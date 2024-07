Boca se desprende de una joya y River no podrá contratar a un jugador esperado por una situación inusual

Escuchar

El mercado de pases en el fútbol argentino continúa activo y los grandes son los que más se mueven. Boca, con el arribo confirmado de cuatro futbolistas, se desprenderá de una de sus joyas. Luca Langoni se irá a la MLS y dejará el club en las próximas horas. Por su parte, River, con el foco puesto en la Copa Libertadores, se reforzó con cinco jugadores. Sin embargo, se cayó la llegada del sexto. Se trata de Valentín Gómez. El zaguero de Vélez, que iba a llegar como parte de una negociación con City Group, no pasó la revisión médica, por lo tanto no será futbolista del Millonario y se quedará en el Fortín. Una mala noticia para Demichelis, que aguardaba un central más.

Luego del empate 2 a 2 entre el Xeneize frente a Defensa y Justicia, llegó a la institución de la Ribera una oferta por Luca Langoni hecha por New England Revolution. Tras una serie de negociaciones que primero no fueron aceptadas por Boca, la segunda fue la que convenció, y por eso el jugador de 22 años se sumará en breve a la franquicia que milita en la MLS, a cambio de US$ 6.800.000, más US$ 500.000 en objetivos, por el 80 por ciento del pase.

Luca Langoni el atacante que Boca venderá al fútbol de los Estados Unidos Joaquín Camiletti - Getty Images South America

Si bien resta definir el salario del delantero, Langoni viajará en las próximas horas a Boston para firmar su contrato. El equipo en el que jugará el jugador de Laferrere se ubica en el último puesto de la Conferencia Este de la MLS con 23 puntos, la misma en la que el Inter Miami de Lionel Messi lidera con 53 unidades. En el equipo de Foxborough, una ciudad del gran Boston, en Massachusetts, juega otro argentino, Tomás Chancalay, con el que compartirá plantel.

Langoni había renovado su contrato con Boca hasta diciembre de 2027 y el entrenador del equipo, Diego Martínez lo tenía en consideración para formar parte del equipo, pero como uno de los primeros recambios. Sin embargo, el arribo de Brian Aguirre le quitó protagonismo. Un claro ejemplo fue el partido de 16avos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, en el que no ingresó, mientras que en el encuentro del domingo ante Defensa y Justicia sólo disputó los últimos 10 minutos. El delantero dejará Boca, donde marcó 11 goles en 69 partidos disputados. Además, obtuvo dos títulos: la Liga Profesional de 2022 y la Supercopa Argentina de 2022.

Por su parte, River recibió una mala noticia en las últimas horas. El pase de Valentín Gómez se cayó debido a que el defensor no superó la revisión médica. Cuando parecía que todo estaba encaminado para que el futbolista de 19 de años pase al club de Núñez a préstamo desde el City Group, quien compró su pase en 10 millones de dólares, surgió un imprevisto. El marcador central viajó a Italia para realizarse los chequeos médicos, lo que quedó estipulado debido a que en el acuerdo con el grupo inversor estaba estipulado que Gómez iba a ser prestado desde el Palermo italiano. Además, no se llegó a un acuerdo para que la revisión se haga en la Argentina.

Valentín Gómez no llegará a River por no haber pasado la revisión médica y seguirá jugando en Velez Sarsfield

Desde River se mostraban muy optimistas por la llegada del defensor, sin embargo surgió un problema que detuvo el pase. La información indica que Valentín Gómez no pasó la revisión médica por un tema menor relacionado con un síndrome meniscal en la rodilla izquierda (cuerno en el menisco, según el diagnóstico).

De este modo, en las próximas horas se sabrá cómo continúa el futuro del defensor; por ahora, Valentín Gómez seguirá jugando en Vélez. Del lado de River, analizan la opción de negociar directamente con Vélez, aunque con otros números respecto de lo que el club de Liniers iba a recibir por el traspaso al City Group, que estaba dispuesto a abonar cerca de 10 millones de dólares. Además, Andrés Herrera ya definió su salida: el lateral derecho emigrará a Columbus Crew, otra entidad de la MLS. El defensor estaba en la mira de Fortaleza, de Brasil, pero finalmente el acuerdo llegó con la franquicia estadounidense.

