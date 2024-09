Boca vs. River, en vivo: cómo ver online el Superclásico del fútbol argentino, por la Liga Profesional 2024

Escuchar

El Superclásico del fútbol argentino acapara los flashes no solo de todo el país, sino de diferentes lugares alrededor del mundo. Es un partido aparte. No importa el presente de cada uno, ni tampoco la calidad del plantel. Se juega con más energía y ambición que de costumbre. Y este sábado, el duelo que los enfrenta en el marco de la fecha 15 de la Liga Profesional 2024, a partir de las 16, no será la excepción. Se verán las caras en la Bombonera, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se ubica en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 21 unidades, producto de cinco triunfos, seis empates y tres derrotas. Recientemente cortó una racha de cinco empates consecutivos en el plano local, con un contundente triunfo ante Atlético Tucumán por 4 a 1 con goles de Leandro González Pírez, Miguel Borja, Maximiliano Meza y Facundo Colidio.

Facundo Colidio sería uno de los delanteros de River en el Superclásico de este sábado Matilde Campodonico - AP

El combinado de la Ribera, por su parte, está décimo con la misma cantidad de unidades que su rival, pero con peor diferencia de gol (+5 contra +8). En la última jornada perdió 2 a 1 con Racing por los goles de Juan Ignacio Nardoni y el colombiano Roger Martínez (Milton Giménez, el goleador de lo que va de la Liga Profesional con ocho anotaciones, puso en ventaja parcial al combinado de la Ribera).

Cómo ver online el Superclásico

El encuentro está programado para este sábado a las 16 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

De cara a la gran cita de este fin de semana, el DT de Boca, Diego Martínez, contará con el regreso de tres referentes en el once inicial: Luis Advíncula, Marcos Rojo y Edinson Cavani. El resto del equipo también estaría confirmado, con 10 nombres para once lugares. La única duda es el esquema táctico, con dos opciones sobre la mesa: una línea de 5 en el fondo con Aaron Anselmino acompañando a Cristian Lema y Marcos Rojo, o un 4-4-2 clásico con Jabes Saralegui en la mitad de la cancha junto a Guillermo ‘Pol’ Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón.

Edinson Cavani será la principal referencia de ataque de Boca en el Superclásico ante River Gonzalo Colini

‘El Muñeco’, por su parte, tiene que tomar una decisión sobre si resguardar a las piezas más importantes de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Colo Colo el próximo martes (empataron 1 a 1 en Chile), o bien utilizar mayoría de titulares para no rifar el resultado. En principio, la intención sería utilizar únicamente a los habituales titulares que estén al 100% desde lo físico. En ese contexto, Maximiliano Meza no fue convocado y Matías Kravenitter, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Miguel Borja serían suplentes. En contrapartida, Paulo Díaz es inamovible en la defensa debido a que fue expulsado en la ida ante el Cacique y no podrá jugar el desquite.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria en el Superclásico de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.50 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de River Plate. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.92.

