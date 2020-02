Russo prepara a Boca para el partido del domingo ante Godoy Cruz Crédito: Prensa Boca

Franco Tossi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de febrero de 2020 • 16:34

La goleada (4-0) de Boca ante Central Córdoba entregó dos focos de análisis para Miguel Ángel Russo este mediodía a la espera del cruce ante Godoy Cruz. Por un lado, dio detalles sobre la mala de los penales, tras los que erraron Carlos Tevez y Franco Soldano en Santiago del Estero: "¿Es una necesidad imperiosa? No es para volvernos locos. Hablamos lo justo y necesario con la gente encargada, pero no hemos cambiado nada. Seguramente los pateará Carlos", aseguró Russo, que se mostró más relajado con respecto al post partido, cuando había asegurado que esas situaciones no le agradaban.

Por otro lado, hizo referencia a las virtudes de su equipo para vencer a los santiagueños. "Fue muy bueno todo lo previo al penal de Fabra (la mano de Quilez tras el centro del colombiano). Marco mucho esa jugada porque arrancamos con posesión, pausa y terminamos con aceleración. Buscamos eso", dijo, pero también destacó el gol de Tevez, luego del pase atrás de Meli, que abrió aquel triunfo: "Es buena la presión que hacemos. El gol viene así, provocando el error. Después, tenemos la virtud de definir la jugada a través de Tevez, que tuvo una técnica importante para definir. Son más aciertos nuestros que errores del rival", se mostró conforme.

Tevez vivie su mejor moneto en Boca de los últimos dos años Crédito: Prensa Boca

Lo que viene es el partido ante que rival que cosechó 15 derrotas en 19 encuentros. Así las cosas, se prevé que llegará a la Bombonera con la intención de cuidar al máximo su arco. ¿Cuál es la receta? "Tenemos que tener paciencia, movilidad, precisión, velocidad y encontrar los tiempos justos. Estamos trabajando en bajar las ansiedades", aseguró el entrenador, de 63 años, que agregó: "Estamos en la etapa final de un torneo y uno entiende la mente de los jugadores. Estamos sin margen de error y cuando estamos así, estamos más cerca de cometerlos. Si decimos 'esto es ganar por ganar', nos estamos mintiendo a nosotros mismos".

A su vez, se mostró contento por cómo los delanteros vienen cumpliéndole con goles, más allá de los nombres: los ocho tantos de Boca en la Superliga fueron a través de ellos. Dejó en claro que es una de las cosas que prioriza. "Es bueno que los delanteros hagan goles. Se sienten más cómodos, más seguros. El delantero es así: después de un gol, busca otro. En mi equipo, mientras hagan los goles los delanteros estamos bárbaros. Me pone feliz cuando cualquiera hace un gol, pero los delanteros más porque viven de eso", expresó Russo, que explicó qué necesitan para lograr eso: "Tenemos que tener asistencia, precisión, elegir bien las formas. No hay campaña sin goleadores. Podemos hacer muchas cosas bien, pero si no terminamos con la firmeza de los goleadores, se pueden diluir un montón de cosas".

El calendario, una complicación

Aunque se lo observa un hombre cada día más calmo, es un interior es evidente que guarda cierta preocupación por lo que se avecina: un calendario apretado en una etapa definitoria y en el contexto del arranque de la Libertadores competición que desvela a todos los hinchas de Boca, con viajes incluidos que hacen más rocoso el camino: "Después del domingo, la semana se acorta. Porque venimos de Santa Fe (en la fecha 22 jugará ante Colón) y prácticamente nos vamos a Caracas (el 3 de marzo debuta por la Copa Libertadores). Volvemos de Venezuela y tenemos que jugar la última fecha (frente a Gimnasia), y después volvemos a jugar Copa entre semana".

"Es todo muy junto y rápido. Queremos que estén todos bien porque, probablemente, tengamos consecuencias de ese trajín. Las tres primeras semanas de marzo son muy importantes. Si mirás la lógica de la fase de grupos, tenés que ganar un partido de visitante", agregó el DT, con el claro desafío de arrancar con el pie derecho el certamen continental.

Le consultaron por la decisión de Riquelme de imponer el juego con enganches en cada una de las categorías de las Inferiores y marcó su gusto por la idea: "Siempre hablamos de encontrar jugadores distintos en las inferiores para no salir a buscar afuera. Me gusta jugar con enganche. Es una apuesta a lo más difícil de conseguir en el fútbol". El técnico, además, le dedicó unas palabras al regreso de Sebastián Pérez tras su conflicto salarial con Barcelona, de Ecuador: "Entendimos que a nivel club y humano no está mal que venga y se integre, por más que no lo podamos usar. No puede estar en una etapa indefinida. Éste es su club, tiene contrato. Nuestra forma de actuar creo que es la lógica".

Zárate y Salvio, en un tramo del entrenamiento de Boca Crédito: Prensa Boca

También habló de posibles salidas, como Agustín Almendra (a Inter de Miami) y Emanuel Reynoso (a Minnesota), a Estados Unidos: "Lo del primero se está charlando, pero no hay una decisión firme. Con Bebelo hablé hace 15 o 20 días. Sabe cuál es mi pensamiento futbolístico de él. Estamos buscando por qué le costó la continuidad, creemos que tiene mucho potencial. Le dije a él cuál era mi deseo y le hice entender lo bueno y lo negativo de ir al exterior estando en Boca". Claro está, entre las dos opciones, quién es prioridad y quién no.

Miguel Russo no confirmó el equipo, aunque el único cambio sería el de Junior Alonso por el lesionado Lisandro López. Por lo tanto, la formación para el partido del domingo (a las 19.40 en la Bombonera) tendrá a será con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo "Pol" Fernández y Sebastián Villa; Franco Soldano y Carlos Tevez.