A qué hora juega Boca Juniors vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2025

Con la confianza que le da saberse ya en la próxima instancia, Boca Juniors recibe este sábado a Estudiantes de La Plata en la Bombonera, por la fecha 14 del Torneo Apertura en el que es líder en el Grupo A. Pero también con la premisa de tener un buen partido que lo encamine a una semana tranquila, la previa a Superclásico. Se miden desde las 20.30 en el estadio UNO. El partido se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Los conducidos técnicamente por Fernando Gago son punteros en su zona y también el mejor equipo de la Tabla Anual, en un semestre en el que está obligado a priorizar el ámbito local tras no haber clasificado a las copas internacionales. Así, después de cierta crisis que le provocó quedar eliminado del repechaje de la Libertadores, empezó a crecer en el rendimiento en el Apertura. Enfrente tendrá a un rival siempre complicado: Estudiantes.

Fernando Gago no tiene aval total de los hinchas de Boca, pero el equipo está creciendo Daniel Jayo

El xeneize lidera la tabla de posiciones del Grupo A con 29 puntos producto de nueve triunfos, dos igualdades y dos derrotas y está clasificado a octavos de final, pero tiene como objetivo terminar lo más arriba posible para contar con la localía en más cruces de los playoffs. De hecho, ante el Pincha jugará su último partido como anfitrión en la primera etapa -luego visitará a River Plate en el Monumental y a Tigre en Victoria-, y se asegurará volver a su estadio en la primera instancia de eliminación siempre que no sufra una derrota.

El próximo domingo tendrá otra prueba de fuego: el Superclásico, que tendrá lugar desde las 15.30 en el estadio Monumental de Núñez. El Millonario se midió con Gimnasia este viernes y venció por 3 a 0. El partido, que corresponde a la fecha 15, se enmarca como el encuentro “interzonal” de la jornada.

El equipo que conduce Eduardo Domínguez, que la próxima semana tendrá actividad en la Copa Libertadores (enfrentará a Botafogo el miércoles), se ubica quinto con 20 unidades gracias a una campaña irregular de cinco victorias, la misma cantidad de igualdades y tres caídas.

Hace cinco encuentros que no gana y el domingo pasado rescató una igualdad 1 a 1 en el clásico vs. Gimnasia. Detrás suyo tiene cinco clubes a menos de un triunfo de diferencia y en caso de caer ante Boca puede salir de los puestos de acceso a la siguiente instancia, por lo que el panorama no le permite relajarse.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en agosto de 2024 por la Liga Profesional de ese año e igualaron 1 a 0 en el estadio Uno con anotaciones de Milton Giménez para el visitante y Edwin Cetré para el local.