Botafogo vs. Vasco da Gama por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Botafogo y Vasco da Gama, correspondiente a la jornada 29 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este miércoles 7 de octubre a las 20.30 h en el Estádio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Rio de Janeiro.

El presente de ambos equipos

El equipo local, Botafogo, llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la reciente derrota por 2-0 frente a Mirassol. Por su parte, Vasco da Gama atraviesa un momento de confianza plena luego de obtener una contundente victoria por 5-0 ante Coritiba en su último encuentro disputado.

Números del cruce

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes. Mientras que el anfitrión buscará recomponerse ante su gente, la visita intentará aprovechar el impulso anímico que le otorgó la goleada en la fecha anterior para escalar posiciones en la tabla del certamen brasileño.

Lo que está en juego

El resultado en el Nilton Santos es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en el tramo final del torneo. Botafogo busca puntos vitales para mantenerse en la parte alta de la clasificación, mientras que Vasco da Gama intentará capitalizar su buen momento para consolidar una racha positiva que le permita escalar en la tabla de posiciones.