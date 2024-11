El escandaloso final de Huracán y Boca, las peleas en el vestuario con el árbitro y el enojo de Frank Kudelka por la falta de criterio

Un choque demasiado intenso. En el juego, tanto Boca como Huracán estuvieron lejos de ofrecer la mejor versión y el empate sin goles fue el resultado de las propuestas de ambos. Sin embargo, en los pasillos del estadio Tomás Adolfo Ducó, todo se salió de control tras el encuentro. Porque algunos dirigentes del conjunto de Parque Patricios fueron a buscar al árbitro Hernán Mastrángelo en la zona de los vestuarios, una situación que terminó con corridas, empujones, intervención de la policía policial y hasta con Frank Kudelka y algunos jugadores de Huracán involucrados.

Todo se desencadenó por la determinación de Mastrángelo de cobrar un penal en favor de Huracán en el último minuto del partido, para revertir su decisión cinco minutos después, a instancias del VAR. Si bien la realidad es que las repeticiones no muestran una infracción clara sobre Walter Mazzanti, la decisión del árbitro de no dejar continuar la jugada -que podría haber terminado en gol- enfureció a los jugadores locales. Ante esta situación, apenas terminó el partido, la zona de camarines se convirtió en una verdadera batalla campal, con la policía y los empleados de seguridad intentando contener a la gente del equipo local que quería ir hacia el vestuario de los árbitros.

Las cámaras captaron el momento de más tensión y hasta se ve también cómo aparece Kudelka y, junto a algunos jugadores, intentan contener la situación El escándalo fue de tal magnitud que desde la Liga Profesional decidieron que nadie de Boca participara de la zona mixta ni de las conferencias de prensa.

¡¡EL ESCÁNDALO SIGUIÓ EN LOS VESTUARIOS DEL DUCÓ!! Tras el caliente 0-0 entre Huracán y Boca y con la policía de por medio... ¡Increíbles imágenes!



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/j5Pl9fRe04 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2024

Los que sí no se guardaron nada fueron los jugadores y el técnico de Huracán, que tras el escándalo sostuvieron los reclamos contra Mastrángelo: “Es raro el reglamento, nos pasó como el otro día. Tanto (Germán) Delfino hoy, como el VAR la vez pasada (por el partido ante Atlético Tucumán) manejan más que los árbitros que están adentro. Después nos pasan los audios... Dejémonos de joder con los audios”, dijo el entrenador del equipo de Parque Patricios.

Además, añadió: “No quiero que esa jugada determinante tape el trabajo de estos jugadores, que siempre están a la altura. Siempre pensando en el área de ellos, no dejándolos atacar. El trabajo de mis jugadores es extraordinario y no quiero que esto lo tape”.

Ante la decisión del árbitro, el DT de Huracán agregó: “Boca es Boca, por más que no nos guste esto es así. No creo que haya predeterminación, no tengo muchas palabras, no quiero hablar del árbitro. A veces estás a la altura y otras no, no son malas intenciones, son capacidades. Hubo situaciones dentro del partido que ameritaba otros comportamientos”.

"YO NO VEO NINGUNA MANO RARA NI NADA POR EL ESTILO PERO ES RARÍSIMO EL REGLAMENTO PORQUE DESPUÉS HICIMOS EL GOL" Frank Darío Kudelka sobre la polémica vs. Boca en el Ducó.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/K4Fsn02dJJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2024

Kudelka aseguró que no dudaba “de la honestidad de nadie”, pero sostuvo su posición crítica por la diferencia de criterios a la hora de juzgar una acción de juego: “Lo que se cobra en un partido, no se cobra en el otro. No lo entiendo ni lo voy a entender nunca. El otro día dijeron que, por una acción de juego, no nos cobraban la mano porque habían desestabilizado al jugador. Ahora, por una acción de juego sí nos cobran la falta... Qué se yo...”.

Otro de los protagonistas que habló de tema fue Williams Alarcón, que también fue muy duro con el arbitraje de Mastrángelo: “Seguimos ilusionados, pero cuesta mucho cuando todos se ponen en contra nuestra. No se entiende por que cobra antes de que se termine la jugada. Es una decisión errónea. Es una vergüenza lo que vivimos. Sentimos que con ese detalle nos podríamos haber llevado los tres puntos que nos servían muchísimo para estar en la parte de la tabla. Tenemos mucha bronca. No quiero entrar en detalles pero creo que no hizo un buen partido el juez”.

"FUE UNA VERGÜENZA LO QUE VIVIMOS"#SportsCenter Williams Alarcón, jugador de #Huracán, por el arbitraje de Mastrángelo tras el empate sin goles con #Boca: "Seguimos ilusionados (con la #LigaProfesional), pero cuesta mucho cuando todos se ponen en contra nuestra". pic.twitter.com/ycj5v3zlCe — ESPN Chile (@ESPNChile) November 24, 2024

LA NACION