Cuándo se juega el Superclásico entre River y Boca por el Torneo Apertura 2025

La etapa de grupos del Torneo Apertura 2025 ya se encuentra en el tramo final. A falta de seis jornadas para que concluya, poco a poco comienzan a aparecer indicios de los posibles clasificados a octavos de final (ocho por zona). River y Boca son dos de los equipos que, hasta el momento, se estarían metiendo en la próxima instancia, por lo que intentarán asegurarse un boleto antes de enfrentarse en la fecha 15, con el fin de no quedar comprometidos en caso de perder ante su eterno rival.

El Superclásico se disputa el domingo 27 de abril en el Monumental, en un partido que aún no tiene horario ni árbitro confirmado. Será el último duelo entre rivales históricos en la primera ronda de este certamen. Previamente se verán las caras Belgrano vs. Talleres (fecha 11), Godoy Cruz vs. Independiente Rivadavia (Fecha 12), Gimnasia vs. Estudiantes (fecha 13) y Lanús vs. Banfield (fecha 14).

Fernando Gago y Marcelo Gallardo volverán a verse las caras, esta vez como DT's de Boca y River FotoBaires

El xeneize apunta todos los cañones a ganar el Apertura tras la eliminación en la Fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores. Y hasta el momento, camina a paso firme hacia ese objetivo: está primero en el grupo A con 23 unidades. El Millonario, por su parte, está en un momento de incertidumbre, muy lejos del nivel que los hinchas esperan. Aún así se encuentra en el tercer lugar de la zona B, con un total de 19 puntos.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 21 de septiembre de 2024, en el marco de la 15° jornada de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se quedó con la victoria por 1 a 0 en la Bombonera con un gol de Manuel Lanzini. El último encuentro en el Monumental, en tanto, fue el 21 de abril del año pasado, por los cuartos de final de la Copa de la Liga: fue victoria del combinado de la Ribera por 3 a 2 con un doblete de Miguel Merentiel y un tanto de Edinson Cavani (Miguel Borja y Paulo Díaz anotaron los goles de River).

Tablas de posiciones del Torneo Apertura 2025

Resultados de todos los clásicos o emparejamientos del Apertura 2025

Fecha 1 : Tigre 3-0 Vélez

: Tigre 3-0 Vélez Fecha 2 : Central Córdoba 2-0 Atlético Tucumán

: Central Córdoba 2-0 Atlético Tucumán Fecha 3 : Argentinos Juniors 1-0 Platense

: Argentinos Juniors 1-0 Platense Fecha 4 : Deportivo Riestra 1-1 Defensa y Justicia

: Deportivo Riestra 1-1 Defensa y Justicia Fecha 5 : Unión 0-0 Instituto

: Unión 0-0 Instituto Fecha 6 : Newell’s 1-2 Rosario Central

: Newell’s 1-2 Rosario Central Fecha 7 : Huracán 2-0 San Lorenzo

: Huracán 2-0 San Lorenzo Fecha 8 : Interzonales.

: Interzonales. Fecha 9 : Sarmiento 1-1 Barracas Central

: Sarmiento 1-1 Barracas Central Fecha 10 : Independiente 1-1 Racing

: Independiente 1-1 Racing Fecha 11 : Belgrano vs. Talleres

: Belgrano vs. Talleres Fecha 12 : Godoy Cruz vs. Independiente Rivadavia

: Godoy Cruz vs. Independiente Rivadavia Fecha 13 : Gimnasia vs. Estudiantes

: Gimnasia vs. Estudiantes Fecha 14 : Lanús vs. Banfield

: Lanús vs. Banfield Fecha 15 : River vs. Boca

: River vs. Boca Fecha 16: San Martín de San Juan vs. Aldosivi

