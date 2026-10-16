Botafogo vs. Chapecoense, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Botafogo recibe a Chapecoense en la jornada 31 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Botafogo y Chapecoense, correspondiente a la jornada 31 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 17 de octubre a las 18.00 h en el Estádio Olímpico Nilton Santos, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.
El momento de los equipos
Botafogo llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Coritiba en su última presentación. Por su parte, Chapecoense atraviesa un presente complejo, ya que viene de caer derrotado 4-1 ante Athletico Paranaense.
Números que anticipan el duelo
El equipo local buscará aprovechar la localía en el Nilton Santos para imponer condiciones, mientras que la visita intentará recuperarse tras el duro resultado adverso sufrido en la fecha pasada para equilibrar su rendimiento estadístico en la presente edición del Brasileirao.
Lo que está en juego
Para Botafogo, el objetivo es sumar de a tres para mantenerse en la parte alta de la tabla y consolidar sus aspiraciones en el campeonato. En tanto, Chapecoense necesita imperiosamente rehabilitarse y sumar puntos vitales para mejorar su situación en la clasificación general de la Serie A.
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