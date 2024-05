Brian Fernández pidió ayuda en su lucha contra las adicciones y alertó a sus seguidores: “Sacame de este pozo”

Escuchar

El delantero Brian Fernández, con actualidad en el club Almirante Brown, equipo que milita en la segunda categoría del fútbol argentino, utilizó su cuenta de Instagram para exteriorizar sus sentimientos y pedir ayuda en medio de una crisis personal.

“Que mayo sea una curita para el alma y un mes de éxitos para todos. Que se nos cumpla todo lo bueno”, lanzó Fernández en una historia de Instagram. Sin embargo, un agregado que realizó en la parte inferior de la imagen alertó a sus seguidores: “Ayúdame Dios, sácame de este pozo, por favor”, sentenció el atacante de 29 años, quien registra un pasado por Colón de Santa Fe, Racing, entre otros.

El dramático posteo de Brian Fernández

A partir de este posteo, su círculo íntimo y los jugadores del plantel de Almirante Brown, se acercaron a contener al delantero que viene padeciendo un problema de larga data con las adicciones que atentaron contra su carrera profesional.

Nacido en Santa Fe, Fernández comenzó su carrera en Defensa y Justicia, donde mostró sus grandes condiciones técnicas. Esto derivó que Racing ponga los ojos en él y su trayectoria empiece a escalar a punto tal de llegar a la Major League Soccer (MLS) donde actualmente brilla Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami.

Brian Fernández en su etapa de esplendor con la camiseta de Racing

Tras un periplo por varios equipos del Ascenso como Ferro y Deportivo Madryn, el atacante comenzó a tener constantes recaídas en su tratamiento que lo alejaron completamente del fútbol.

De vuelta en el ruedo, Fernández se incorporó a Almirante Brown, donde es tenido en cuenta por el director técnico y mostró sus credenciales al convertir un gol en el clásico ante Deportivo Morón. “Vengo trabajando doble turno para poder estar a la altura de mis compañeros. Trabajo para estar bien, venir todos los días a entrenar es lo más importante para mí. Después, si juego o no, hoy en día pasa a estar en segundo plano porque lo único que necesito es seguir estando bien y manejándome bien”, explicó en diálogo con TyC Sports.

La nueva storie de Brian Fernández, con una sonrisa de oreja a oreja

“Hoy en día eso es lo que me mantiene tranquilo: querer estar bien y no apurarme a la hora de querer jugar. Porque cuando me apuré, me quise ir a México y no estaba preparado. Entonces tuve que volverme. Así me sucedió por tomarme las cosas apuradas. El proceso es levantarme, luchar, entrenar y darle para adelante”, señaló Fernández, quien mantiene una dura lucha contras las adicciones y se aferra al deporte para poder sanar las heridas.

Tras este momento de sosobra que preocupó a la gente cercana al delantero, el propio deportista, también en su Instagram, decidió subir una foto de él, con un buzo naranja, sonriendo ante la cámara, para dejar en claro que superó esta circunstancia y volvió a entrenar junto a sus compañeros del Mirasol para encarar los siguientes desafíos de un equipo que se encuentra en los últimos puestos de la clasificación y deberá remontar si es que no quiere sufrir con el tan temido descenso de categoría.

