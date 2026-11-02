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Todas las polémicas del superclásico entre Boca y River, con Nicolás Ramírez en el centro de la escena
Un repaso de las acciones más controvertidas durante el choque en la Bombonera
El superclásico del último domingo entre Boca y River, en la Bombonera, quedará marcado en el recuerdo por el desempeño del árbitro Nicolás Ramírez, que tomó algunas determinaciones en las que no utilizó el mismo criterio para medir las faltas de uno y otro equipo. Si bien comenzó con el acierto en la expulsión a Lucas Martínez Quarta –a los 10 minutos del primer tiempo-, después no tuvo el pulso necesario para juzgar algunas acciones de juego determinantes para los dos conjuntos.
- La expulsión de Martínez Quarta: la primera acción determinante fue la tarjeta roja para el defensor de River, resuelta por Ramírez a través del VAR, ya que el árbitro no sancionó la infracción en primera instancia sobre Miguel Merentiel, cuando el delantero uruguayo podía quedar de frente al arco defendido por Santiago Beltrán.
¿LA JUGADA QUE CAMBIÓ EL PARTIDO? ASÍ FUE LA FALTA DE MARTÍNEZ QUARTA QUE LE SIGNIFICÓ LA ROJA A RIVER vs BOCA— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 1, 2026
BOCA ENCONTRÓ EL GOL, TRAS CABEZAZO DE DI LOLLO: ASÍ FUE EL 1-0 ANTE RIVER
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- Un golpe de atrás de Nicolás Otamendi a Milton Delgado: durante el primer tiempo, el capitán de River le dio una patada desde atrás al mediocampista del conjunto xeneize, pero Nicolás Ramírez decidió no mostrarle la tarjeta amarilla.
¿Qué te parece? Otamendi lo atendió a Milton Delgado y zafó de la tarjeta— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026
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- Un manotazo de Marcos Acuña a Leandro Lozano: con el partido a favor de Boca por el gol de Lautaro Di Lollo, el lateral izquierdo del conjunto millonario fue a disputar una pelota con el uruguayo de Boca y lo golpeó en el pecho, una acción en la que Ramírez determinó no sancionar con tarjeta amarilla.
¡EL HUEVO ZAFÓ DE LA AMARILLA! Acuña lo empujó a destiempo a Lozano y se salvó de la amonestación.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026
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- El cruce entre Acuña y Paredes, una amarilla para cada lado: el choque entre los dos referentes fue uno de los momentos más calientes del partido, ya que en Boca reclamaron que Acuña debía ser expulsado si Ramírez lo hubiera amonestado por el manotazo a Lozano, mientras que River reclamaron una doble amarilla para Paredes porque le faltó el respecto al árbitro al decirle “ca...”.
DUELO DE CAMPEONES DEL MUNDO: SE PICÓ ENTRE ¡¡ACUÑA Y PAREDES!!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026
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- La patada a destiempo de Lautaro Blanco a Tobías Andrada: uno de los reclamos más fuertes de River apareció cuando el lateral xeneize se tiró desde el costado para tratar de cortar la salida del volante de River y le cometió una dura infracción que Ramírez castigó con una amonestación.
¡TODO RIVER PROTESTÓ! AMONESTADO LAUTARO BLANCO POR ESTA PATADA A ANDRADA.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026
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- El golpe de Paredes a Galván: El capitán de Boca estaba amonestado y llegó tarde al cruce con el futbolista de River, lo derribó y los jugadores de River explotaron pidiendo la segunda amonestación para el volante xeneize. El juez entendió que no era una falta para castigar con otra tarjeta amarilla.
TODO RIVER PIDIÓ ROJA PARA PAREDES— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026
El mediocampista de Boca le entró fuerte a Galván y los jugadores del Millonario reclamaron la expulsión.#SuperclásicoxTNTSports#LPFxTNTSports pic.twitter.com/hnlf3jUZ0O
- El agarrón de Lautaro Di Lollo a Nicolás Otamendi dentro del área: el defensor de Boca, que estaba amonestado, forcejeó con el capitán de River, que se le escapó en la marca y al que tomó de la camiseta por atrás cuando la pelota se puso en juego. Ramírez no cobró nada ni tampoco recibió el llamado del VAR para revisar la jugada.
¿Y ESTO? ¡RIVER PIDIÓ PENAL POR ESTE AGARRÓN DE DI LOLLO A OTAMENDI!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026
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- La expulsión de Gonzalo Montiel por una entrada lateral sobre Lautaro Blanco: otro de los reclamos más fuertes de River llegó tras la tarjeta roja para el defensor del conjunto millonario que cruzó tarde al lateral izquierdo xeneize, que ya lo había superado en la carrera.
¡UN SUPERCLÁSICO DE TERROR PARA RIVER! Montiel lo bajó a Blanco con este patadón y dejó al Millonario con 9 jugadores ante Boca.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026
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