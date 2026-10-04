Bosnia and Herzegovina vs. Polonia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bosnia and Herzegovina y Polonia, correspondiente al grupo B4 de la Liga de Naciones, se disputará este lunes 5 de octubre a las 15.45 h en el estadio Bilino Polje, ubicado en la ciudad de Zenica.

El momento de los equipos

El conjunto local, Bosnia and Herzegovina, arriba a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Suecia en su última presentación. Por su parte, el seleccionado de Polonia llega con el ánimo en alza luego de conseguir una contundente victoria por 6-0 ante Rumania en su partido previo.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con realidades opuestas en cuanto a su desempeño reciente. Mientras que Bosnia and Herzegovina busca reencontrarse con el triunfo tras su último empate, Polonia llega con una racha positiva y gran eficacia ofensiva, habiendo marcado seis goles en su encuentro más reciente frente al combinado rumano.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es de vital importancia para la configuración de la tabla en el grupo B4. Para Polonia, sumar de a tres significaría consolidar su buen momento en el certamen, mientras que Bosnia and Herzegovina intentará hacerse fuerte de local para escalar posiciones y mejorar su situación en la zona.