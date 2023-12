escuchar

Martín Palermo viene de vivir días particulares. Hace algunas semanas, confirmó que iba a ser el entrenador de Boca si en las elecciones del domingo pasado se imponía la fórmula opositora, encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Pero los comicios realizados en la Bombonera le dieron un respaldo abrumador a Juan Román Riquelme para conducir el destino de Boca. Palermo concurrió el domingo a votar en las elecciones. Lo hizo apenas horas después de haber dirigido su último partido en Platense: perdió 1-0 con Rosario Central la final de la Copa de la Liga el sábado por la noche. Y este miércoles, en una entrevista realizada en los estudios de radio La Red, Palermo habló de todo lo vivido.

“A mí nunca me llamó [Daniel] Angelici, nunca me llamó ninguno de los actuales dirigentes para ser DT de Boca. Yo creía que alguna vez alguien me iba a llamar. Tuve oportunidades como para que alguien me llamara. Creía que después de Guillermo [Barros Schelotto] pude haber sido yo el técnico de Boca, porque le tocó al Vasco [Arruabarrena], a Guillermo, al Negro (Hugo) Ibarra y a [Sebastián] Battaglia ¿ Ahora? No creo que Riquelme me llame. Si lo hace, será por algún interés”, destacó Palermo sobre por qué todavía no pudo dirigir a Boca, club que lo tiene como el máximo goleador de su historia y como uno de los mayores ídolos.

Palermo y una visita a la Bombonera como entrenador de Platense; esa tarde fue ovacionado Mauro Alfieri - LA NACION

El Titán reconoció también las diferencias con Riquelme, que ya existían desde la etapa en la que ambos jugaban en Boca, el delantero con la “9″ y el volante ahora presidente con la emblemática camiseta “10″. En este sentido, contó: “Voy a ser sincero. Lo que yo viví, de convivencia de años con él, me dice que somos distintos con Román. Entonces, nos respetamos dentro de la cancha y convivimos así muchísimos años. Pero somos distintos, y cuando vos sos distinto a otra persona, no conectás, por más que lo quieras hacer por Boca, que está por encima de todos”.

“¿Para qué le voy a mentir al hincha de Boca? Yo no voy a mentir y decirle al hincha ‘que me llame y yo me voy a juntar a hablar’. ¿Para qué? Si después en la convivencia duraremos dos o tres días, o nada. Porque n la primera de cambio lo conozco como es y él sabe como soy yo. No le generemos expectativas al hincha. Yo no lo veo posible. Tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca. Soy así de directo. Yo sé que, cuando dirija a Boca, voy a estar mucho mejor de lo que estoy ahora”.

“Cuando se dio lo de Macri, que iba a ser candidato, y me propone que, si ganaba, yo iba a ser el DT de Boca, lo manifesté y lo dije en su momento. Después hay quienes lo interpretan a su manera. Para mí era más fácil decirle al presidente de Platense: esta es mi última fecha y me voy a trabajar con el candidato a presidente de Boca, Pero preferí seguir, lo sentí así. Aunque instalaron fuertemente que yo no estaba metido, o que no estaba con la cabeza puesta en Platense”, contó sobre lo que atravesó tras admitir el interés de Macri por contar con él como entrenador del Xeneize.

Martín Palermo, en uno de los encuentros como DT de Platense

Después, hizo referencia a algunas reprobaciones que sufrió el domingo, cuando fue a votar; lógicamente, lo hizo por la fórmula opositora. Pero en algún momento del trayecto, escuchó reprobaciones de parte de los fanáticos de Riquelme. Fue un golpe inesperado para el ex delantero: “Que el hincha de Boca me haya dicho ‘traidor’ fue lo que más me dolió”, y luego se refirió a los epítetos dedicados a Macri: “Como presidente de Boca, fue el más exitoso de la historia. Que la gente lo insulte yo no lo entiendo. Después se puede elegirlo, o no. Se ha involucrado tanto el Mauricio como presidente del país y el presidente de Boca”.

“Es una grieta que se generó. Parece que Boca está partido, y Boca no puede estar desunido, porque es un club grande por donde se lo vea. Es algo que se ve desde afuera. Es una sensación extraña. Nunca me pasó, ni dentro del club ni desde afuera. No voy a ocultar nada ni a mentirle a nadie, es lo que yo siento. Ellos nunca han tenido intención de llamarme y no creo que lo hagan en los cuatro años que van a tener. Si son cuatro años voy a esperar, y si son ocho también voy a esperar. Yo me veo ahí sentado, en el banco de Boca. En algún momento me veo entrando por el túnel local”, aseguró Palermo.

"NO CREO QUE ME LLAME RIQUELME. SOMOS DISTINTOS... UNA CONVIVENCIA CON ROMÁN NO DURARÍA NADA"



✍️ Martín Palermo en Radio La Red



📺 #ESPNEquipoF pic.twitter.com/Mjp6MobNAo — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) December 20, 2023

El ahora ex entrenador de Platense también se refirió a su salida del ‘Calamar’, al que salvó del descenso y lo llevó a jugar una histórica final en la Copa de la Liga, aun cuando no pudo consagrarse campeón. “El arranque no fue bueno y un partido que perdimos con Central Córdoba que fue el momento de mayor duda, de incertidumbre, de ver para qué estábamos y cómo iba a responder el equipo. Fue un momento clave y se vio luego cómo el equipo asumió el momento y me dio la tranquilidad de seguir y lo que nos llevó a jugar la final”, explicó.

LA NACION