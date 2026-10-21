Boca sigue en todos los frentes: los cinco títulos que puede alcanzar en las próximas semanas

En un segundo semestre en pleno ascenso en cuanto a resultados y rendimiento, Boca mantiene su ilusión en todos los frentes que le quedan hasta el final de la temporada. El Xeneize tenía una misión muy difícil en la noche del martes: revertir una derrota en la Bombonera (0-1) y la obligación de ganarle a Vasco da Gama en el imponente Maracaná, un escenario acorde a una actuación memorable del equipo argentino, que se impuso por 3-1 y revirtió la serie para avanzar a la final de la Copa Sudamericana.

Para Boca, será su tercera definición en este certamen, que lo vio campeón hace más de dos décadas: en 2004, conquistó la Sudamericana al derrotar en cruces de ida y vuelta al Bolívar boliviano; al año siguiente, retuvo la corona al superar por penales a Pumas UNAM, de México, tras igualar 1-1 los dos cotejos. En busca de su tercera Sudamericana, se enfrentará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla al ganador de la restante semifinal, con ventaja para Atlético Mineiro, que le ganó 3-0 la ida a Montevideo City Torque; el desquite se jugará este miércoles en Uruguay.

Rodolfo Arruabarrena ganó dos títulos en Boca en su primer ciclo; el Vasco puede sumar más en lo que resta de 2026 Prensa Boca

En este contexto, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena regresa a una final continental tres años después de la inmensa frustración que significó perder la Copa Libertadores contra Fluminense en 2023, también en el Maracaná. De lograrlo, alzará un trofeo internacional después de 18 años: el último fue la Recopa Sudamericana 2008. Y en caso de celebrar en Barranquilla, podría ir en busca de otro título en febrero próximo, ante el campeón de la Libertadores, por la Recopa Sudamericana.

Pero, al mismo tiempo, Boca continúa su carrera hacia adelante, en pos de más festejos. En la Copa Argentina, está a dos partidos de ser campeón: el 14 de noviembre, en el Malvinas Argentinas, en Mendoza, se medirá por las semifinales con Banfield; de superar al Taladro, irá por el título contra el ganador del duelo que Atlético Tucumán y Platense disputarán el 28 de este mes en Salta.

Hay más: en este momento, Boca está primero en la Tabla Anual, a la par de Argentinos Juniors, pero con mejor diferencia de gol, cuando faltan tres fechas para el cierre de la etapa regular del torneo Clausura. En estos tres partidos, el Xeneize intentará heredar el título que Rosario Central alzó el año pasado, en aquella controvertida iniciativa que impulsó el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, ya con el certamen empezado. En este caso, se lo consideraría como un título de liga oficial.

Leandro Paredes celebra su gol con Enner Valencia (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) MAURO PIMENTEL - AFP

Y, por otro lado, también sigue en carrera en el torneo Clausura. En este momento, Boca suma 24 puntos y está segundo en el grupo A, cinco abajo de Instituto, el primer clasificado a los octavos de final. En caso de vencer a Independiente el domingo, se asegurará el pase a los playoffs, pero también puede avanzar si San Lorenzo no sale victorioso de su cruce ante Newell’s. Aquí, en todo caso, es donde el camino es más largo: tiene por delante tres fechas -incluido el Superclásico ante River-, más hipotéticos cruces de octavos, cuartos de final, semifinal y una final. En caso de obtener el Clausura, podría añadir días después otra estrella: el Trofeo de Campeones, que enfrenta a los ganadores del Apertura (Belgrano, en este caso) y el Clausura.

Este es el calendario actual de Boca para las próximas semanas: