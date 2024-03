Escuchar

Boca está en el selecto grupo de clubes cuyos estadios se deshacen de alambrados. Racing lo anunció con bombos y platillos en 2004, cuando colocó 120 plateas lindantes con el campo de juego, sin ninguna separación entre hinchas y futbolistas. Pero aquél fue un experimento que no tuvo continuidad. En febrero de 2018 River decidió quitar los tejidos que había en las zonas bajas de las cabeceras Sívori y Centenario del Monumental. Hace pocos meses hizo una transformación mayor: amplió la capacidad total y ahora los hinchas están al borde de la cancha en las plateas más bajas. Vélez retiró los alambrados que existían en la Platea Sur Alta del José Amalfitani. Banfield fue noticia en agosto de 2019 al liberar la visión desde la platea descubierta. Y tres meses después Estudiantes inauguró su nuevo estadio, carente de alambrados.

En las últimas horas se filtraron en las redes sociales imágenes y videos que confirman los trabajos en los tejidos de la popular baja Sur de La Bombonera, en la que históricamente estuvieron montados alambrados muy altos. Si bien no hay información oficial, se cree que se está reduciendo la altura por una disposición que habría partido de la calle Viamonte: la regla 12.3 del reglamento de Transgresiones y Penas de AFA indica que se debe sancionar a los jugadores que se trepen a las “vallas perimetrales”, para evitar problemas de seguridad.

Un operario quita uno de los paños de alambrado en la primera tribuna de la popular que da la espalda al Riachuelo; hace un tiempo fue retirado el acrílico que obstaculizaba la visión de la plata baja. X

En las últimas horas siguen en marcha nuevas obras en ese sector, que da al Riachuelo, para acortar a la mitad el tejido en el que alguna vez se trepó Sergio Manteca Martínez (años noventas), con la intención de mejorar la visibilidad de los hinchas que se ubican en ese sector.

En el clásico de este domingo con Racing los simpatizantes empezarán a percibir esta transformación. Ahora, el tamaño del alambrado quedará en sintonía con la valla de las plateas bajas, lo cual además de favorecer la visibilidad, dará un aspecto más armónica al interior del estadio.

El temor a tomar esta decisión refiere a los fanáticos que pretendan aprovechar esa barrera más baja para meterse a la cancha. AFA avisó que, en caso de que hinchas intenten ingresar al campo de juego, se los sancionará con al menos cuatro años de prohibición de entrada.

Una imagen así ya no se verá en la popular Sur de la Bombonera Fabián Marelli - LA NACION

Juan Román Riquelme, el presidente de Boca, sabe que una de las dos principales cuestiones que interesan a los hinchas (la otra es conquistar por séptima vez la Copa Libertadores) es la ampliación de La Bombonera. Las aproximadamente 54.000 plazas quedaron escasas y por eso la prioridad es remodelar el estadio. Sin embargo, los proyectos mencionados hasta el momento no han avanzado. Y todo lo que se realice –si es que se lo realizará– será en el Alberto J. Armando. Riquelme se niega a construir otro escenario.

La Bombonera 360, la propuesta original con la que llegó Jorge Amor Ameal al poder en 2019 en compañía de Riquelme, ya no tiene cabida. También pasó por la consideración el proyecto Esloveno Plus, impulsado desde hace tiempo. Y quedó en el archivo La Bombonera Siglo XXI, que ideó la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri y derrotada en las urnas el 17 de diciembre.

El alambrado alto evita que muchas pelotas se vayan a las gradas y dificulta la invasión de público al campo de juego; Boca decide exponerse a eso en pos de que los espectadores vean mejor los partidos en ese sector. X

“No puedo decir que voy a agrandar la cancha sin hablar antes con los vecinos. Tengo que hablar con ellos. Si están de acuerdo, buenísimo. Si hay uno que dice que no, perfecto. Porque es su casa”, argumentó Riquelme, tiempo atrás. Es una situación que lo acorrala. “Imaginarme golpearle la puerta a alguien y decirle si tiene ganas de irse de su casa me da un poquito de cosa. No soy nadie para decirle a alguien que se tiene que ir de su casa. Y esa gente tiene derecho a tomárselo de esa manera, por más que uno se lo diga con respeto”, razonó luego de ganar la elección de autoridades.

