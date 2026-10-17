Boca vs. Talleres, en vivo, por el Torneo Clausura
El equipo xeneize recibe al cordobés por la fecha 13 del grupo A del torneo local
Los 11 de Talleres
En su visita a la Bombonera, Talleres formará con Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme y Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza y Giovanni Baroni; Rick y Valentín Depietri; Agustín Álvarez Martínez.
#𝐁𝐨𝐜𝐚𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐞𝐬— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) October 17, 2026
📝 Formación confirmada para jugar la #Fecha13 del #TorneoMercadoLibreClausura2026 vs Boca.
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Así forma Boca
Boca sale a la cancha esta noche con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado y Santiago Ascacibar; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
📋¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 17, 2026
¡Así formará Boca para recibir a Talleres!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/E5qPeYYTb1
Sin Paredes ni Villa
El DT Rodolfo Arruabarrena convocó a todos los futbolistas que tiene disponibles, aunque piensa rotar jugadores respecto al equipo titular que jugó frente a Vasco da Gama hace tres días y quienes estarían en la revancha del martes próximo en Río de Janeiro. Eso sí, no cuenta ni con Leandro Paredes, que sobrelleva un desgarro, ni con Sebastián Villa, que sufrió una distensión el martes pasado, entre quienes estaban jugando asiduamente y se unieron al grupo de lesionados que integran Alan Velasco y Adam Bareiro, entre otros. El que volvió a estar entre los concentrados es Ayrton Costa, que dejó atrás un desgarro y arrastraba una pubalgia.
🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 15, 2026
⚽ #Clausura2026
🆚 Talleres
🗓 Viernes 16/10
🕙 21:30
🏟 La Bombonera
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Así llega Talleres
En este Clausura, Talleres se impuso en dos juegos, igualó en tres y cayó en los otros siete, por lo que apenas suma 9 puntos y está último en el grupo A, casi sin chances de acceder a la siguiente instancia del campeonato. Lleva tres fechas sin éxitos, en una serie que incluye las derrotas ante los otros equipos cordobeses, Instituto y Belgrano. De todos modos, necesita sumar para engrosar su promedio con miras a futuras temporadas.
Cómo llega Boca
Boca está tercero en la zona A del Clausura, con 21 puntos, producto de cinco victorias, seis empates y una derrota. Está cerca de lograr la clasificación para los playoffs, pero lo más reciente es un golpe duro: cayó como local por 1-0 ante Vasco da Gama en el partido de ida de una semifinal de la Copa Sudamericana y está obligado a dar vuelta esa serie el martes en Brasil.
Bienvenidos a la cobertura de Boca vs. Talleres
Este viernes, desde las 21.30, Boca recibe a Talleres, de Córdoba, en la Bombonera y por la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido será arbitrado por Luis Lobo Medina y transmitido por TNT Sports. Desde este espacio, LA NACION hará el seguimiento minuto a minuto, con lo más destacado.