Boca: la odisea de ir a la Bombonera, una demanda mayor a la oferta y filtros exigentes que recortan las posibilidades

La Bombonera se prepara para una tarde especial. Nada más y nada menos, este domingo Boca enfrentará al Platense de Martín Palermo, que volverá a su segunda casa tras casi nueve años. Más allá del deseo de querer ver un triunfo xeneize, el hincha quiere estar presente para aplaudir y ovacionar al máximo goleador de la historia del club. Claro, no todos podrán y la mayoría deberá conformarse con disfrutar del reconocimiento mediante la pantalla del televisor. Nuevamente limitados por otro filtro que exigen los organismos de Seguridad y que los dirigentes del club aprovechan para que no se descontrole la organización, el socio buscará -como ante cada partido de local- tener éxito en alguna de las diversas travesías a las que puede y debe acceder para lograr asistir a su mítico estadio.

Si bien ya es un gran inconveniente que la capacidad sea de algo más de 57.000 personas cuando son alrededor de 315 mil asociados, Juan Román Riquelme redobló la apuesta en su condición de vicepresidente segundo y este jueves estableció una meta institucional: “La cancha está linda. Nuestra gente hace cada vez más hermoso nuestro estadio, son los dueños de nuestra casa. Estamos cerca de alcanzar a Bayern Munich en cantidad de socios (con cerca de 330 mil ostenta el récord Guinness), ojalá que lo podamos lograr”. Es decir que, lejos de preocuparse, la política de socios está orientada a agigantar el número. Eso sí: a la hora de hablar sobre remodelar o hacer una nueva Bombonera, Riquelme “tiró la pelota afuera...” Prefirió no emitir opinión al respecto.

No obstante, hay dos diferencias vitales. Una es la que está fácilmente a la vista: Allianz Arena alberga espacio para algo más de 75.000 personas. Con las planificaciones que existen (”Bombonera 360″, del actual gobierno, y “Proyecto Esloveno Plus”, perteneciente a un empleado del club) se piensa en la remodelación para que ingresen más de 80.000 socios, pero hace muchos años está estancado simplemente en un sueño.

La Bombonera, un estadio con historia pero también con falta de capacidad para que puedan ingresar más hinchas xeneizes Prensa Boca

De hecho, en la ronda de prensa que brindó, el directivo ni siquiera fue detrás de la promesa de campaña de Jorge Amor Ameal cuando le consultaron sobre qué pasará con la ampliación de la cancha: “No sé lo que me estás diciendo sobre el estadio. Amo la Bombonera, amo a nuestros hinchas. Otra cosa no puedo decir”. Todo surgió a partir de la clausura que, encima, recibió la tercera bandeja Sur por el exceso de público que hubo en el debut ante Atlético Tucumán, otra clara señal de que Boca está sobrepasado, sumado a una grieta peligrosa que posee la tribuna: en la tarde del viernes, los peritos del Poder Judicial de CABA inspeccionaron ese sector, pero no levantaron la prohibición, por lo que esa tribuna volverá a estar vacía ante Platense.

Incluso, un estadio para 150.000 personas (algo inviable, pero sirve como ejemplo) puede llegar a quedarle chico a una institución que ostenta más del doble de asociados y que aspira a más. Entonces, de ahí se desprende el segundo punto: la pasión, y por ende la desesperación por ir a ver al equipo, se palpa diferente en Alemania con respecto a la locura que se observa en La Boca.

De un ingreso adicional a un problema

Así las cosas, los malestares de los socios que pagan una cuota y no pueden asistir a la Bombonera empiezan a ser frecuentes. Se trata de una canilla que abrió Daniel Angelici en el inicio de su primer período como presidente mediante la por entonces novedad del “Socio Adherente” : en tiempos en los que era imposible obtener un carnet apareció la posibilidad de ocupar una lista de espera, abonar una cuota mensual y el beneficio extra de comprar una entrada adicional en una fila virtual.

La Bombonera

Actualmente se mantiene, ya que el actual oficialismo tampoco le puso un freno ante semejante ingreso. En consecuencia, el número no paró de ascender y ya es un problema que genera diversos enojos justificados en muchos socios, por más que Riquelme los incluya en “la fiesta que es la Bombonera cada domingo”.

