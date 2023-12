escuchar

Las elecciones en Boca, que debían realizarse este domingo, siguen sin fecha definida por orden de la Justicia, y el camino parece ser pantanoso según se desprende de las declaraciones de las dos fórmulas contendientes, que no dan el brazo a torcer en la disputa. La mediación dispuesta el jueves no arrojó soluciones y tanto el oficialismo -encabezado por Juan Román Riquelme- como la oposición -con Andrés Ibarra a la cabeza, pero con la figura de Mauricio Macri como apoyo decisivo- continúan firmes en sus posiciones en medio de un escenario de acusaciones cruzadas.

Todos los días hay apariciones públicas de ambos sectores con declaraciones, argumentos y posiciones, pero el panorama no termina de aclararse y la renovación de autoridades no tiene una luz al final del túnel.

Esta mañana, se difundió en las redes un video de Juan Román Riquelme en el que anuncia que se sumará a una convocatoria de hinchas que se congregarán este domingo en las puertas de la Bombonera para pedir por las elecciones y reclamar la no intervención judicial en el club. Los simpatizantes se encontrarán a las 16 en Parque Lezama y marcharán hacia el estadio.

En un video casero, el ex 10 expresa: “Quiero mandarles un beso gigante a todos los hinchas de Boca, decirles que me siento muy pero muy orgulloso de ser un bostero más. Sé que se están convocando para el día domingo a las 4 de la tarde para ir a nuestro estadio y como hincha de Boca voy a ir a ser uno más de ustedes. Les mando un beso gigante y el domingo nos veremos. Chau, chau”. Saluda con la mano y el video, de 26 segundos, termina con el logo de la agrupación que propone la fórmula del ex número 10 y Jorge Ameal para conducir los destinos del club.

Apelación ante la Justicia

Este viernes, la lista oficialista que encabeza Juan Román Riquelme decidió apelar el fallo de la jueza Alejandra Débora Abrevaya (a cargo del Juzgado Civil 11 de la Nación) y busca levantar la medida cautelar que suspendió los comicios, previstos para este domingo 3. La apelación se realizó ante la propia jueza, que ahora deberá darle lugar a la lista de la oposición -encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri- para que responda sobre el punto en disputa: la aprobación del padrón de votantes tal como fue presentado. Presumiblemente, la oposición mantendrá su objeción, por lo que la semana próxima la jueza debería elevar el pedido a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con la esperanza de que el tribunal falle rápidamente en su favor y los comicios puedan realizarse cuanto antes. De todos modos, por una cuestión de tiempos, ya no será posible que se vote este domingo.

Andrés Ibarra y Mauricio Macri, los representantes de la oposición que realizaron la presentación judicial que frenó las elecciones Fabián Marelli - LA NACIÓN

Un escenario improbable, aunque no por eso imposible: la dirigencia busca por todos los medios posibles votar el domingo 17 de diciembre, el único fin de semana libre que queda hasta disponible. Porque el sábado 9 y el domingo 10 ya fueron bloqueados por los organismos de seguridad producto de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación. Si no, habrá que esperar hasta los primeros meses del 2024, ya que desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero tendrá lugar la feria judicial.

Unas horas después de presentarse ante la justicia, el club hizo circular un comunicado, en el que destaca que además solicitó la recusación de la jueza y fustigó a la oposición: “Asimismo, se ha planteado la nulidad de tal pronunciamiento judicial con base en las irregularidades que presenta y por último, se ha recusado con causa a la señora magistrada interviniente. Una vez más, le pedimos a la oposición que recapacite, deje de lastimar al club, socias/os e hinchas, a fin de poder celebrar el día domingo próximo las elecciones previstas y que todos los socios y las socias de la institución puedan elegir libremente sus autoridades y participar de una gran fiesta”, se lee en esas líneas.

