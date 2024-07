Milton Giménez, el 9 con el que Diego Martínez se obsesionó desde que dirigía en Primera C y al que ahora puede disfrutar en Boca

Escuchar

Es sábado 18 de marzo de 2017 y en el estadio Jorge Alfredo Arín, con capacidad para 1.500 espectadores, Cañuelas y Ferrocarril Midland se enfrentan por la 21ª fecha del campeonato de Primera C. El Tambero maneja la pelota, pero es la visita la que consigue la ventaja. Tras un saque lateral, Víctor Meza conecta de cabeza para el 1-0. El técnico local camina de un lado al otro del corralito sin encontrar explicación. Ordena, gesticula, pero los minutos pasan y el empate no aparece. Para colmo, el árbitro le saca la roja por protestar y observará los minutos finales desde atrás de un alambrado. En el cierre, Midland le baja la persiana al triunfo con el ingreso de su número 18, que ganará de arriba en las dos áreas y guardará bajo la suela la última pelota del partido. Es el mismo delantero que el DT de Cañuelas pidió como 9 de su equipo en los últimos dos mercados (primero en Ituzaingó, luego en el Tambero) y que juega, a su criterio, cada día mejor. Tiempo después, volverá a insistir por él en Comunicaciones, Midland, Estudiantes de Caseros y Tigre, hasta lograr dirigirlo en Boca.

Siete años después, Milton Giménez, el 9 favorito de Diego Martínez, debutó con gol en el empate 2-2 ante Defensa en Varela y salvó a Boca de su cuarta caída en el torneo. El actual entrenador xeneize fue uno de los primeros en descubrir su talento. Papá de Juan Cruz, jugador de la Reserva de Atlanta, Martínez empezó a frecuentar el predio del club cuando Milton daba sus primeros pasos con la camiseta del Bohemio. “Diego me cruzaba siempre en las jornadas de Inferiores y me insistía para que se lo diéramos a préstamo. Me lo pidió mil veces. En Ituzaingó, en Cañuelas, en Comu... El día que Milton firmó con Boca me mandó un mensaje que decía: ‘¿Viste, Leo? Se me dio. Al fin voy a tener a Milton’”, le cuenta a LA NACION Leonardo Magarelli, coordinador general de las Inferiores de Villa Crespo.

Milton Giménez, a pura lucha contra Defensa y Justicia Tomás Cuesta - LA NACION

Martínez y Giménez estuvieron varias veces a punto de coincidir en el Ascenso. Por ocho meses no compartieron plantel en Midland y por 16, en Comunicaciones. En ese lapso, Martínez sufrió a Milton en carne propia. En 2018, el delantero de 27 años amargó al DT en uno de los partidos más recordados por los hinchas de Atlanta: el Bohemio caía 3-1 de local frente a Estudiantes y lo dio vuelta 4-3 con tres goles en los minutos finales: uno a los 42, otro a los 44 y otro, de Giménez, a los 46. El Pincha marchaba segundo y Atlanta, con ese triunfo, alcanzó la línea del conjunto de Caseros. Al final de la temporada, Estudiantes logró el ascenso a la Primera Nacional y Milton, que era suplente de Adrián “Maravilla” Martínez, pasó a préstamo a Comunicaciones, donde tendría su despegue.

Hijo de María Cristina y Julio César, esposo de Flor y papá de Valentino y Charo, Milton Giménez se inició como zaguero central en el club José C. Paz, cerca de su casa familiar en Grand Bourg. Hizo Novena y Octava División en Armenio y tras dos años sin jugar, en los que solo se dedicó al estadio, recaló en Atlanta recomendado por su primo Joaquín Ochoa Giménez, actual volante de Alvarado de Mar del Plata. En 2010, Milton fue campeón y goleador con la Quinta División de Atlanta (el lateral derecho era Nahuel Tenaglia, ex Talleres de Córdoba que sonó en Boca en enero de 2021) y quien estuvo cerca de Boca en enero de 2021) y el 8 de noviembre de 2014 hizo su debut en Primera de la mano de Sebastián Cassano, quien lo tenía visto de Inferiores.

Pero en Villa Crespo fue poco lo que jugó. Entre 2014 y 2016 ingresó en 12 partidos y no convirtió goles. “En el Ascenso es difícil que tenga un lugar un 9 de Inferiores. El arquero, el 2, el 5 y el 9 suelen ser jugadores de experiencia, y Milton sufrió un poco esa falta de continuidad”, sostiene Cassano.

