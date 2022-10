Brian Fernández y un calvario que no se detiene: fue detenido en Santa Fe por arrojarle piedras a un ómnibus

Se encadenan los capítulos tristes. Brian Fernández otra vez quedó bajo las luces de las cámaras por algo que nada tiene que ver con el fútbol. El exdelantero de Defensa y Justicia, Racing y Ferro, entre otros, fue arrestado en Santa Fe, su ciudad natal, por “desmanes en la vía pública”, ya que lo encontraron arrojando piedras hacia un ómnibus. En las últimas horas salió a la luz un video en el que se observa al futbolista de 28 años semidesnudo y al grito de “no le hice nada”, mientras es detenido por diez efectivos.

Según el parte policial habría estado bajo la influencia de estupefacientes, en una nueva recaída por sus problemas de adicción. El sitio Aire Digital de Santa Fe, informó que Fernández fue trasladado a la comisaría número 18 luego de ser detenido en la Avenida Santa Fe y la calle Teniente Loza, en el norte de la capital provincial. El ex Ferro Carril Oeste, provocó desmanes en la vía pública y le arrojó piedras a un colectivo de la Línea 5.

Tristísima la situación de Brian Fernández que fue detenido por un problema en la vía pública. Esperemos que pueda curarse. Mucha gente necesita ayuda, tal vez su caso pueda mostrar la amplitud de estos problemas pic.twitter.com/wr32gFNQYe — Philippe del Halcon (@PhilippeHalcon) October 6, 2022

Actualmente, Fernández había regresado a Ferro Carril Oeste, pero en el club de Caballito fueron una constante sus inasistencias a las prácticas: “No se presentó a los entrenamientos, los dirigentes me dijeron que no va a volver”, dijo el entrenador Luciano Guiñazú hace un mes. Fernández había vuelto recientemente al club después de un breve paso por Deportivo Madryn, equipo en el que había protagonizado un episodio similar.

“El fútbol siempre da revancha. Yo nunca bajo los brazos. Mi lucha es diariamente. Hoy estoy acá demostrando lo que sé, lo que más me gusta. Más que nada regalarle estos goles y mi juego a la gente que es lo único que me sale bien, que yo siento que hago bien. Yo confío en mí siempre digo que soy el mejor, porque me la creo que iba a hacer dos goles, y lo pude cumplir. Ese pensamiento hace que yo siempre siga para adelante. Que me tropiece pero que siga. Esa es mi lucha, caerme y seguir seguir y seguir. Gracias a Dios hoy estoy bien, agradecerle a mi familia que me está mirando y mandarle un beso muy grande a todos mis hermanos y aquellos que siempre están conmigo”, había dicho el 27 de octubre de 2021 tras marcarle dos goles a San Telmo.

Brian Fernández quedó afuera del plantel de Ferro por faltar a los entrenamientos Captura de video / https://twitter.com/TyCSportsPlay

Brian Fernández arrancó su carrera en Defensa y Justicia, en 2012, e integró aquel gran equipo dirigido por Diego Cocca que ascendió a primera división en 2014, cuando integraba el ataque con el uruguayo Washington Camacho y Juan Martín Lucero. Su excelente desempeño hizo que Racing se fijara en él y comprara su pase. Sin embargo, fue en el club de Avellaneda donde se conocieron sus primeros problemas con las adicciones. A mediados de 2015 dio positivo a un control antidoping por cocaína por el que recibió un año y medio de suspensión. Tras esa sanción pasó por varios clubes; en Unión La Calera de Chile marcó 11 goles en 12 partidos y en Necaxa de México terminó por despegar: 16 tantos en 30 encuentros.

El siguiente paso fue hacia la MLS, porque Portland Timbers apostó por él. Sin embargo, la franquicia de los Estados Unidos decidió romper su contrato tras haber evadido un protocolo en contra de las adicciones a las drogas. Luego, Fernández se sumó a a Colón en enero de 2020; en Santa Fe disputó un total de cinco encuentros y anotó un gol: frente a Independiente en noviembre del año pasado. En el Sabalero el delantero también sufrió algunos conflictos extradeportivos y no se presentó a entrenar durante varios días.

LA NACION