Josep Guardiola sosteniendo una camiseta de Boca. Sonriente. Un anhelo, tal vez, para muchos hinchas que estarían encantados de ver al entrenador español de Manchester City dirigir al equipo xeneize. Pero a todas luces utópico. Al menos hoy por hoy.

Pep se fotografíó con una camiseta azul y oro en Manchester, a donde concurrió Andrés Ibarra, candidato presidencial de Boca. El dirigente publicó la imagen en Twitter, con la siguiente leyenda: “Estuve en el Manchester City con Pep Guardiola, su equipo técnico y Ferran Soriano, Director Ejecutivo del club. Boca tiene que volver a relacionarse con los clubes más importantes del mundo y estar nuevamente entre los cinco mejores. Lo vamos a hacer con Pasión + Gestión”.

Estuve en el Manchester City con Pep Guardiola, su equipo técnico y Ferran Soriano, Director Ejecutivo del club. Boca tiene que volver a relacionarse con los clubes más importantes del mundo y estar nuevamente entre los cinco mejores. Lo vamos a hacer con Pasión + Gestión 💙💛💙 pic.twitter.com/CiMi6qX6gf — Andrés Ibarra (@andreshibarra) September 14, 2023

El posteo de Ibarra alude a su campaña proselitista para la elección de diciembre próximo en Boca, en la que rivalizará con Román Riquelme, vicepresidente segundo y candidato, y con Jorge Reale. Todos proponen soluciones distintas para el principal problema que aqueja al club hoy por hoy: su estadio, de insuficiente capacidad.

Gerente general en la época de la presidencia de Mauricio Macri, de quien luego, en la Nación, fue ministro de Modernización y vicejefe de Gabinete, Ibarra propicia la internacionalización de Boca. Cuenta en su postulación con el respaldo de Macri, que está enfrentado desde hace muchos años con Riquelme.

El nuevo estadio de Boca que propone Ibarra, muy próximo a La Bombonera, que permanecería tal como existe hoy.

Hace un tiempo, el ex presidente contó un recuerdo de su gestión en el cual estaba involucrado el entrenador español. “Cuando Guardiola estaba en el B de Barcelona y se nos fue Coco Basile, recibí un llamado que decía que a Guardiola lo encantaría, tal vez, pensar en Boca. Obviamente, nunca había dirigido en primera”, sostuvo el ingeniero.

Pep, en tanto, tiene cierto conocimiento de Boca y del fútbol argentino. “He estado en Buenos Aires. Hace años estuve en un River vs. Boca en el Monumental. Espero algún día estar en La Bombonera y ver un superclásico allí. Seguro que tarde o temprano podré hacerlo”, comentó tiempo atrás. Y el año pasado mencionó, un poco en tono de broma: “Si necesitara irme a Argentina a entrenar... yo qué sé, a Boca, por ejemplo, para que no se enfaden los de Boca porque me dijeron que elogié a River, je... Pues me iré a Boca... Qué sé yo. ¿Quién lo sabe?”

Gerente general del club durante la administración de Mauricio Macri, Ibarra cuenta con el respaldo del ex presidente para la elección de diciembre en Boca.

Tal es su seguimiento del fútbol argentino que el club en el que dirige, Manchester City, estaría próximo a adquirir a Valentín Barco, uno de los mejores productos actuales de las divisiones inferiores xeneizes. Durante la serie de cuartos de final contra Racing por la Copa Libertadores, el defensor-volante-delantero sonó como futuro refuerzo de otra entidad de la Premier League, Brighton & Hove, en la que recientemente había actuado otro futbolista que había tenido protagonismo en Boca, Alexis Mac Allister. A los pocos días los rumores indicaron que el City se anticiparía a Brighton y se quedaría con el zurdo de 19 años.

🚨#ManchesterCity llegó a un principio de acuerdo con Valentin Barco.



🚨#ManchesterCity llegó a un principio de acuerdo con Valentin Barco.

👉🏾Emisarios del conjunto 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 viajarán a 🇦🇷 para lograr un entendimiento con #Boca para fichar al golden boy de 19 años. pic.twitter.com/kt6ytcEzlI — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 14, 2023

Luego Barco se desagarró, y no juega desde la ida de ese cruce con la Academia, que terminó ganado Boca por penales en Avellaneda. Ahora las versiones señalan que el juvenil ya tiene un entendimiento con Manchester y que resta que representantes del club ciudadano viajen a Buenos Aires para acordar con la directiva xeneize.

