Boca sigue derecho: le ganó sobre la hora a Independiente sin merecerlo y ahora va con todo contra River

Hay goles que no dan un título, pero que pueden terminar valiendo uno. El de Facundo Herrera, de palomita y sobre la hora en Avellaneda, puede ser uno de esos. Boca necesitaba ganar, se llevaba un empate que lo complicaba en la tabla anual y consiguió el 1-0 cuando menos lo merecía. Un gol enorme para silenciar al Libertadores de América y llegar fortalecido al Superclásico.

El triunfo metió a Boca en los playoffs del Clausura y lo mantuvo como líder de la Tabla Anual a falta de dos fechas. La próxima será contra River, en la Bombonera, y puede quedar muy cerca de ser campeón si se producen una serie de resultados.

El defensor marcó su primer gol en Boca: fue sobre el final y puede terminar valiendo un campeonato Gonzalo Colini - La Nación

Boca sacó adelante un partido en el que no había sido superior. Fue menos en el desarrollo y sufrió en el segundo tiempo, pero resistió y consiguió uno de esos triunfos que pueden terminar valiendo un campeonato, con todos los condimentos posibles: sobre la hora llegó el gol de Jagger y, ya en el descuento, Álvaro Montero tapó el 1-1 para darle todavía más épica a una victoria que será recordada por mucho tiempo. También de eso se alimenta este momento: de ganar incluso cuando no lo merece.

El triunfo tuvo un valor enorme para Boca, que nunca logró imponer condiciones y en el segundo tiempo quedó sometido al dominio de Independiente. Por momentos, el empuje del Rojo fue más anímico que futbolístico, pero le alcanzó para arrinconarlo contra su arco y generar varias situaciones.

A Boca le costó encontrar los caminos, aunque tuvo algunas chances; el triunfo terminó siendo demasiado premio Gonzalo Colini - La Nación

Boca nunca pudo sentirse cómodo en el primer tiempo. Independiente lo presionó alto, le complicó la salida y lo obligó muchas veces a jugar apurado o largo. El equipo de Jadson Viera también tomó riesgos, sobre todo cuando cargó mucha gente por las bandas y dejó espacios para la contra. Así llegó la primera chance de Boca: Leandro Lozano desbordó por derecha, lanzó el centro y Leonel Flores definió mordido en el segundo palo.

Aun sin manejar el trámite, Boca tuvo las más claras. Miguel Merentiel quedó mano a mano, pero Mele se lo tapó con el pie derecho, y Santiago Ascacibar también tuvo la suya de cabeza. Pero al equipo de Rodolfo Arruabarrena le costó sostener la pelota y darle sentido a sus ataques. Velasco -reprobado por los hinchas de Independiente- no terminó de entrar en partido, Flores volvió a mostrarse impreciso y Merentiel quedó demasiado desconectado.

Independiente lo jugó con los dientes apretados, acumuló chances y terminó pagando la falta de jerarquía en las áreas Gonzalo Colini - La Nación

Boca se fue al entretiempo con sensaciones encontradas, e Independiente con la bronca de no haber coronado el mejor primer tiempo del ciclo de Viera con algún gol. El Rojo también terminó caliente con Nazareno Arasa, que midió con distinta vara situaciones parecidas y fue calentando el partido, con protestas desde las tribunas, reclamos de los jugadores y varios cruces dentro de la cancha.

Si en la primera parte había repartido el protagonismo, en el segundo tiempo Boca terminó jugando cada vez más atrás, sin poder sostener la pelota y obligado a salir de contra. Independiente acumuló chances: Ezequiel Ávila tuvo tres; Santiago Montiel, dos, y Josias Palais, otra. Boca, en cambio, apenas generó dos: una de Miguel Merentiel, que definió muy mal en el área chica tras un centro de Leonel Flores, y otra de Santiago Ascacibar, que cabeceó sin fuerza, a las manos del arquero.

Nazareno Arasa, de flojo arbitraje, recibe el reclamo de Iván Marcone, capitán de Independiente Gonzalo Colini - La Nación

La diferencia terminó apareciendo desde el banco. No solo por la jerarquía de los cambios de Boca, con Sebastián Villa, Enner Valencia y Carlos Palacios, sino también por los cambios de Independiente. Posiblemente condicionado por el desgaste físico, Viera sacó a los tres mejores: Maximiliano Meza, Santiago Montiel y Ávila. Y el Rojo terminó el partido con varios juveniles y algunos futbolistas ya reprobados por su propia gente, como el chileno Iván Morales, que tuvo el empate en la última, pero se encontró con una gran respuesta de Montero.

Pero el fútbol también se define por momentos. Y Boca está tocado por la varita: sabe sufrir, entiende cuándo acelerar y cuándo aguantar, y siempre parece tener una vida más. Cuenta, además, con un arma decisiva como la pelota parada, fundamental para explicar buena parte de este presente y también para destrabar partidos cerrados.

¡¡AGÓNICA PALOMITA DE JAGGER HERRERA, PARA MARCAR SU PRIMER GOL EN PRIMERA Y EL 1-0 DE BOCA ANTE INDEPENDIENTE EN AVELLANEDA!!



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El triunfo de Rosario Central del sábado lo obligaba a ganar en Avellaneda para recuperar la punta de la tabla anual. Y cuando el empate empezaba a parecer un mal menor, Boca se llevó el partido casi sin proponérselo. El tiro de esquina de Villa parecía más un recurso para salir del ahogo y consumir algunos segundos que una jugada para ir por el triunfo. Y terminó en la cabeza de Herrera, en gol, en triunfo y en un paso enorme hacia el título.

Ahora, si Boca vence a River y Central y Argentinos tropiezan, podrá gritar campeón de la Tabla Anual. Y todavía seguirá con vida en todos los frentes.

¡¡PUEDE VALER EL TÍTULO EN LA TABLA ANUAL!! ¡¡AGÓNICA ATAJADA DE MONTERO, PARA NEGARLE A MORALES EL 1-1 DE INDEPENDIENTE ANTE BOCA!!



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Para Independiente, la derrota fue un golpe en el alma. Porque jugó como pocas veces y perdió como tantas. Sigue octavo en su zona, con lo justo para entrar en los playoffs, y la clasificación a la Copa Sudamericana quedó muy comprometida: está a cinco puntos de Lanús, el último que hoy ingresa, con apenas seis en juego y otros tres equipos por encima.

Lo buscó por arriba y por abajo, con las limitaciones de un plantel corto pero con el empuje de un equipo dispuesto a dejar todo. No le alcanzó. Y en este contexto cuesta rescatar algo positivo de una derrota que duele tanto por cómo llegó, por lo que estaba en juego y, sobre todo, porque hizo mucho para quedarse con el partido.

La alegría fue toda de Boca, que festejó sobre el final y se fue de Avellaneda con el pecho inflado. Ahora viene River, el partido más esperado, casi otra final de todas las que tiene por delante.