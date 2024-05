Por qué a Boca le convendría que River gane la Libertadores y contra qué equipos compite para llegar al Mundial de Clubes

Escuchar

Boca sufre por no estar en la Copa Libertadores. Por lo que significa y porque el principal torneo de equipos del continente es el que otorga puntos para el ranking de Conmebol, que determina la clasificación al Mundial de Clubes del año próximo. El conjunto xeneize disputa la Sudamericana, que no suma unidades para ese ranking. Así, reza para que los 71 puntos que acumula no sean superados por otro equipo. O para que cualquiera de los tres campeones brasileños que ya tienen su pasaje a Estados Unidos 2025 -Palmeiras, Flamengo y Fluminense- repitan el título en la Final Única de Buenos Aires. Eso haría que el escalafón otorgara tres cupos en lugar de dos: uno sería para River (ya clasificado), otro para el segundo equipo mejor ubicado no brasileño (hoy es Boca) y el restante para el tercer club con más puntos en el ranking (hoy es Olimpia, de Paraguay que tiene 57 puntos y, al igual que Boca, no disputa la Libertadores y también inspecciona la sumatoria de puntos todos los días).

Paradojas del destino, en la Bombonera podrían incluso celebrar si River termina levantando el máximo trofeo continental a fin de año. De hecho, a Boca le conviene que si hay campeón argentino, éste sea el conjunto millonario . Sucede que si cualquier otro equipo se consagra en la Libertadores consigue su clasificación automática al Mundial de Clubes como campeón. El otro equipo argentino ya clasificado es River (por ranking). De este modo se llenarían los dos lugares por país para el torneo, un requisito que Brasil pudo eludir por tener tres campeones en los últimos años. Será el único en hacerlo. El resto de los nueve países del continente sólo pueden aspirar a tener dos representantes en el Mundial de Clubes XL. Dicho esto, si Estudiantes de la Plata, San Lorenzo, Rosario Central o Talleres de Córdoba son campeones de América, Boca ya no tendrá chances de clasificarse al Mundial de Clubes de 2025 .

Diego Martínez, entrenador de Boca Aníbal Greco

Los rivales directos

Más allá de lo que ocurra con el campeón, los hinchas de Boca también deben estar alertas a lo que hagan los equipos que tiene por debajo en el ranking, pero que suman puntos gracias a su participación en la actual Copa Libertadores. En un escenario en el que haya un campeón nuevo -distinto a Palmeiras, Flamengo y Fluminense-, y que tampoco sea River, habrá dos cupos por ranking para el fútbol sudamericano. Los millonarios ya tienen uno -pase lo que pase-. Boca, por ahora, mantiene el otro. Pero no está asegurado y el escenario puede cambiar en función de lo que hagan sus rivales.

El principal es Nacional de Montevideo: el Bolso acaba de clasificarse a los octavos de final de la Libertadores gracias a su victoria del miércoles frente a Deportivo Táchira de Venezuela. El gol de Alexis Castro a los ocho minutos del segundo tiempo lo catapultó a la fase eliminatoria del torneo continental y, además, lo mantuvo con chances de clasificarse a Estados Unidos 2025. Como el ranking de Conmebol otorga tres puntos por victoria, uno por empate y otros tres por el pasaje de fase, el éxito en tierras venezolanas les reportó a los dirigidos por Álvaro Recoba seis puntos más en el escalafón -tres por el triunfo y otros tres por la clasificación-. Así, los uruguayos suman 56 unidades y ocupan el noveno puesto, con 15 puntos menos que Boca (tiene 71) .

Siempre en el escenario de puja por el segundo cupo por ranking, Nacional tiene que superar a Boca en el escalafón. Ni siquiera le alcanza con igualarlo en puntos, porque en las últimas tres ediciones de la Libertadores el equipo argentino llegó más lejos: Boca fue finalista en 2023 y llegó a octavos en 2022 y 2021; los uruguayos hicieron octavos de final en 2023 y quedaron eliminados en la fase de grupos en 2022 y 2021. Por lo tanto, el umbral de puntos de Nacional para sobrepasar a Boca es 72. Por ahora, el Bolso tiene 56. ¿Podría llegar? La respuesta es sí.

🔵⚪🔴 ¡@Nacional pasó la Fase de Grupos en 6 de las últimas 9 CONMEBOL #Libertadores!



