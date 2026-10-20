Vasco Da Gama vs. Boca, por las semifinales de la Copa Sudamericana: horario, TV y formaciones

El conjunto xeneize ya sabe lo que es revertir una serie desfavorable en duelos mano a mano: el único antecedente ocurrió en los octavos de final de la Copa Libertadores 2003, tras caer 1-0 ante Paysandú, en la Bombonera. El equipo de Carlos Bianchi goleó 4-2 en Belém, con tres goles de Guillermo Barros Schelotto y un tanto de Marcelo Delgado.