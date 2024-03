Escuchar

César Luis Menotti, el entrenador campeón del mundo en Argentina 1978 y actual Director de Selecciones de AFA, no se guarda nada en las entrevistas. Jamás. Frontal, siempre con respuestas elaboradas y justificadas, su palabra es muy respetada en el mundo del fútbol. Y en el marco de una charla con Radio Splendid, esta vez aceptó el debate sobre varios temas, con algunas declaraciones sorprendentes. Una de ellas, sobre cuál es su jugador predilecto de la Scaloneta.

De destacado paso como futbolista en Rosario Central, Racing y Boca en la Argentina, Santos en Brasil e Juventus en Italia, entre otros, su trayectoria tiene como hitos sus ciclos como DT en Huracán y la selección argentina. A los 85 años, como referente del fútbol argentino más allá de su rol actual, el Flaco se aleja de lo políticamente correcto. Por eso es capaz de señalar a Pelé, con el que compartió el plantel en su paso por el fútbol brasileño, como el mejor de la historia, por sobre Diego Maradona y Lionel Messi.

Menotti y Pelé, compañeros en Santos y sonrientes en cada encuentro luego de dejar de ser futbolistas; el argentino era suplente del crack en el legendario conjunto brasileño de los años sesentas.

“Hay uno que no, hay uno que no tiene comparación... No se puede comparar, es imposible. Hay uno que si hubiese jugado hoy ganaría él solo los partidos... por 5 a 0, solo él contra todos. Ese futbolista es Pelé. No se puede comparar. Después tenemos a Diego, tenemos a [Johan] Cruyff, que fueron hermosos, que fueron grandes. [Alfredo] Di Stéfano, ahora Messi. Pero Pelé fue una cosa imposible. Y lo digo con la seguridad de haber convivido con él un año, jugando todos los días, siendo suplente de él”, fundamentó su elección.

Menotti rememoró además una anécdota para subrayar el legado del brasileño. “Un día Pelé saltó dos metros e hizo un pase con el pecho de 20 metros que dejó solo a un compañero. Uno me dijo ‘este hijo de p... no es un jugador de fútbol’. Y no, era verdad. Un jugador de fútbol no hace esos pases, no hace un pase con el pecho. No. Pelé fue lo más grande que vi en mi vida”. Y remarcó: “Es incomparable. Mirá que jugué partidos amistosos con Di Stéfano, con [Enrique Omar] Sívori, con Diego... Eso no quiere decir que los otros no hayan sido fenómenos. Pero Pelé fue algo imposible e irrepetible para mí”.

Menotti junto a Lionel Scaloni en una práctica de la selección argentina en Ezeiza, antes de Qatar 2022; el Flaco tiene su preferido entre los dirigidos en esa Copa del Mundo por el entrenador. JUAN MABROMATA - AFP

En la entrevista, Menotti fue del pasado al presente, con su consideración de los logros del seleccionado. Y también hubo margen para otras comparaciones. Para las preferencias. César no dudó cuando se le pidió un nombre de los que integran la Scaloneta: “Ángel Di María”.

Enseguida lo justificó: “Es un pibe de una generosidad... Mirá que ha sido irrespetuosamente tratado sin ningún reconocimiento cuando para mí era la figura de la selección argentina. Jugaba mejor que todos, incluidos los grandes, con su carácter y su carita de nada”.

Y amplió: “Es una enorme alegría que ahora lo reconozcan porque es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol argentino en cuanto a su participación en el mundo del fútbol. Revisen dónde jugó, cómo jugó y pregunten a sus compañeros. Nunca vendió humo”.

Ciertamente, es coherente consigo Menotti. No ha cambiado en esa opinión sobre Ángel a lo largo del tiempo. En julio último, en otra conversación con un Radio, la Villa Trinidad, de Santa Fe, había sido elogioso para con su conciudadano, hasta el extremo futbolístico nacional. “Yo lo pongo a la altura de [Mario] Kempes, de Maradona, de Messi”, había mencionado. El Matador (Argentina 1978), Pelusa (México 1986) y Leo (Qatar 2022) fueron los mejores jugadores de los tres mundiales que conquistó Argentina.

Ángel Di María, el jugador más destacable de la Scaloneta y uno de los más importantes de la historia del fútbol argentino según el Flaco Menotti. BSR Agency - Getty Images Europe

Por cierto, a Menotti y a Di María los une el amor a una camiseta en particular, la de Rosario Central. De rosarino a rosarino, de campeón a campeón. “Además, le tengo un gran aprecio. Y eso que no tengo relación con él”, concluyó el ex director técnico.