🇺🇾 Es el único equipo uruguayo que jugó los octavos de final en este período.#GloriaEterna pic.twitter.com/7x0GWNclOa — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 16, 2024

Los uruguayos tienen que pasar sí o sí a cuartos de final. Si lo hacen ganando los dos partidos sumarían nueve unidades a las 56 actuales (tres por cada triunfo y otros tres por el pasaje de fase). Quedarían con 64. Todavía no le alcanzaría y precisarían otros ocho puntos para sobrepasar al equipo argentino: están obligados a ser semifinalistas ganando ambos encuentros de cuartos de final. En ese caso, acumularían otros nueve puntos (tres por cada victoria y otros tres por el pasaporte a la siguiente fase). Llegarían a 73. Más simple: si los uruguayos llegan a semifinales dejando puntos (empatando o perdiendo algún partido) en el camino estarán obligados a ser, como mínimo, finalistas del torneo para sobrepasar al equipo argentino. Y en ese caso, si acceden a la Final Única, a Boca le convendrá que la ganen : si eso ocurre, los uruguayos irán a Estados Unidos como campeones, manteniéndose los dos cupos designados por ranking. Uno ya es de River. El otro sería para Boca, al que a esa altura casi nadie podría alcanzar.

Otros equipos que compiten con Nacional y con Boca son Independiente del Valle (Ecuador) y Cerro Porteño (Paraguay), pero corre de mucho más atrás. Ambos tienen 45 unidades, y ni siquiera aseguraron su pasaje a octavos de final. A los ecuatorianos y a los paraguayos les conviene que alguno de los tres brasileños que ya está clasificado por campeón de la Libertadores repita el título en este 2024. Eso liberaría un cupo por ranking: el primero sería para River, el segundo podría ser para Boca e Independiente y Cerro Porteño pelearían palmo a palmo con Nacional de Montevideo, que ya se les escapó a once puntos, por el tercer viaje por ranking a Estados Unidos 2025.

Si un brasileño repite el título -y hay tres cupos por ranking-, y Nacional queda eliminado en octavos de final sin ganar ni empatar (es decir, no suma ni un solo punto para el escalafón), los tres clasificados serían River (ya tiene asegurado su lugar), Boca (segundo mejor equipo en el ranking) y... Olimpia de Paraguay, el equipo del que fue presidente el padre del máximo dirigente del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez.

Con su victoria ante Cobresal, de Chile, Talleres de Córdoba también se clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores y es uno de los clubes que amenaza a Boca en su carrera al Mundial de Clubes DIEGO LIMA - AFP

Así está el ránking de Conmebol:

Palmeiras (Brasil), clasificado por campeón de la Libertadores, 132 puntos

(Brasil), clasificado por campeón de la Libertadores, 132 puntos Flamengo (Brasil), clasificado por campeón de la Libertadores, 125 puntos

(Brasil), clasificado por campeón de la Libertadores, 125 puntos Atlético Mineiro (Brasil), sólo podría clasificarse si gana la Libertadores; no puede entrar por ránking, 96 puntos

(Brasil), sólo podría clasificarse si gana la Libertadores; no puede entrar por ránking, 96 puntos River Plate (Argentina), clasificado por ránking, 83 puntos

(Argentina), clasificado por ránking, 83 puntos Fluminense (Brasil), clasificado por campeón de la Libertadores, 79 puntos

(Brasil), clasificado por campeón de la Libertadores, 79 puntos Boca Juniros (Argentina), 71 puntos

(Argentina), 71 puntos Athletico Paranaense (Brasil), 59 puntos (no puede clasificarse por ranking y no juega la Libertadores)

(Brasil), 59 puntos (no puede clasificarse por ranking y no juega la Libertadores) Olimpia (Paraguay), 57 puntos

(Paraguay), 57 puntos Nacional (Uruguay), 56 puntos

(Uruguay), 56 puntos Internacional (Brasil), 52 puntos

(Brasil), 52 puntos Vélez (Argentina), 49 puntos

(Argentina), 49 puntos Racing (Argentina), 48 puntos

(Argentina), 48 puntos Independiente del Valle (Ecuador), 45 puntos

(Ecuador), 45 puntos Cerro Porteño (Paraguay), 45 puntos

LA NACION