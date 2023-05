Darío Herrera fue suspendido luego del superclásico y no dirigirá en la próxima fecha de la Liga Profesional

escuchar

Darío Herrera fue suspendido y no dirigirá en la próxima fecha de la Liga Profesional después de su controvertido arbitraje del domingo pasado en la victoria por 1-0 de River frente a Boca en el Monumental, que tuvo sobre el final siete expulsados y una gresca entre la mayoría de los jugadores de ambos equipos.

Herrera quedó en el centro de la polémica tras el superclásico, no sólo por el penal sancionado en tiempo de descuento para los millonarios que Miguel Borja anotó para el 1-0 definitivo, sino que fue señalado por no haber expulsado a jugadores previamente amonestados en diversas jugadas del partido.

Agustín Palavecino le gritó el gol al arquero Sergio Romero y desencadenó el bochorno al final del superclásico GUSTAVO GARELLO - AP

La confirmación de la decisión llegó con la publicación de la designación de los jueces para los 14 encuentros de la jornada de fútbol del torneo de primera división de este fin de semana, a cargo de la Dirección Nacional de Arbitraje que dirige Federico Beligoy.

El foco quedó puesto en la jugada del penal, por la falta de Agustín Sández a Pablo Solari y las agresiones que se sucedieron tras las cargadas de Agustín Palavecino por el gol. No obstante, Herrera ofreció una rigidez muy diferente en la primera etapa y en la segunda. De hecho, mostró siete tarjetas amarillas en los primeros 45 minutos y Enzo Díaz y Milton Casco ya habían sido apercibidos cuando, en distintas jugadas, cortaron con fuertes infracciones ataques de Sebastián Villa, mientras que Nicolás Figal pisó a Lucas Beltrán al borde del campo y Alan Varela golpeó en la cara a un rival. Sin embargo, ninguno de ellos vio la roja.

Enzo Díaz, ya amonestado, levantó por el aire a Sebastián Villa, pero el árbitro Herrera solamente cobró la falta y no le mostró la tarjeta roja.

Al final del encuentro, por el tumulto, las corridas y los golpes, el juez expulsó a Miguel Merentiel, Ezequiel Fernández, Nahuel Valentini y el DT Jorge Almirón en Boca y a Palavecino, Ezequiel Centurión y Elías Gómez -los dos últimos, suplentes-, tras cerca de 15 minutos en los que el juego estuvo parado y el VAR hizo la revisión de los hechos. Silvio Trucco, encargado de ese sistema en el superclásico, tampoco fue asignado en uno de los partidos de la próxima jornada.

En simultáneo, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que se encuentra en Francia luego de participar de la entrega de los premios Laureus que en París destacó a los mejores del deporte a nivel individual y colectivo, fue muy crítico con lo sucedido en el superclásico, en una entrevista con ESPN. “No me gusta. Me parece que no es la cara que queremos para el fútbol argentino”, sentenció.

"NO ME GUSTA. NO ES LA CARA QUE QUEREMOS PARA EL FÚTBOL ARGENTINO", Claudio Tapia, presidente de la AFA, opinó sobre el escándalo en el Superclásico. pic.twitter.com/eN3YVhPyPs — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2023

Herrera había pujado con Yael Falcón Pérez (designado para dirigir en el Mundial Sub 20 que comienza el 20 de mayo en Argentina) y Facundo Tello (dirigió en el Mundial de Qatar) por quedarse con la conducción del superclásico, pero su tarea terminó siendo deficiente, quedó marcado y tuvo este desenlace, sin que se le asigne un juego en esta fecha 16.

Para muchos quedó la sensación de que, más allá del penal, los desbordes en el epílogo fueron la consecuencia de un partido que se le fue de las manos y se desnaturalizó.

