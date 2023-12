escuchar

Al final, habrá elecciones en Boca el próximo domingo. La causa había entrado en una etapa decisiva y, luego de intensas negociaciones, la Cámara revocó la medida cautelar de la jueza Alejandra Abrevaya, que las había suspendido.

Abreva­ya determinó la sus­pen­sión provisoria de las elecciones en el club xeneize tras detectar anomalías en el padrón electoral. Entre ellas, el pase a activos de más de 13.000 so­cios que habrían alcanzado esa condición sin respetar la prioridad por antigüedad que establece el artículo 19 del Estatuto. Los candidatos son Juan Román Riquelme, por el oficialismo, con Jorge Amor Ameal ahora como su escudero y Andrés Ibarra, acompañado por Mauricio Macri, por la oposición. Se espera una elección récord con más de 50.000 socios.

Juan Román Riquelme, micrófono en mano, bajo el calor de los hinchas

Las elecciones no se realizaron el 3 de diciembre, como estaba previsto, debido a la medida cautelar por supuestas irregularidades en el padrón habilitado; y no hubo acuerdo en la conciliación obligatoria entre las partes involucradas. Con el transcurrir de los días se incrementó la intensidad en las declaraciones. Mauricio Macri instaló la convicción de que Boca no puede estar gobernado por una comisión con mandato vencido.

Mientras, Riquelme fue reiterativo en la idea de que Macri “quiere intervenir el club y convertirlo en una sociedad anónima”, una reflexión que impuso en varias entrevistas y en la marcha de los hinchas del domingo pasado a la Bombonera, que el ídolo integró y en la que se pronunció al final del recorrido desde Parque Lezama.

La notificación de la Cámara que revoca el fallo de la jueza: habrá elecciones en Boca

En los alrededores de la Bombonera, que este martes va a ser cubierto por fanáticos que asistirán para celebrar el Día del Hincha de Boca, amanecieron con varios carteles con consignas tales como “No a la intervención” y “El club es de los socios”. Mientras, Ibarra decidió manifestarse por medio de sus redes sociales. En su cuenta personal de Twitter dejó varios mensajes: “Queremos votar el domingo 17 de diciembre”, es el encabezado, a lo que sumó varias placas en color azul y amarillo con estas citas: “Queremos votar para hacer la Bombonera Siglo XXI, para tener a Martín (Palermo) de DT, para tener un gran plantel, para poner a Boca en lo más alto”.

Este martes ya estaba pautado que se iba a celebrar como cada 12/12 el día del hincha xeneize y para dicho acontecimiento el club decidió que abrirá las puertas de La Bombonera para que los fanáticos festejen en su casa. Al igual que el año pasado y como se ha hecho en años anteriores también, Boca abrirá las puertas de la Bombonera para los socios en el día del hincha. No obstante, y a diferencia del 2022, no estará todo el estadio habilitado, ya que no se podrá acceder a las dos populares bajas, tanto la sur como la norte, y la platea L, ya que en esos sectores está todo abierto para el ingreso a las carpas que siguen instaladas en el campo de juego. Sí estará disponible todo el sector medio, tanto de plateas como de populares, y todo el sector alto, tercera bandeja de plateas y de populares tanto norte como sur. Las puertas se abrirán a las 17.

Ibarra y Macri buscan el poder

Todo tiene su historia. La interna política en Boca no da tre­gua. En la calle, en las re­des, en los me­dios, en la Jus­ticia. Al final, también alcanzan a las urnas, instaladas en el campo de juego, luego de que la confirmación de la Cá­mara Na­cional de Ape­la­cio­nes definió que se vota este 17 de diciembre, de 8 a 18. La causa investigó pre­suntas irregula­ri­dades en el padrón elec­to­ral del club de la Rivera, con la restitu­ción de la jue­za Alejandra Abre­va­ya y declara­cio­nes controvertidas de Andrés Ibarra y Mauricio Ma­cri.

Tras el pedido de recu­sación de parte del ofi­cialismo, la Sala E de la Cámara Nacional de Apelacio­nes en lo Civil decidió ratifi­car a la doctora Abrevaya al frente del expediente y dejar sin efecto la de­signación como juez su­brogante de Sebas­tián Font, quien había sido sor­teado a primera ho­ra del miércoles y que tam­bién corrió ries­go de ser recusado por su con­dición de hincha de River, y por algunas pu­blicaciones en X (ex Twitter) contra Macri y Juan Ro­mán Ri­quelme.

El miércoles pasado, el expresidente realizó una denun­cia penal por amenazas contra su hija, que también habría quedado envuelta en una guerra electoral sin cuartel y sin precedentes en el fútbol argentino. Y el día se cerró con una conferencia de prensa de Andrés Ibarra y Mauricio Macri en el Hotel Abasto, en la que los candidatos a presidente y vice por el Frente Unidos por Boca buscaron rebatir “inexactitu­des, irre­gularidades y men­ti­ras” pronunciadas en los últimos días por Juan Román Riquelme, mientras fuera del recin­to se realizaba una manifestación de no más de 100 hinchas en favor del 10.

“Juan Román Riquelme, si tenés el culo limpio, limpiá el padrón y votemos el 17 de diciembre, todavía estamos a tiempo”, desafió un Macri enérgico al actual vicepresidente de Boca, que había acusa­do a la oposición de querer “intervenir” y “pri­vati­zar” el club y “arrancarles el co­ra­zón” a los hinchas con la construc­ción de un nuevo estadio. “Es­to es mucho peor que lo que le hizo (Daniel) Passarella a River”, arre­metió Ma­cri, comparando la situación que atraviesa el club con el descenso sufrido por los millonarios en 2011.

Noticia en desarrollo

