La encrucijada de Arruabarrena y Leandro Paredes para sostener a Boca en todos los frentes

La calma con la que Boca transitaba por los tres frentes, el torneo local, la Copa Argentina y la Sudamericana, empezó a perderse a partir del desgarro de Leandro Paredes en el partido con Instituto por el certamen doméstico. La derrota ante Vasco Da Gama por 1-0, que representó el final de un invicto de 17 partidos y que puso en aprietos al conjunto xeneize para la revancha del martes próximo, colocó al entrenador Rodolfo Arruabarrena en una encrucijada frente a un calendario exigente, en el que en apenas 20 días se puede resolver todo para su equipo y en el que deberá resolver si expone o no a su capitán para poder sostenerse con vida en todos los frentes.

Fue Vasco el que desnudó todo. Si bien se sabía que Boca lucía como un equipo menos poderoso sin Paredes, lo que sucedió en la Bombonera ante Vasco, en especial en el primer tiempo, resultó demasiado crudo para las expectativas de una revancha positiva para el conjunto xeneize. Y no sólo se trata de arriesgar por arriesgar, porque si bien algunos aseguran que las charlas entre Arruabarrena y Paredes se intensificaron tras el partido ante los brasileños pensando en un eventual regreso del capitán la semana próxima, apostar por esa jugada puede ser demasiado peligroso para el futuro del equipo.

Rodolfo Arruabarrena mira el tablero y sabe que es necesario mover las piezas necesarias para mantener a Boca vivo en todos los frentes Gonzalo Colini - La Nación

“Sabemos lo que significa Leandro para nosotros. Nos da la pausa que necesitamos, pero no creo que tenga nada que ver en el partido de hoy. Tenemos jugadores y lo han demostrado que podemos jugar mejor. Hoy no fue nuestra mejor versión”. La reflexión de Arruabarrena tras la derrota ante Vasco Da Gama permite comprender el peso específico del capitán xeneize, aunque el DT no ofreció ni un ápice de señal de cómo avanza la recuperación del capitán.

Frente a este escenario y de cara a un calendario que tiene a Talleres como primer compromiso, el viernes próximo, la revancha del martes ante Vasco Da Gama y los clásicos ante Independiente (el 25 de octubre) y River (el 1° de noviembre), es que el DT debe replantearse todo lo trazado. El plan original era dejar descansar a Paredes hasta el superclásico en la Bombonera; sin embargo, el nivel que mostró el equipo en la mitad de la cancha con Williams Alarcón, Carlos Palacios, Milton Delgado y Santiago Ascacibar, dejó tan preocupado a todos que Paredes estaría dispuesto a arriesgarse para la revancha.

El gesto de dolor de Leandro Paredes en el partido de Boca ante Instituto, en el Estadio Mario Alberto Kempes. Cesar Heredia - Getty Images South America

Es más, desde el entorno del capitán xeneize explican que se trata de la misma lesión que lo complicó antes de la Copa del Mundo y que lo sacó del juego en la previa del cruce ante Universidad Católica por la Copa Libertadores (un desgarro grado dos en el isquiotibial). Y que pese a que esta luchando desde hace tiempo con esa dolencia, es Paredes quien mejor se conoce y que si no siente dolor, pedirá viajar con el grupo, probará la previa con Vasco Da Gama y definirá sobre la hora si estará desde el arranque en la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Dentro de los riesgos que asumirá el jugador y que contará con el guiño de Arruabarrena, también las buenas señales que ofreció la recuperación de Paredes después de cinco días de tratamiento es lo que potencia la idea de que pueda estar el capitán desde el arranque en el desquite con el equipo brasileño. Si bien los tiempos habituales para una lesión muscular de estas características exigen entre tres y cuatro semanas sin actividad, es el propio futbolista el que está dispuesto a exponer su físico, incluso, sabiendo que podría, de no soportar la exigencia, quedar afuera del superclásico con River y hasta perderse la semifinal con Banfield por la Copa Argentina, programada para el 14 de noviembre.

La inquietud de Arruabarrena por la apuesta frente a Vasco también se extiende al ámbito local: “Ahora tenemos que pensar en Talleres, y debemos ocuparnos ya mismo de encontrar el mejor equipo posible y ver qué jugadores están bien”.

"ESTAR ACELERADOS O IMPRECISOS NO TIENE QUE VER CON LA AUSENCIA DE PAREDES"



Arruabarrena habló de la lesión de Leandro Paredes para el partido ante Vasco y la influencia en el juego del Xeneize.



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Y no es mejor la preocupación del DT, porque el equipo sin Paredes, ante Vasco fue su décima ausencia sobre 46 partidos disputados, luce desfigurado y cedió un invicto muy importante para el momento en alza del grupo xeneize. “Una derrota no nos tiene que bajar los brazos, no hay tiempo para bajar la cabeza. Queremos seguir peleando todo y en eso estamos. Este es un club en el que te caes y te tenés que levantar, un resultado adverso no nos tiene que cambiar las ganas de hacer historia”, explicó el técnico de Boca tras la derrota en la Bombonera.

No es un escenario para nada sencillo el que tiene por delante Boca y cada pieza que mueva Arruabarrena será determinante en esta historia. La encrucijada en la que está involucrado el DT y en especial Leandro Paredes permite comprender la urgencia del caso. Y en ese escenario, el capitán y el entrenador, parecen dispuestos a ir por todo y tendrían pensado encomendarse al famoso “a todo o nada”.