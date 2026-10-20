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Vasco Da Gama vs. Boca, por las semifinales de la Copa Sudamericana: horario, TV y formaciones

El pase a la final se define en el Maracaná; el Xeneize está obligado a ganar

Leonel Flores ante la defensa de Cuiabano, un duelo que se repetirá esta noche en el maracaná. (AP Photo/Gustavo Garello)
Leonel Flores ante la defensa de Cuiabano, un duelo que se repetirá esta noche en el maracaná. (AP Photo/Gustavo Garello)Gustavo Garello - AP

Boca salió a pisar el césped en el Maracaná

Algunos jugadores de Boca salieron al campo de juego a pisar el campo de juego y algunos fanáticos de Vasco Da Gama los silbaron, pero una buena cantidad de hinchas xeneizes se hicieron sentir.

Una estadística favorable para Boca

Boca cuenta con un historial favorable frente a equipos brasileños en series de eliminación directa. A lo largo de su historia en torneos internacionales de Conmebol, el conjunto xeneize disputó 39 series ante clubes de Brasil y las estadísticas le ofrecen un guiño: logró imponerse en 26 oportunidades y sufrió 13 eliminaciones.

Vasco, letal ante equipos argentinos

Vasco Da Gama es un equipo letal para los equipos argentinos, ya que registra un antecedente perfecto en semifinales en competencias organizadas por Conmebol. El equipo de Río de Janeiro jugó dos llaves en esta instancia, en ambas ocasiones frente a River, y logró clasificarse a la final en las dos oportunidades (Copa Libertadores 1998 y Copa Mercosur 2000).

Boca sabe de revertir una serie

El conjunto xeneize ya sabe lo que es revertir una serie desfavorable en duelos mano a mano: el único antecedente ocurrió en los octavos de final de la Copa Libertadores 2003, tras caer 1-0 ante Paysandú, en la Bombonera. El equipo de Carlos Bianchi goleó 4-2 en Belém, con tres goles de Guillermo Barros Schelotto y un tanto de Marcelo Delgado.

Todo listo en Vasco

Vasco Da Gama ya tiene todo listo para enfrentarse con Boca, con estos once jugadores: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia y Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano y Adson; Bruno Duarte.

La formación de Boca

Rodolfo Arruabarrena ya resolvió el equipo que saldrá a enfrentarse con Vasco Da Gama: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Vasco Da Gama y Boca

Bienvenidos al minuto a minuto del cruce entre Vasco Da Gama y Boca, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, en el Maracaná. El encuentro empezará a las 21.30 y será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela y televisado por ESPN, DSports y Disney+.

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