre Vélez por la Liga Profesional.

Quizás, el primer tiempo tuvo algo de aquello que vivía a diario en 2023. Habían transcurrido 16 minutos cuando llegó ese centro que el uruguayo siempre aguarda, el de Lautaro Blanco, el lateral izquierdo que realiza asistencias aéreas y medidas como si las hiciera con las manos. Sin embargo, al Matador, en esta ocasión, fue sorprendido. No por el pase en sí, sino por lo que ocurrió en medio de la jugada.

La pelota picó detrás de los defensores centrales velezanos y cayó después del punto de penal. Una zona sensible que desesperó al arquero Tomás Marchiori, que intentó cortar con una salida inmediata. Terminó siendo una salida en falso a causa de un resbalón, que permitió a Cavani encontrarse con la chance servida, entrando por el segundo palo. Con el arco libre, el número 10 no cabeceó incómodo, pero la altura que tomó el balón producto del pique lo forzó a poner la frente de otra heterodoxa.

El cabezazo que no...

¡INCREÍBLE LO QUE SE PERDIÓ CAVANI!



El cabezazo terminó yendo hacia el arco, pero con un pique. Ese tiempo fue fundamental para que Valentín Gómez llegara a tiempo hasta la línea y le ahogara el grito al despejar, también de cabeza, por encima del travesaño. Justo el zaguero –de lo mejor que presentó Vélez en la Bombonera– es uno de los apuntados por River para reforzar a una defensa que deja dudas permanentemente. Se verá si termina llegando al Monumental, pero Gómez dejó en claro que está preparado para jugar contra Boca, y lo hizo como visitante.

Una producción opaca de Boca en el primer tiempo no le posibilitó a Cavani reivindicarse. Pero en la segunda mitad el delantero tuvo revancha, porque el Fortín entregó un combo cuando se acomodaba tras las lesiones y salidas de Marchiori –a los seis minutos– y el zaguero central Damián Fernández –240 segundos después–. Cristian Medina tiró un sombrero en el área y sutilmente asistió al uruguayo con un pase alto, y a los 15 minutos, una hora después de aquel gol que le birlaron, el uruguayo aprovechó la poca estatura del ingresado arquero Lautaro Garzón para cabecear por encima de su salida y romper así el empate.

El cabezazo que sí...

¡APARECIÓ EL MATADOR! Cabezazo de Cavani para el 1-0 de Boca ante Vélez en la #LigaProfesional.



En un partido difícil, consiguió su gol número 13 en el año y el 16º con la camiseta azul y oro. Delirio de la Bombonera. Desahogo propio. Pero la historia no terminó en eso eso. Hombre de sangre caliente, lejos estuvo Cavani de mantener la serenidad a pesar de haberse desquitado con el gol.

Cumplido el tiempo regular, recibió un empujón sin disputa del balón por parte de Christian Ordoñez. Edinson cayó, pero al ver que el árbitro Fernando Echenique no había sancionado, reaccionó. Quiso ir a buscar al volante, pero Valentín Gómez lo abrazó y el 10 braceó para sacárselo de encima. Entonces sí, el juez vio la acción y lo echó sin dudar, por más que las repeticiones evidenciaran que no había habido estrictamente un codazo, cosa que intentó dar a entender el defensor al exagerar.

La acción que propició la tarjeta roja

Christian Ordóñez chocó y provocó a Cavani: el uruguayo fue EXPULSADO y el jugador del Fortín también.



En medio del tumulto que se armó, Cavani buscó a Ordoñez, el causante de su tarjeta roja, y le agarró con énfasis la cabeza, además de cruzar insultos. Y Echenique decidió echar también a Ordoñez.

Con seis minutos de adición y diez hombres por lado, Boca aguantó el resultado y ganó tres puntos en su último encuentro de la Liga Profesional antes del receso que tendrá a partir del jueves (el miércoles se enfrentará con Almirante Brown por los dieciseisavos de final de Copa Argentina). Vélez, por su parte, quedó disconforme con la decisión de Echenique y lo expuso Gómez, el otro protagonista central de la pelea (y del partido en general).

Fernando Echenique expulsa a Edinson Cavani, mientras Valentín Gómez exagera el efecto del brazazo del uruguayo; se trata de la primera tarjeta roja para el uruguayo en Boca. LA NACION/Manuel Cortina

“Se arma un tumulto, donde Cavani me tira un codazo. Echan injustamente, como siempre, a uno del equipo que no es de ellos. La verdad es que el árbitro, me parece, hizo la más fácil. Echa a uno por lado y se limpia las manos”, comenzó el defensor. Y profundizó, sin filtro: “Me pareció muy soberbio, porque nunca escuché a un árbitro decir «cerrá el or..., ¿a quién te comiste?». Es la primera vez que me pasa y estoy sorprendido. Desde AFA deberían hacer algo, porque cada vez esto viene peor”, concluyó el hombre al que quiere River, pero que dijo “no saber nada” del interés del club millonario.

Edinson Cavani tuvo un grito atragantado, un desahogo y actitud furiosa por un empujón que lo sacó de quicio. A la espera del informe y la magnitud de la sanción, ya sabe que se perderá, como mínimo, el duelo contra Defensa y Justicia cuando se reanude la Liga.

Por más que Cavani le rogaba a Echenique que fuera a mirar su reacción en la pantalla, el VAR no llamó al referí y el delantero dejó el campo lleno de frustración: se perderá la reanudación de la Liga Profesional tras la Copa América. LA NACION/Manuel Cortina