Milton Giménez, en 2019, con la camiseta de Comunicaciones

En enero de 2016, Giménez cumplió el sueño de todo futbolista: vestir los colores de la Selección. Fue durante una gira por Kozhikode, India, junto al combinado juvenil de la Primera B dirigido por el Vasco Olarticoechea y que tenía como figura a Miguel Barbieri, ex Racing y Rosario Central que iniciaba su carrera en Defensores de Belgrano.

Un año después, sin posibilidades en Atlanta y con el deseo de sumar minutos, Milton se sumó a Ferrocarril Midland por recomendación del propio presidente bohemio, Gabriel Greco. “Cada vez que lo veía, me decía: ‘llevate a Milton que no sabés lo que juega’. Pero yo seguía los partidos de Atlanta y Milton no entraba nunca -recuerda un importante dirigente de Midland-. Hasta que un día lo llamé por teléfono y le dije: ‘Escuchame, Gabriel, tan bueno no debe ser porque no entra ni un minuto’, y él me respondió: ‘Andá a verlo a la Reserva y después me contás’. Fui al predio, pedí referencias a un amigo de Atlanta y esa misma semana arreglamos el contrato”.

Milton arrancó muy abajo y terminó muy arriba. Empezó de suplente en un Midland comprometido con el promedio del descenso y aportó cinco goles (cuatro de cabeza) para que el Ferroviario pelee el ascenso a la B Metro. “Era un delantero distinto a la clase de jugadores que teníamos. Joven, potente y con un juego aéreo impresionante”, recuerda Rodrigo Bilbao, DT de Giménez en el conjunto de Libertad. Midland y el Cañuelas de Diego Martínez (el equipo que mejor fútbol desplegaba en la categoría) animaron el torneo hasta las instancias finales. El Tambero se clasificó a la Copa Argentina y perdió en cuartos de final del Reducido frente a Deportivo Merlo, mientras que Midland cayó en semis con San Miguel, que luego terminaría ascendiendo. “Milton fue importante para el equipo porque marcó goles en momentos clave. Cada partido era una batalla y él, pese a no estar acostumbrado al roce físico de la C, se las rebuscaba para aportar desde el banco. Al principio le costó un poco recuperarse de esos golpes y sufrió algunas lesiones que le quitaron continuidad, aunque dejó un gran recuerdo en toda la gente de Midland”, completa Bilbao sobre el Cachorro, como apodó a Milton un periodista partidario.

En 2017, un joven Milton Giménez grita un gol para Midland, en Primera C, donde lo conoció Diego Martínez @miltoon_gimenez

Tan cómodo se sintió Milton en Libertad que su esposa, fanática de Atlanta e hincha número 1 del goleador, se sumó a colaborar a las Inferiores y donó alimentos y artículos de pañalera para un gran bingo familiar con el objetivo de recaudar fondos. Florencia Gaglio es novia de Milton desde la adolescencia y en 2012 abrió un canal de YouTube donde publica goles y entrevistas al 9. Dieron el sí en diciembre de 2019 y se fotografiaron en la Bombonera el día que Milton se transformó en refuerzo de Boca.

Aunque el préstamo en Midland era por un año y medio, Atlanta llegó a un acuerdo con el Ferroviario para que Giménez regresara al Bohemio a mediados de 2017, seis meses después de su partida de Villa Crespo. Allí permaneció dos años y marcó seis goles en 25 partidos, incluido el 4-3 ante el Estudiantes de Martínez. Aquella gloriosa noche contra el Pincha marcaría justamente su despedida del club. Su destino sería Comunicaciones, también de la Primera B.

Federico Barrionuevo, ídolo y actual DT del Cartero (dirige a Edilson Giménez, hermano menor de Milton) transitaba su última temporada como futbolista profesional cuando descubrió en Milton un jugador de otro nivel. “Se veía que era un chico buenísimo, súper profesional y con tremendas condiciones. Apenas llegó al club lo llevé concentrar conmigo y con el Negro Banegas (Lucas, otro símbolo del club). Se lo notaba entusiasmado, aunque un poco cabizbajo porque no se le daba la posibilidad en Atlanta. Pero uno lo veía en los entrenamientos y te dabas cuenta de que era un jugador de otra clase. En Comu jugaba de único punta y era figura todos los partidos: corría, metía y metía goles de todos los colores. Un animal. En Boca, que es protagonista en todas las canchas, no tengo dudas de que le irá muy bien. Además, Diego lo conoce de chico y va a sacarle mucho jugo”, confía Fede.

