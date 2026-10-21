El plan de Arruabarena para Paredes: unir flechas entre el exigente calendario y los escudos del otro lado

Resuena todavía como un eco interminable el festejo del gol de Leandro Paredes en cada rincón del Maracaná. La clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana con ese bombazo de su capitán resultó otra inyección de confianza en todo el equipo para el cierre de un semestre que tiene varios desafíos por delante, con cinco coronaciones posibles antes del cierre de 2026: la Tabla Anual, el torneo Clausura, la Copa Argentina, el certamen continental y -si ganara el Clausura- el Trofeo de Campeones. Y en ese contexto el cuerpo técnico ya traza una estrategia para poder tener en óptimas condiciones a Paredes que, a pesar de haber ingresado en Brasil, todavía está en pleno proceso de recuperación de su desgarro.

La evolución de Paredes y los compromisos de Boca parecen no ir demasiado en sincronía. Es que se aceleró su retorno ante Vasco (apenas 11 días después de su lesión) por la urgencia deportiva, pero no sucedería de la misma manera con los próximos compromisos que tiene por delante el conjunto xeneize. Rodolfo Arruabarrena conversará con el capitán tras el retorno a la Argentina para considerar un descanso para el clásico con Independiente del domingo y pensar en sumar más días de rehabilitación para poder llegar en mejores condiciones al superclásico con River, que se disputará el 1 de noviembre en la Bombonera.

Leandro Paredes descansaría en el clásico con Independiente para poder llegar pleno al duelo con River, en la Bombonera. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) PABLO PORCIUNCULA - AFP

El plan sería llevarlo al banco de los suplentes ante los Rojos, pero no utilizarlo, salvo alguna urgencia. Es que para el DT resultó una muy buena señal saber que Rodrigo Battaglia regresó en muy buena forma tras diez meses sin jugar: sumó minutos con Talleres y tuvo un muy buen desempeño, en especial en el orden defensivo, ante Vasco da Gama. Por lo tanto, podría estar desde el arranque el domingo próximo en Avellaneda y quizá completar el clásico para evitar que se le sumen cargas a Paredes.

No quedaría ahí el plan que se plantea Arruabarrena para el capitán xeneize, ya que en las semanas siguientes tendrá dos compromisos que lo obligarán, siempre dependiente del resultado ante los millonarios, a tomar determinaciones en función de dosificar el esfuerzo de Paredes. Porque también podría descansar en el encuentro ante Defensa y Justicia, en la última fecha de la zona A del torneo Clausura, porque una semana después - el sábado 14 de noviembre- Boca tiene que enfrentarse a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, en el estadio Islas Malvinas, en Mendoza.

El gol de Paredes para Boca contra Vasco da Gama por la Sudamericana

¿Cuál es la fórmula que está siguiendo? Se sometió a un tratamiento con plasma rico en plaquetas para acelerar la recuperación del su desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho, y para eso tuvo que pasar por una extracción de sangre, que posteriormente fue centrifugada para aislar el concentrado plaquetario, y después pasó por una microinfiltración directa en la zona afectada. Eso fue para estimular y acelerar la regeneración de los tejidos musculares para acortar de 21 a 11 días el plazo de recuperación. Sin embargo, los médicos le habrían sugerido algún descanso extra para tratar de alcanzar un mayor nivel de rehabilitación.

En este contexto es que el Vasco Arruabarrena comentó cómo fue perfilando la decisión de colocarlo inicialmente como suplente: “Ha sido una semana difícil, por todo lo comentado. Obviamente que el resultado me da tal vez la razón, pero era una decisión difícil”.

Y agregó: “Honestamente, entendí que era el momento idóneo para entrar en el segundo tiempo, con un trajín del equipo rival y más cansancio. Lo importante es que no sintió nada. Sé el esfuerzo que hizo, hemos charlado bastante, pero es un capitán, un líder y lo ha demostrado hoy, sacando el gol”, explicó Arruabarrena.

"ES UN CAPITÁN, ES UN LÍDER Y LO HA DEMOSTRADO HOY". Los elogios del Vasco Arruabarrena para Leandro Paredes tras su heroico gol en el Maracaná para meter a Boca en la FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/4VpF5iEgK2 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

El capitán xeneize respeta mucho la palabra de su técnico y eso lo utiliza como ejemplo para el resto de sus compañeros. Buscan lo mismo: sostener a Boca en todos los frentes para tratar de conseguir las cinco coronas que Boca tiene en su horizonte.