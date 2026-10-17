Celta de Vigo vs. Alavés por el Liga de España 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Celta de Vigo y Alavés correspondiente a la novena jornada de la Liga de España se disputará este domingo 18 de octubre a las 11.15 h. El duelo tendrá lugar en el Estadio Abanca-Balaídos, ubicado en la ciudad de Vigo.

El momento de los equipos

El Celta de Vigo llega al compromiso tras haber empatado 0-0 frente a Elche en su última presentación, buscando ahora reencontrarse con la victoria ante su público. Por el lado del visitante, el Alavés arriba a este encuentro luego de perder 2-1 ante el Atlético de Madrid en la jornada pasada, por lo que necesita sumar puntos para recuperarse en la tabla de posiciones.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán imponer su estilo de juego en un partido donde la efectividad en las áreas será clave. Mientras el Celta intentará aprovechar la localía en el Estadio Abanca-Balaídos, el equipo visitante buscará cortar su racha negativa en un estadio históricamente competitivo.

Lo que está en juego

Para el Celta de Vigo, conseguir los tres puntos en casa es fundamental para escalar posiciones y ganar confianza en el certamen. El Alavés, por su parte, requiere sumar para no alejarse de los puestos de vanguardia y estabilizar su rendimiento tras la reciente derrota, en una fecha que resulta vital para las aspiraciones de ambos clubes en esta temporada de la liga española.

Todo lo que hay que saber

Celta de Vigo vs. Alavés

Hora: las 11.15 h

Partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.