Giménez concluyó la temporada 2019/2020 como máximo goleador de la categoría (15 tantos). Comu fue tercero en el Apertura y peleó el Clausura hasta el parate por la pandemia. En junio de 2020 sonó como posible refuerzo de San Lorenzo ofrecido por Marcelo Moretti, hoy presidente del Ciclón, pero terminó regresando a Atlanta en busca del pasaje a Primera. El Bohemio lideraba cómodamente la Zona A del campeonato hasta que la AFA decidió reiniciar la tabla de posiciones y organizar un torneo de “transición” con el objetivo de definir los ascensos. Giménez aportó tres goles, pero a Atlanta no le alcanzó: cayó en cuartos frente a Estudiantes de Río IV.

Encabezando la fila de Boca para el partido con Defensa y Justicia Tomás Cuesta - LA NACION

Pero Milton ya no era un 9 para el Ascenso. En febrero de 2021 se sumó a Central Córdoba de Santiago del Estero, de la Liga Profesional, a préstamo por un año y con opción de compra de 500.000 dólares. Fue Gustavo Coleoni, un símbolo del fútbol de los sábados, quien le dio la oportunidad de jugar en la elite. “Lo vi jugar en Atlanta y enseguida me llamó la atención. Porque es un jugador alto, pero con la velocidad de un mediano, y eso le da una ventaja enorme a la hora de encarar a los defensores. Es fuerte, macizo, pero mucho más rápido que un zaguero. Si te gana con el cuerpo, chau, no lo parás más”, dice el Sapito, quien sigue de cerca el progreso de Milton: “Me ilusioné con que vaya a jugar a Talleres, el club de mis amores, pero Boca puso más plata y se lo llevó. Salvo contra Talleres, le deseo lo mejor, ja”.

Milton se adaptó rápido al fútbol grande: marcó 16 goles en 33 partidos. Uno a San Lorenzo en el Gasómetro, en una goleada por 4 a 0, y otro frente a Boca en la Bombonera, en la derrota 8 a 1 frente al equipo de Sebastián Battaglia. “En Primera es mucho más fácil. Se complica si un jugador pasa de Primera al Ascenso. En Primera no hay tanto roce, no te pegan, no te chocan. El Ascenso es otra cosa. Las camisetas duran toda la temporada, a veces las emperchábamos con cinta adhesiva porque no había otra para reemplazarla, y acá te dan una nueva para todos los partidos”, contó Giménez en febrero de 2020.

Estaba todo dado para que Central Córdoba le comprara a Atlanta la ficha del goleador, pero un insólito error de la dirigencia santiagueña acabó con Giménez en el fútbol mexicano. Por uso y costumbre, en los contratos suele incorporarse una cláusula que indica el salario que el futbolista percibirá a futuro en caso de que el club haga uso de la opción de compra. El Ferroviario obvió ese paso y, cuando intentó llegar a un acuerdo, el 9 prefirió escuchar otras opciones. Días después, Atlanta aceptó una oferta de Necaxa y transfirió el 80% de los derechos económicos en 400.000 dólares. El DT de Necaxa Pablo Guede, otro DT con pasado en el Ascenso que alcanzaría a dirigirlo un solo partido antes de que la dirigencia pusiera fin a su ciclo de diez encuentros. Milton marcó en su debut ante Santos Laguna y totalizó nueve goles (uno a Cruz Azul) en 38 juegos, una marca interesante pero que no llegó a colmar las expectativas. Banfield pagó 100.000 dólares de cargo por el préstamo por un año y Milton regresó a la Argentina para sacar al Taladro de los puestos de descenso: fueron 20 goles en 58 partidos, con gritos frente a River (1-4 de local), Independiente (1-2 en Avellaneda) y Lanús (1-1 en el clásico, en el minuto 96).

En este mercado, San Lorenzo estuvo a punto de comprarlo con el dinero de la venta de Adam Bareiro, pero Giménez se inclinó por la oferta de Boca, que buscaba sucesor para Darío Benedetto. Martínez lo pidió como prioridad y Milton retribuyó la confianza con un gol en su debut, algo que solo tres delanteros lograron en los últimos 37 años: Daniel Osvaldo (2015), Alberto Federico Acosta (1993) y Mariano “Coya” Gutiérrez (1987).

Milton no estará este miércoles ante Independiente del Valle porque no fue anotado a tiempo en la lista de buena fe, aunque será uno de los primeros inscritos por Martínez en caso de que Boca avance a la siguiente instancia.

Mejor 9 conocido que 9 por conocer.