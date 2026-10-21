Boca vuelve a una final internacional: cuándo y dónde jugará en busca de la obtención de la Copa Sudamericana

Dieciocho años después de su última conquista internacional (la Recopa Sudamericana 2008, ante Arsenal de Sarandí), Boca tendrá una nueva oportunidad de levantar un trofeo fuera del ámbito doméstico. El histórico y postrero triunfo de este martes frente a Vasco da Gama (3 a 1), en el estadio Maracaná, lo clasificó para la final de la Copa Sudamericana, el segundo certamen en importancia de la Conmebol y una competencia que el club ya ganó dos veces.

La definición tiene día y escenario confirmados. Se disputará el sábado 21 de noviembre, todavía con horario por determinar, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia. Allí se resolverá la denominada “Gran Conquista”.

Sebastian Villa aportó sus desbordes y colaboró permanentemente en ofensiva, aunque tuvo una actuación irregular Silvia Izquierdo - AP

Barranquilla tendrá además un estreno absoluto: nunca antes había sido escenario de una final de la Copa Sudamericana. La cita también marcará un hito para Colombia, que por primera vez albergará la definición a partido único, modalidad vigente desde 2019.

Mientras se acerca la cita, la Conmebol ya comenzó a brindar precisiones sobre la venta de entradas. Todavía no hay una fecha establecida para el inicio del expendio ni se conocen los precios de las distintas tribunas. El organismo sí aclaró que será el encargado de anunciar oficialmente cuándo comenzará la comercialización y que los tickets se venderán exclusivamente a través de la plataforma habilitada para la ocasión.

Los hinchas de Boca que quieran recibir las novedades pueden registrarse desde ahora en el sitio oficial de la Conmebol y manifestar su interés. Para hacerlo deben proporcionar nombre, apellido, correo electrónico, país de residencia y fecha de nacimiento, además de indicar a qué equipo apoyarán en la final. De ese modo recibirán de manera prioritaria la información cuando se anuncie el comienzo de la venta.

El choque de palmas entre Lautaro Di Lollo y Santiago Ascacibar, tras el primer tanto de Boca PABLO PORCIUNCULA - AFP

En ese mismo registro también es posible señalar qué tipo de entrada interesa adquirir. Habrá cuatro alternativas. La Categoría 1 corresponde al sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes, tendrá asientos numerados y será una zona neutral. La Categoría 2 estará situada en el lateral opuesto y contará con asientos sin numerar.

La Categoría 3, en tanto, estará detrás de los arcos, tendrá asientos sin numerar y será asignada a las aficiones del Equipo A y del Equipo B. La cuarta posibilidad será Hospitality, que ofrecerá acceso a una ubicación de Categoría 1 junto con servicios premium de hospitalidad, entre ellos catering y entretenimiento.

Para Boca, la cita en Colombia representará además la posibilidad de terminar con una espera de 18 años sin títulos internacionales. La Sudamericana no es una copa desconocida para el club: la conquistó dos veces consecutivas, en las ediciones de 2004 y 2005.

Será también la primera final continental del conjunto xeneize desde la Copa Libertadores de 2023, cuando su intento por alcanzar la séptima terminó frustrado frente a Fluminense. Ahora volverá a jugar por una corona de la Conmebol, aunque esta vez en el segundo torneo de clubes en importancia del continente.

El adversario de la final se conocerá este miércoles y, probablemente, volverá a ser brasileño. Atlético Mineiro, de Belo Horizonte, quedó en una posición favorable después de imponerse por 3-0 en la ida frente a Montevideo City Torque, que buscará una remontada heroica en la capital de Uruguay.