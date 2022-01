Boca - Universidad de Chile: el equipo de Battaglia busca un lugar en la final del Torneo Internacional de Verano

Boca se enfrenta esta noche con Universidad de Chile, en busca de la final del Torneo Internacional de Verano. El partido, correspondiente al Grupo A, se disputa en el Estadio Uno de La Plata, con arbitraje de Fernando Rapallini y transmisión de Fox Sports Premium y la plataforma Star+.

Busca la pelota Vázquez, el número 9 que deberá pelear un lugar con Benedetto LA NACION/Mauro Alfieri

El modelo 2022 del equipo dirigido por Sebastián Battaglia se mide ante otro equipo chileno, luego de la victoria del pasado lunes ante Colo Colo por 2-0, con goles de Diego González y Exequiel Zeballos. El equipo xeneize necesita solo un empate para meterse en la final del torneo, que será contra el ganador del Grupo B que integran San Lorenzo, Independiente y Talleres.

No estará el delantero Cristian Pavón, quien se entrena con la reserva mientras define su futuro. El contrato del cordobés finaliza el próximo 30 de junio y por el momento no tiene ofertas para emigrar ni tampoco para renovar.

Almendra sufrió un esguince y se fue envuelto en lágrimas LA NACION/Mauro Alfieri

Mientras se prueba sobre el campo, con varios suplentes y con el ingreso de Agustín Almendra, superado el conflicto con el entrenador, el Mundo Boca está de fiesta por el regreso de un hijo pródigo. Darío Benedetto afirmó hoy que tomó la decisión de volver a Boca con el “corazón” sin pensar en el contexto y que no le pesará la “responsabilidad” de ir por la Copa Libertadores sabiendo que son “candidatos” en todas las competencias.

La gente de Boca, en La Plata LA NACION/Mauro Alfieri

“Sabemos muy bien los objetivos que tenemos, principalmente es la Libertadores. Acepto cualquier responsabilidad, quiero disfrutar el momento y no tengo problema en hacerme cargo. Quiero adaptarme rápido al plantel y al entrenador”, apuntó en la primera conferencia como futbolista del club.

Y detalló cómo se dio su regreso: “Me llamó Román en el 2021 cuando Olympique de Marsella me quiso dar a préstamo y ahí le comenté que quería jugar una temporada en España, pero cuando no me sentí importante en Elche, lo llamé yo para volver. Decidí con el corazón, no pensé ni cómo está el país, ni nada”.

A los 8 minutos, cuando ocurría poco y nada, Molinas se perdió una oportunidad increíble: solo, de frente al arco, como número 9, elevó el remate al cielo. Más allá de esa ocasión extraviada, los pibes de Boca marcaron el ritmo del espectáculo. De Molinas a Zeballos y más allá, en el área, con Vázquez como faro, los jóvenes exhibieron sus habituales virtudes.

Los refuerzos de jerarquía, más allá del caso Benedetto, deberán pelear un lugar con las promesas xeneizes, que cuentan con el fervor del público. Un ejemplo: cada vez que el Changuito Zeballos tomó el balón (como viejo número 11), levantó a la platea. La Universidad de Chile sufrió demasiado pronto la salida de Casanova, por una molestia en el hombro izquierdo, reemplazado por Tapia.

Boca tenía el control del partido y la pelota a su disposición. La U intentaba lo que podía, que era bastante poco. Le costaba manejar los tiempos, los espacios. El equipo xeneize, respaldado en la experiencia de Javi García, Rojo y Zambrano atrás, explotaba con la juventud en los metros finales.

De pronto, Almendra se lesionó el tobillo derecho, casi sin darse cuenta (luego de recibir un impacto, al patear al arco); intentó seguir, pero no pudo. Tapia lo cruzo, pero sin verlo, de espaldas. Fue una lesión muy curiosa. Se fue entre lágrimas, en una camilla. Y fue reemplazado por Cristian Medina. El joven volante vivió una semana compleja, luego de una seria discusión con Sebastián Battaglia, quedó al margen del encuentro contra Colo Colo. Tuvo su oportunidad anoche, pero tuvo poca participación en los 30 minutos que jugó.

Para peor, Palacios abrió el marcador, en una embestida de la U, que aprovechó las dudas que ofreció Boca en la última línea.

Las formaciones:

Boca: Javier García; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Agustín Sández; Esteban Rolón, Agustín Almendra y Aaron Molinas; Sebastián Villa, Exequiel Zeballos y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Universidad de Chile: Hernán Galíndez; Yonathan Andía, José María Carrasco, Luis Casanova y Castro; Camilo Moya, Seymour, Junior Fernandes, y Pablo Aránguiz; Roni Fernández y Chorri Palacios. DT: Santiago Escobar.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: UNO (La Plata).

Hora: 21.15

TV: Fox Sports Premium y Star+.