El socio activo paga 3.600 pesos. Y el socio adherente, $ 1.850 (más el adicional por cada entrada local, que también cada una tiene un valor de $ 1.850). Es decir, si el adherente consigue las dos entradas que se estiman para los partidos de local que se juegan en el mes, termina pagando $ 5.550. Ameal, en la vuelta al fútbol durante la pandemia, había quitado el adicional por los aumentos en las cuotas, pero en el torneo pasado se retomó.

Riquelme, mira desde su palco el partido entre Boca Juniors y Central Córdoba Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Boca debe mantener el filtro para que el margen de presentes sea menor. ¿Qué cosas tiene que hacer el socio para ir? Para el encuentro pasado ante Central Córdoba, el hincha debió asistir a por lo menos 12 encuentros de los anteriores 15 . Y para este domingo se estiró a 13 de los últimos 16 . Un ejemplo claro de lo que ocurre: si un hincha cumplió con justeza el requerimiento para ir ante los santiagueños, pero justo ese día no pudo ir, probablemente se haya quedado afuera del compromiso ante el Calamar. Y ahí arrancan los malabares.

El hincha que está habilitado sólo debe apoyar el carnet en los dos molinetes pertenecientes al control y está dentro de la Bombonera. Los abonados, lo mismo. Ahora bien, aquellos que no están incluidos entre los habilitados debieron dejar sus ocupaciones este viernes para entrar a la página SoySocio.com y reservar un lugar (popular) entre los blancos que deja el filtro.

“Tenés que rezar para que la fila virtual te ubique en un número que esté dentro de los permitidos”, le comentan a LA NACION muchos de los socios consultados que sufren esa condición de inhabilitados.

Festejos de los hinchas de Boca Juniors tras el campeonato conseguido a fines de 2022 luego del empate con Independiente en La Bombonera Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Si no consiguen que su carnet sea cargado mediante ese método, la frustración es casi completa. Sin embargo, para el obsesionado por un lugar hay una chance más: el Abono Solidario. El club establece otro día y horario puntual (puede ser previo a la reserva) para que los abonados a platea que no puedan asistir pongan a disposición su lugar y, de esa manera, los socios sin suerte ingresen en simultáneo a la página y compren ese sitio. Sí, es un beneficio a medias: pese a ser socio debe comprar el lugar.

Para este partido con Platense, los socios tuvieron la posibilidad, por ejemplo, de comprar una platea media, cercana a las cabinas de los relatores, aunque un precio elevadísimo: $ 90.000

En el caso del adherente, lo dicho: también debe ingresar al sitio web institucional y adquirir su entrada adicional (hasta agotar la disponibilidad), la cual es cargada en el carnet. “Quiero que sea remodelada o que hagan un nuevo estadio, pero todo acá en el barrio. Es sagrado, imposible negociarlo”, le contó a este diario un socio adherente que paga hace ocho años, pero no consigue lugar hace más de uno. ¿La curiosidad? Vive a dos cuadras del estadio.

Incluso, los socios vitalicios precisan contar con una cantidad mínima de asistencias a la Bombonera para, en este caso, poder ingresar al encuentro ante Platense: una presencia de esos 16 partidos que se le exigen a todos los demás socios activos.

La clausura de la Tribuna Superior Sur sigue vigente: no se levantó para el partido entre Boca y Platense Mauro Alfieri - LA NACIÓN

“Increíble: hace 20 años soy socio, me pierdo algunos partidos por trabajo o enfermedad y quedo afuera”, escribe Sebastián Díaz en cuentas oficiales de socios. “¿En qué momento pasé de ser socio activo a ser un adherente, que no me di cuenta? Apoyo a esta dirigencia, pero están despreciando al socio”, se indigna otro usuario en las redes sociales.

Aunque también vale el razonamiento planteado ante este cronista: “El filtro incluye muchos partidos del pasado campeonato. Yo no pude ir a varios, por lo que hoy me quedo afuera. ¿Qué pasa si en el campeonato próximo exigen los partidos de este torneo? Me quedo afuera también por el impedimento actual. O sea que estoy pagando sin poder ir a la cancha”.

“Para el hincha de Boca es muy importante ir el domingo: nuestra gente se olvida de todos los problemas”, dijo Riquelme. Tantos socios inscriptos engrosan el problema de la capacidad de la Bombonera y el fastidio de los simpatizantes empieza a escucharse con constancia.