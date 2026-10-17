Boca vs. Talleres, en vivo, por el Torneo Clausura

El DT Rodolfo Arruabarrena convocó a todos los futbolistas que tiene disponibles, aunque piensa rotar jugadores respecto al equipo titular que jugó frente a Vasco da Gama hace tres días y quienes estarían en la revancha del martes próximo en Río de Janeiro. Eso sí, no cuenta ni con Leandro Paredes, que sobrelleva un desgarro, ni con Sebastián Villa, que sufrió una distensión el martes pasado, entre quienes estaban jugando asiduamente y se unieron al grupo de lesionados que integran Alan Velasco y Adam Bareiro, entre otros. El que volvió a estar entre los concentrados es Ayrton Costa, que dejó atrás un desgarro y arrastraba una pubalgia.