Vasco Da Gama vs. Boca, por las semifinales de la Copa Sudamericana: horario, TV y formaciones
El pase a la final se define en el Maracaná; el Xeneize está obligado a ganar
Boca salió a pisar el césped en el Maracaná
Algunos jugadores de Boca salieron al campo de juego a pisar el campo de juego y algunos fanáticos de Vasco Da Gama los silbaron, pero una buena cantidad de hinchas xeneizes se hicieron sentir.
SILBIDOS LOCALES Y ALIENTO XENEIZE: los jugadores de Boca salieron a reconocer el campo de juego, en medio de los abucheos de los hinchas de Vasco da Gama, y levantaron a la hinchada argentina.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2026
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Una estadística favorable para Boca
Boca cuenta con un historial favorable frente a equipos brasileños en series de eliminación directa. A lo largo de su historia en torneos internacionales de Conmebol, el conjunto xeneize disputó 39 series ante clubes de Brasil y las estadísticas le ofrecen un guiño: logró imponerse en 26 oportunidades y sufrió 13 eliminaciones.
Vasco, letal ante equipos argentinos
Vasco Da Gama es un equipo letal para los equipos argentinos, ya que registra un antecedente perfecto en semifinales en competencias organizadas por Conmebol. El equipo de Río de Janeiro jugó dos llaves en esta instancia, en ambas ocasiones frente a River, y logró clasificarse a la final en las dos oportunidades (Copa Libertadores 1998 y Copa Mercosur 2000).
Boca sabe de revertir una serie
El conjunto xeneize ya sabe lo que es revertir una serie desfavorable en duelos mano a mano: el único antecedente ocurrió en los octavos de final de la Copa Libertadores 2003, tras caer 1-0 ante Paysandú, en la Bombonera. El equipo de Carlos Bianchi goleó 4-2 en Belém, con tres goles de Guillermo Barros Schelotto y un tanto de Marcelo Delgado.
Todo listo en Vasco
Vasco Da Gama ya tiene todo listo para enfrentarse con Boca, con estos once jugadores: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia y Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano y Adson; Bruno Duarte.
Pela Cruz.— Vasco da Gama (@VascodaGama) October 20, 2026
Pela Copa.
Pela Grande Conquista. 🏆💢
📸: Matheus Lima | #VascoDaGama#VASxBOC#Sudamericana2026 pic.twitter.com/khNBBtJHP4
La formación de Boca
Rodolfo Arruabarrena ya resolvió el equipo que saldrá a enfrentarse con Vasco Da Gama: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
🚨CONFIRMADO el XI de #Boca vs Vasco:— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 20, 2026
Montero;
Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco;
Ascacíbar, #Battaglia, Delgado;
Flores, #Merentiel, #Villa.
🔄3 cambios respecto a la ida:
▶️Battaglia x Alarcón
▶️Villa x Palacios
▶️Merentiel x Valencia.
▶️4-3-3 para DAR VUELTA LA LLAVE. pic.twitter.com/dQgJzJ5qwa
Bienvenidos a la transmisión en vivo de Vasco Da Gama y Boca
Bienvenidos al minuto a minuto del cruce entre Vasco Da Gama y Boca, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, en el Maracaná. El encuentro empezará a las 21.30 y será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela y televisado por ESPN, DSports y Disney+.
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