Cacique Medina apeló a una frase de Alejandro Sabella para explicar el pase de Estudiantes a la final de la Libertadores

Alexander Medina todavía tenía a flor de piel la emoción por la clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores. Después de eliminar a Flamengo por penales en el Maracaná, el entrenador destacó el carácter de sus futbolistas, explicó las decisiones tácticas que tomó para afrontar la revancha y dedicó un reconocimiento especial a Fernando Muslera, el héroe de la noche. “Hoy, si estamos en la final, es por él”, aseguró sobre el arquero uruguayo, que atajó tres remates en la definición.

“La felicidad, la alegría es muy grande por lo conseguido. Llegar a una final de la Libertadores, por lo que cuesta, sobre todo para los que no son brasileños”, expresó el Cacique en conferencia de prensa. Y destacó la reacción de sus dirigidos después de la expulsión de Baltasar Rodríguez, a los cuatro minutos del segundo tiempo: “Este equipo ha demostrado carácter, huevo y lo sacaron adelante”.

Así se retiraba tras la expulsión Baltasar Rodríguez PABLO PORCIUNCULA - AFP

Medina consideró que Estudiantes había logrado imponer su propuesta durante buena parte de la primera etapa. “En el primer tiempo dominamos gran parte con el plan que llevamos a cabo. Se jugó como queríamos nosotros. Después se complicó todo en el inicio del segundo, no era el plan”, explicó. Con diez futbolistas, el conjunto platense debió modificar su planteo para resistir ante el vigente campeón.

“Lo sostuvimos muy bien en bloque bajo. Hay mucho trabajo de equipo. Este partido fue producto también de lo que pasó hace siete días en Buenos Aires”, señaló el entrenador, en referencia al empate sin goles de la ida en La Plata.

La palabra del Cacique

"FUE UN TRIUNFO ÉPICO"



El Cacique Medina y su enorme alegría tras el pase de Estudiantes a la final.



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Luego, inevitablemente, habló del arquero, que había atravesado una noche difícil en ese mismo estadio durante la fase de grupos, pero esta vez fue decisivo para eliminar a Flamengo. “Y qué voy a decir de Fernando. Acá es muy querido, lo apreciamos mucho, como persona primero que nada y como arquero”, afirmó.

Así festejaba en el Maracaná Estudiantes MAURO PIMENTEL - AFP

El Cacique también recordó los momentos complicados que atravesó el uruguayo, especialmente tras su flojo Mundial con la selección. “Me pone muy feliz porque no la pasó bien. Acá Estudiantes lo arropó bien. Y mirá, en el Maracaná, para lo que significa para los uruguayos. Mirá lo que son las cosas del destino”, reflexionó. La clasificación le permitirá a Muslera disputar la final en su país, el próximo 28 de noviembre, ante Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo.

Otro de los temas de la conferencia fue la decisión de modificar la defensa para incluir a Marcos Rojo y comenzar con una línea de cinco. Esa elección dejó inicialmente entre los suplentes a Tiago Palacios, uno de los futbolistas importantes del plantel. “Si tengo a todos a disposición, se me va a complicar armar el equipo”, reconoció Medina sobre la competencia interna. Y admitió: “No fue fácil no poner a Tiago de inicio”.

Para explicar su postura, el entrenador recuperó una enseñanza de Alejandro Sabella, campeón de América con Estudiantes en su última conquista en 2009: “Hoy primó el equipo por encima de la individualidad”. Una idea que, según su análisis, quedó reflejada tanto en el planteo inicial como en la resistencia del segundo tiempo.

“Fue un triunfo importante dentro de nuestra historia. No sé en qué posición, pero va a estar cuando pase el tiempo. Y más si conseguimos el campeonato”, sostuvo. Antes de cerrar, volvió a poner el mérito en sus dirigidos: “Quiero destacar a todos mis futbolistas. Están haciendo una Copa Libertadores buenísima”.